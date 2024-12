十二月展覽｜Sterling Ruby展、玩味麥當勞紙燈、「沉船仔」自白

【展覽/繪畫/藝術/攝影】來到2024年最後一個月,大家為了年末目標衝刺同時,各大畫廊、拍賣行亦把握機會推出不同展覽,好看展覽可以說是一個接一個。



這次我們把十二月值得一看展覽分為兩部分,上半部分會介紹美國當代藝術領軍人物Sterling Ruby個展、以麥當勞紙袋作為創作原料的韓國藝術家Gyuhan Lee玩味作品、本地藝術家LOKKI受「沉船」經歷啟發之詩意畫作,也有薈萃名家作品之富藝斯預展以及展現香港上世紀社會面貌的麥烽攝影展,不妨看看有沒有「心水」展覽?



Sterling Ruby 「|」

日期:即日至2025年3月1日

地點:⾹港中環畢打街號畢打⾏樓⾼古軒



很多人認識Sterling Ruby,都是因為他和Raf Simons多年合作,從紀錄片《Dior And I》中出現過的2012年Christian Dior高定系列,到後來Raf Simons個人品牌合作,其暴力美學作品均讓人印象深刻。Sterling Ruby創作形式廣泛,涵蓋繪畫、雕塑、陶瓷和紡織品等,顛覆美學傳統之餘,也審視社會政治以及個人生活,是現時當代藝術領軍人物之一,其作品被收藏在紐約MOMA、倫敦Tate Modern以及巴黎龐畢度中⼼等重要藝術機構。

最近Sterling Ruby就來港呈現「|」展覽,展出2021年起創作之多幅《渦輪》系列 (TURBINE)畫作,每幅畫作最顯著特點——便是中間均有一以塗滿油彩的卡紙條組成之圖騰直塔結構,亦是展覽名稱由來。不少畫作以紅色作為主調,顏料在畫作中爆發、蔓延,垂直結構搖搖欲墜,捕捉在爆炸後直塔倒下前臨界點。

他回想起自己童年回憶:「在我⼩時候,⽗親是⼀名爆破技師。有好幾次他帶我到現場,讓我親眼看著⼤型結構倒塌,建築物顯得如此脆弱,⼤⼩煙囪瞬間倒下,化作碎⽚。看著這些象徵⼆⼗世紀勞動成果和社會發展的煙囪倒下,我不禁聯想到社會和⽂明的瓦解。」

其用色同樣源於個人經歷,藝術家長居加州洛杉磯,當地山火頻發,他表示創作時連日火災讓周轉蒙上一層煙霧,在潛意識上影響了他用色選擇。值得留意的是,少數作品卻是用上截然不同綠色調,藝術家透露這是展覽中頓點,在連續紅調作品中留出呼吸、停頓的空間,作品充滿張力,讀者不妨把握機會欣賞。

Pop Craft Structure|Gyuhan Lee個展

日期:即日至2024年12月16日

地點:香港灣仔日街 3 號WOAW Gallery



要說近期最好玩的展覽,編輯部選來韓國藝術家Gyuhan Lee個展《Pop Craft Structure》,其玩味十足麥當勞紙袋燈具以及Hello Kitty高達等作品不僅受Pharrell以及Tom Sachs青睞,點開他粉絲名單,會發現DEAN、SOKODOMO等韓國hip-hop界名人也對他密切關注,絕對是值得留意的新晉藝術家之一。

Gyuhan Lee作品最顯著特色,便是廢物利用、以棄置紙袋作為創作材料。他最為人熟知的麥當勞紙袋燈系列,便是將紙袋塗上膠水,然後與韓紙結合,製成不同形態燈具。作品介於雕塑與家具之間,讓人想起野口勇「Akari」系列。最近香港個展不僅有他最標誌性麥當勞燈具系列,還有影像裝置、吊燈和受到東京愛馬仕之家啟發作品,展覽將在一星期後完結,有興趣讀者便要趁早參觀了。

LOKKI -《Some Poetic Moments》

日期:即日至2024年12月24日

地點:中環荷李活道57-59號利來商業大廈4樓 - Tung Gallery 東畫廊



接下來這個展覽回到香港藝術家作品,LOKKI第二個個人畫展《Some Poetic Moments》回溯其過往人生,以畫作重回成長中關鍵回憶節點,與遺憾與迷戀進行和解。當中有作品取自他母親離家經歷(《The Last Scene of Whole (HOME)),也有作品是他回看祖母告別祖父後的創傷反應而所作出反思(《A place we belong together (memories)),LOKKI形容這系列是他回憶的收納。

LOKKI作品《City of Love》(TUNG GALLERY)

不過,藝術家在介紹作品時,就笑言相當一部分作品來自其「沉船」經歷,譬如大尺寸畫作《City of Love》集結了他過去一年在這座城市的情感經歷,一些難以宣之於口的感受被他以抽象手寫留在畫布上,各種流動線條則是捕捉了這個時代隨性、混亂而複雜愛情節奏。

另一作品《That’s what I need now》中不同抽屜收納了LOKKI的不安與恐懼,靈感來自他喜歡收納的約會對象;而大幅畫作《That’s the moment when I realized I have to deal with my anxiety attachment issue》則更不用說,畫作中兩人赤裸擁抱,然而其中一方展示了渴求和不安,另一方則展現了一種無能為力肢體,完美描繪焦慮型依戀人群情感狀態,藝術家表示這是他自我意識一種覺醒,可能各位「沉船」仔女看到畫作,也會有共鳴。

富藝斯「限量版畫、攝影及設計」拍賣預展

日期:即日至2024年12月12日

地點:香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F 富藝斯香港



說完一系列畫廊展覽,如果想多看名家作品,也考慮到富藝斯看看「限量版畫、攝影及設計」預展,薈萃包含奈良美智、草間彌生、大衛·霍克尼(David Hockney)、趙無極、及伊娃‧尤斯凱維奇(Ewa Juszkiewicz)等一眾著名藝術家作品,還有一系列二十與廿一世紀著名攝影師作品。

大橋英二《路燈#145》(Phillips)

不知道大家在社交媒體有沒有看過這樣的作品——不同樣式自動販賣機被大雪覆蓋,自然與人工產物共處,卻有一種寧靜感。其實這是日本攝影師大橋英二在北海道所拍攝作品,這次其作品《路燈#145》將在展出行列中,估價超過10萬港元。

福力普·舒爾克攝影作品《水中阿里》(Phillips)

另一幅想介紹的,則是福力普·舒爾克攝影作品《水中阿里》,捕捉了拳王阿里在酒店游泳池中彎著身子、打拳和訓練形象。由於舒爾克擅於水上運動攝影,因此阿里請他拍攝自己在游泳池內訓練照片,聲稱水下拳擊與舉重訓練一樣有效,然而攝影師後來發現,這位拳王不僅不常在游泳池訓練,更不會游泳。儘管如此,舒爾克所拍攝的這張照片,已成為這名傳奇拳擊手最具代表性形象之一。

麥烽攝影展《香港曾經是這樣的》

日期:即日至2024年12月21日

地址:銅鑼灣告士打道223號海聯大廈9樓A室 EastPro Gallery



最後想介紹的同樣是攝影展覽,在已故香港攝影師麥烽於1946年至1980年代所拍攝黑白照片,回顧二戰後香港社會方方面面。過去半世紀香港可謂滄海桑田,這座城市舊模樣,或能在老一輩攝影師菲林裡尋覓。

麥烽的拍攝內容相當廣泛,街頭建築、漁村風光及明星人像均有所涉獵,這次展覽作品中包含舊郵政總局、香港會所大廈、聖佐治行等殖⺠地建築,也有香港仔舢舨、熱鬧嘉咸街露天街市、大澳曬鹹魚、街頭小販等影像,反映當時草根階層生活面貌。這些照片在1990年代沖曬成銀鹽相片,可謂彌足珍貴。除了展覽,麥烽先生兒媳、前《攝影畫報》主編伍小儀女士亦將在這個星期六(14日)於講座分享麥烽先生生平趣事與生活點滴,有興趣讀者可以到登記網站多作了解。

江俊雅和香建峰《克拉拉與橘貓貓》

藝術家江俊雅和香建峰的《克拉拉與橘貓貓》展覽,靈感源自眼前閃爍的螢幕廣告,到窗外繁華的城市景色,再到心中珍藏的美好回憶,大家在繁華喧囂的大都會中,不時渴望尋找一絲寧靜與奇想,正是一些細微的事物與感覺,被兩位藝術家轉化成創作,一同穿梭在文本與現實之間,探索日常生活中奇幻的風景。

日期:即日至2025年2月8日

地址:香港藝術學院藝廊(香港藝術中心10樓)