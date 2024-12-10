書介｜《遊走澳門建築美學》穿梭澳門街頭　尋找建築隱藏故事

澳門有著四個多世紀東西方貿易與文化交流的歷史，留存著不少西式與中式建築物。這本書的目的是讓讀者重新發現散佈在澳門各處不同時期、不同風格的建築物所隱藏的美學，由19世紀下半葉的新古典、20世紀初的古典折衷到1930年代開始的裝飾藝術（Art Deco），還有「葡萄牙屋」風格、現代主義、後現代……這些都是澳門在迎接21世紀更豐富多彩設計形式之前的建築美學。

文：鄒傳仁



名稱：遊走澳門建築美學

作者：呂澤強

出版社：三聯書店（香港）有限公司



全書分五個部分，每個部分揀選一些具代表性的、而且大部分能確定設計者的建築物為主軸，再簡介相關或鄰近具特色樓房，以主軸的案例建構澳門建築美學的發展脈絡，可以說是一本澳門19世紀下半葉及20世紀的建築美學簡史。

建築是社會的縮影，澳門19世紀下半葉及20世紀建築美學的發展，一方面受當時的國際潮流，另一方面也受到中國與葡萄牙情況的影響。

澳門隨處可見的歐式風格建築，多彩而亮麗（unsplash＠whiterainyforest）

19世紀下半葉，澳門的建築仍然受歐洲「浪漫主義」復古風潮的影響，新古典、新哥德、新摩爾風都是該時期澳門的設計潮流，負責建築設計的設計者托馬斯．亞堅奴及塞卡爾男爵都並非建築師出身，而是曾留學歐洲回來的土生葡人。建築設計是他們的「興趣」，他們將在遠方見到的東西透過設計圖紙呈現在澳門的城市，並構建本土的古典美學。

20世紀首30年，雖然1925年在巴黎舉行的裝飾藝術展覽中已出現現代的設計風潮，但在澳門仍然是以古典折衷的式樣為主流，出生於佛得角的葡籍工程師利馬（Mateus António de Lima）設計了不少該時尚的房屋。1910年葡萄牙共和國成立，隨著葡萄牙建築師探索如何表現葡萄牙特徵的建築風格，這個潮流也因為葡人建築師安德拉德（C. R. de Andrade）而在澳門出現，當時澳門開始出現專業的建築師，包括葡人、土生葡人及來自香港的英國建築師。

深受葡萄牙文化影響，澳門隨處可見充滿葡國特色的建築。(視覺中國)

從1930至1960年，澳門在太平洋戰爭中因葡萄牙的中立而沒有被日軍佔領，澳門出現大批有特色的裝飾藝術風格建築（馬若龍建築師稱之為熱帶裝飾主義）。這段時期，澳門除了極少數的建築師，工程師成為推動這個潮流的主要推手，尤其以土生葡人工程師施若翰為代表人物。當然，因應葡萄牙薩拉查的獨裁統治，澳門也出現彰顯該政權的「新國家風格」建築物。

澳門隨處可見的歐式風格建築，多彩而亮麗（unsplash＠haru_pic）

由於葡萄牙對殖民地建築專業人士的限制，當時並非沒有華人的建築設計人員，例如美國畢業的工程師周滋凡，他在澳門開設建築承造公司承接工程；陳焜培於1934年考獲工務部門的「總畫則師」，參與郵政局大樓、消防局大樓的製圖及設計工作，後來亦開設建築公司，設計和建造了一些具裝飾藝術特徵的現代樓房；在工務部門任職繪圖員的李珠，在1960年代末至1970年代在澳門開設工程公司。

澳門民政總署｜位於議事亭前地的民政總署大樓，是該區最主要的建築物之一，外牆帶有南歐浪漫色彩，白色的牆身、深藍色的門窗，成了不少人拍照打卡的景點。（圖片來源：roty0932@IG）

在1974年「四．二五」革命推翻薩拉查獨裁政權前後，一些葡國建築師（包括在葡國留學的土生葡人）將流行於歐洲大陸的現代主義思潮帶到澳門，如韋先禮、馬斯華、拉馬略。還有來自意大利的夏剛志，都為澳門帶來第一波現代主義的建築設計。

1980年代至2000年，隨著更多葡國及在歐美畢業的建築師到來，現代、後現代甚至解構主義都影響著澳門當代建築的探索。

澳門科學館：主體建築由斜圓錐體、半球體和菱形基座組合而成，外牆用銀色鋁鋼板、玻璃幕牆搭配裝飾。玻璃幕牆對館內有自然採光功能，體現科學、環保的的設計理念。

這本書揀選了33項建築物作分析介紹，並提供幾條漫遊路線。讀者可以帶著這書遊走於澳門的大街小巷，發現另類的「打卡點」，感受這個城市的建築美，還可以更深入了解其中蘊含的歷史與文化內涵。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）