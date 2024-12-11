巴黎聖母院｜從大火修復過程到建築細節　AR展呈現聖母院前世今生

【巴黎聖母院/展覽】經歷五年修復後，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris ）終於在上週六（7日）正式重開，吸引全球媒體關注以外，亦有大量信眾第一時間朝聖。如果想了解修復細節，又暫時未能親身前往巴黎參觀，那就不如在西九文化區「浴火重生──巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」中，透過擴增實境（AR）技術，從建造到大火後重生，沉浸式了解巴黎聖母院歷史和修復歷程。



2024年12月7日，法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）舉行重新開放儀式。圖為巴黎聖母院正面投影出來自多種不同語言的感謝話語。（Reuters）

「浴火重生──巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗」展覽（visionairs）

展覽玩法究竟如何？

入到展館，每位參觀人士都會被分發一部HistoPad觸控平板電腦，這會是參觀人士主要互動工具。展覽空間鋪上方格地毯，配以巴黎聖母院不同時期建築模型以及畫作，現場還有石像鬼複製品及聖母院管風琴和鐘聲環繞音效，讓大家多感官體驗展覽。

「浴火重生──巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗」展示聖母院建造過程（攝：梁嘉欣）

「浴火重生──巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗」展覽現場（visionairs）

展覽設有20個時空入口，大家只要掃描各節點二維碼，平板電腦便會出現重現歷史的互動動畫內容以及歷史照片，每個場景更有不同觸碰點，從不同細節詳細講解場景內物品、人物以及建築細節，也讓大家看到從前與現在聖母院不同之處。

像真復原歷史場景

展覽從1180年聖母院開始建造說起，從不同角度介紹聖母院建築結構，包括教堂內圓供型屋頂以及不同宗教裝飾，甚至也介紹當時中世紀施工團隊情況，資訊性十足。展覽亦展出了教堂當時和現今對比，讓大家看看建築多年變遷。

除此以外，展覽也涵蓋多個盛大歷史時刻，譬如是拿破崙·波拿巴（Napoleon Bonaparte）加冕典禮。相信大家都看過著名的拿破崙加冕典禮畫作，這次「浴火重生」就3D重現了這個場景，不僅介紹了事件歷史背景，也能了解場景內不同衣物、權杖、儀式背後意義。

「浴火重生──巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗」展覽介紹標誌性玫瑰花窗（攝：梁嘉欣）

說到聖母院，其標誌性玫瑰花窗自然是不得不提，也是展覽重點之一。這次展覽將展出玫瑰窗投影及雕塑，HistoPad更將玫瑰窗內不同部分內容逐個拆解，大家甚至可以找到對應自己出生月份的圖案，非常有趣。

當然，2019年巴黎聖母院大火無疑是該建築歷史中重要一環，自然也有介紹，譬如是施工團隊如何將教堂內彩色玻璃窗拆卸保護，其後清理及研究之過程。展覽曾於全球多個地區巡展，包括巴黎、杜拜、蒙特利爾及上海等19個城市，目前計劃在香港展覽至來年3月，有興趣讀者，不妨前往親身體驗。

【展覽詳情】

名稱：浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展

日期：即日至至2025年3月7日

地點：西九文化區Visionairs

