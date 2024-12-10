《魔法心林》探討人性黑暗　熱鬧又哲理的奇幻音樂劇｜何故專欄

《魔法心林》探討人性的黑暗，將童話故事二次創作再創作，是一套既熱鬧又充滿哲理的奇幻音樂劇。



《魔法心林》海報

《魔法心林》（Into the Woods）是1987年於百老匯舞台首演的經典音樂劇，由史蒂芬桑坦（Stephen Sondheim）作曲及作詞，占士拉賓（James Lapine）編劇，當年擊敗《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera），勇奪美國劇場界最高榮譽「東尼獎」，2014年曾被搬上大銀幕，由同樣是音樂劇改編的電影《芝加哥》（Chicago）的導演洛馬素（Rob Marshall）執導，香港譯名《魔法黑森林》。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》是一套令人滿有期待的音樂劇，曲詞原作者史蒂芬桑坦，被譽為音樂劇巨匠，甚至傳奇，於1973年至1981年曾擔任美國劇作家協會主席，他於2021年離世，享年91歲，生前作品豐富，成就超卓，合共勇奪八個東尼獎、八個格林美獎、一個普立茲獎、以及一個奧卡金像獎，香港觀眾較熟悉的代表作品，還有《夢斷城西》（West Side Story）及《魔街理髮師》（Sweeney Todd）。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》由余振球導演、監製及舞台設計，布韻婷文本翻譯，易峯編舞，林家誠音樂總監及歌唱指導，勞雙恩和鍾志榮粵語填詞，袁玉英服裝設計，鄧煒培燈光設計：李馬弟音響設計，唐本烽和許煒彥化妝及造型設計，故事融合了英國童話《傑克與豌豆》（Jack and the Beanstalk）、以及德國《格林童話》（Grimms' Fairy Tales）中的《小紅帽》（Little Red Riding Hood）、《灰姑娘》（Cinderella）和《長髮姑娘》（Rapunzel），一起展開「進入森林」的冒險旅程，探索「追夢」的代價和意義。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》分為上下兩幕，講述麵包師（施標信 飾）和太太（楊麗詩 飾）渴望擁有孩子，卻因為詛咒而無法實現。女巫（馮夏賢 飾）告訴他們，只有收集到四樣物品才能解除詛咒，包括金色的頭髮、血紅色斗篷、白色的牛、以及金色的鞋。他們為此「進入森林」，這片森林是通往夢想與願望的神秘地方，卻也充滿了危險和挑戰。在旅程中，他們遇上了小紅帽（麥紫筠 飾）、Jack（董朗生 飾）、Rapunzel（董朗生 分飾）、Cinderella（謝瑞琼 飾）及其後母（譚立辰 飾）和兩位姐姐Florinda（孔君蔚 飾）和Lucinda（陳姿因 飾）、兩位王子（徐偉賢、楊竣淘 飾）、王子的管家（楊吉壐 飾）等，每人都有自己的願望，並且希望在森林中實現願望，兜兜轉轉，終於在第一幕完結時都如願以償。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》在中場休息後的第二幕，突然來個大逆轉，被Jack殺死的巨人妻子（布韻婷 飾）要為丈夫報復，她需要Jack一命換一命，不只破壞了村鄉，甚至摧毀了城堡，令眾人無家可歸，被迫再次「進入森林」，Rapunzel和Jack的母親更先後犧牲，眾人明白願望成真是必須付上沉重代價，特別是「謀財害命」的Jack！

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》故事四線並行，卻是有條不紊，全賴由陳慶濤飾演的Narrator有技巧、有節奏、而且有層次地講故事。然而，本劇部分歌曲的旋律太急，歌詞太密，聽不清楚演員在唱什麼，必須追看字幕，影響了觀劇體驗。《魔法心林》雖然是童話改編，劇情卻是成人向，甚至有很多兒童不宜的內容，例如王子出軌、Cinderella兩位姐姐為了穿上玻璃鞋而削足、女巨人殺死劇中角色等情節，帶同子女入場觀看的家長或許會有點尷尬。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》先後在沙田大會堂、屯門大會堂和荃灣大會堂的文娛廳合共演出17場，是一個值得鼓掌的驕人記錄，但這套音樂劇適宜在較為寬敞和較高樓底的場地演出，才可以為觀眾帶來更豐富的視聽之娛，甚至是官能刺激，特別是第二幕「進擊的巨人」，在文娛廳實在沒有太多和太大的震撼，非常可惜。另一方面，舞台設計雖然很有心思，讓部分觀眾可以坐在舞台前近距離觀賞，但他們看得較為辛苦，在關方面需要注意一下。

《魔法心林》劇照（圖片來源：劇場空間）

《魔法心林》前譯《魔法森林》，「心」與「森」同音，玩食字之餘，也暗示故事裡的「森林」，跟一眾角色的內「心」世界息息相關，如果更嚴肅的處理，更深入地探討善與惡、對與錯、愛與恨，這段「進入森林」的冒險旅程，也是成長旅程，將會有更多對於「夢想」的反思和領會。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook