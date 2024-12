《魔法心林》探討人性黑暗　熱鬧又哲理的奇幻音樂劇｜何故專欄

《魔法心林》探討人性的黑暗,將童話故事二次創作再創作,是一套既熱鬧又充滿哲理的奇幻音樂劇。



《魔法心林》海報

《魔法心林》(Into the Woods)是1987年於百老匯舞台首演的經典音樂劇,由史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)作曲及作詞,占士拉賓(James Lapine)編劇,當年擊敗《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera),勇奪美國劇場界最高榮譽「東尼獎」,2014年曾被搬上大銀幕,由同樣是音樂劇改編的電影《芝加哥》(Chicago)的導演洛馬素(Rob Marshall)執導,香港譯名《魔法黑森林》。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》是一套令人滿有期待的音樂劇,曲詞原作者史蒂芬桑坦,被譽為音樂劇巨匠,甚至傳奇,於1973年至1981年曾擔任美國劇作家協會主席,他於2021年離世,享年91歲,生前作品豐富,成就超卓,合共勇奪八個東尼獎、八個格林美獎、一個普立茲獎、以及一個奧卡金像獎,香港觀眾較熟悉的代表作品,還有《夢斷城西》(West Side Story)及《魔街理髮師》(Sweeney Todd)。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》由余振球導演、監製及舞台設計,布韻婷文本翻譯,易峯編舞,林家誠音樂總監及歌唱指導,勞雙恩和鍾志榮粵語填詞,袁玉英服裝設計,鄧煒培燈光設計:李馬弟音響設計,唐本烽和許煒彥化妝及造型設計,故事融合了英國童話《傑克與豌豆》(Jack and the Beanstalk)、以及德國《格林童話》(Grimms' Fairy Tales)中的《小紅帽》(Little Red Riding Hood)、《灰姑娘》(Cinderella)和《長髮姑娘》(Rapunzel),一起展開「進入森林」的冒險旅程,探索「追夢」的代價和意義。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》分為上下兩幕,講述麵包師(施標信 飾)和太太(楊麗詩 飾)渴望擁有孩子,卻因為詛咒而無法實現。女巫(馮夏賢 飾)告訴他們,只有收集到四樣物品才能解除詛咒,包括金色的頭髮、血紅色斗篷、白色的牛、以及金色的鞋。他們為此「進入森林」,這片森林是通往夢想與願望的神秘地方,卻也充滿了危險和挑戰。在旅程中,他們遇上了小紅帽(麥紫筠 飾)、Jack(董朗生 飾)、Rapunzel(董朗生 分飾)、Cinderella(謝瑞琼 飾)及其後母(譚立辰 飾)和兩位姐姐Florinda(孔君蔚 飾)和Lucinda(陳姿因 飾)、兩位王子(徐偉賢、楊竣淘 飾)、王子的管家(楊吉壐 飾)等,每人都有自己的願望,並且希望在森林中實現願望,兜兜轉轉,終於在第一幕完結時都如願以償。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》在中場休息後的第二幕,突然來個大逆轉,被Jack殺死的巨人妻子(布韻婷 飾)要為丈夫報復,她需要Jack一命換一命,不只破壞了村鄉,甚至摧毀了城堡,令眾人無家可歸,被迫再次「進入森林」,Rapunzel和Jack的母親更先後犧牲,眾人明白願望成真是必須付上沉重代價,特別是「謀財害命」的Jack!

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》故事四線並行,卻是有條不紊,全賴由陳慶濤飾演的Narrator有技巧、有節奏、而且有層次地講故事。然而,本劇部分歌曲的旋律太急,歌詞太密,聽不清楚演員在唱什麼,必須追看字幕,影響了觀劇體驗。《魔法心林》雖然是童話改編,劇情卻是成人向,甚至有很多兒童不宜的內容,例如王子出軌、Cinderella兩位姐姐為了穿上玻璃鞋而削足、女巨人殺死劇中角色等情節,帶同子女入場觀看的家長或許會有點尷尬。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》先後在沙田大會堂、屯門大會堂和荃灣大會堂的文娛廳合共演出17場,是一個值得鼓掌的驕人記錄,但這套音樂劇適宜在較為寬敞和較高樓底的場地演出,才可以為觀眾帶來更豐富的視聽之娛,甚至是官能刺激,特別是第二幕「進擊的巨人」,在文娛廳實在沒有太多和太大的震撼,非常可惜。另一方面,舞台設計雖然很有心思,讓部分觀眾可以坐在舞台前近距離觀賞,但他們看得較為辛苦,在關方面需要注意一下。

《魔法心林》劇照(圖片來源:劇場空間)

《魔法心林》前譯《魔法森林》,「心」與「森」同音,玩食字之餘,也暗示故事裡的「森林」,跟一眾角色的內「心」世界息息相關,如果更嚴肅的處理,更深入地探討善與惡、對與錯、愛與恨,這段「進入森林」的冒險旅程,也是成長旅程,將會有更多對於「夢想」的反思和領會。

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook