週末好去處｜由塗鴉、字體到鐵絲 走進銅鑼灣鬧市認識街頭藝術

【藝術節/街頭藝術】在接下來這個週末，如果不打算去音樂節又沒有安排，就可以考慮參加利園藝術節「Art Too」。藝術節活動包括壁畫作品展覽、HKWALLS「Tools of the Trade」特別版塗鴉工具展、免費手工藝工作坊、導賞團和現場互動示範環節等，以美國藝術家 Spenser Little、香港招牌繪寫師 Katol 和美術家黃鼎豐作品入手，讓大家近距離接觸街頭藝術文化。



「Tools of the Trade」特別版塗鴉工具展

日期：即日至2024年12月1日

地點：銅鑼灣霎東街 5 號地下



「Tools of the Trade」特別版塗鴉工具展（希慎/HK Walls）

藝術節最主要活動大概是「Tools of the Trade」特別版塗鴉工具展，一走進霎東街展覽空間，便會被各種塗鴉工具包圍，展覽旨在以日常藝術工具為切入點，介紹街頭藝術文化。空間亦匯聚了美國藝術家 Spenser Little、香港招牌繪寫師 Katol及美術家黃鼎豐藝術創作，作品各有特色。

先說美國藝術家Spenser Little作品，他以以金屬絲的拗孿和裁剪技巧，創作出各種肖像和字句，至今已超過25年。作品充滿玩味，精緻之餘也對社會作出評論，譬如展覽中其中一作品便是個可移動鐵絲監視鏡頭，是藝術家首個動態燈飾。他表示自己現時藝術理念是——「面對世界種種，我能創作什麼？」，期望能透過作品為弱勢社群發聲。

香港美術家黃鼎豐與其作品（希慎）

另一邊則是香港美術家黃鼎豐作品，他在廣告及設計界工作超過十年，這次展出作品多是圍繞字體解構重組，呈現生活的複雜與矛盾，如果不是仔細觀察，根本發現不了作品原是哪幾個字。

走到展覽後方，則能看到香港招牌繪寫師Katol作品，他曾與全球數百個品牌和藝術工作室合作，他近年則深入研究手繪招牌字體技巧，作品現已遍佈本地多間商舖和餐廳。在這次展覽中，你可以看到他為藝術節所創作壁畫，而一旁展覽空間也復刻其工作室狀態，讓大家體驗招牌繪寫師生活。

「漢字解構」工作坊

黃鼎豐作品（HK Walls）

日期：2024年11月30日

地點：銅鑼灣霎東街 5 號地下



在展覽看完黃鼎豐作品，大家還可以親身嘗試進行漢字解構。在免費工作坊中，黃鼎豐將親自教參加者如何將「橫、豎、撇、捺、點、鉤、彎」等筆畫分拆開，通過重新構思、剪裁和排列筆劃、線條及點陣創作獨特藝術作品，讓大家重新發現漢字複雜性和構圖之美。

文字與手繪招牌工作坊

香港藝術家Katol會在週末主持免費工作坊（HK Walls）

日期：2024年12月1日

地點：銅鑼灣霎東街 5 號地下



香港藝術家Katol同樣會在週末主持免費工作坊，通過探索手繪標誌製作過程，展現字體藝術和筆法，讓參與者學習字體設計和書法等技巧，創作出屬於自己的標誌，可以說是入門招牌繪寫好機會。

Art Too藝術導賞團

黃鼎豐為藝術節所創作壁畫（HK Walls）

日期：2024年11月30日至12月1日

地點：Urban Sky, 希慎廣場9樓 (9樓誠品店外)



既然藝術節主打街頭藝術，當然少不了走進街頭，看社區中藝術作品。免費導賞團將深度遊走利園與銅鑼灣周邊，透過特約藝術家 Spenser Little、Katol 和黃鼎豐指定地點創作之全新壁畫和裝置藝術，讓大家了解利園與銅鑼灣周邊歷史。

藝術節多個活動均是免費報名，有興趣讀者可以到其網站了解更多。