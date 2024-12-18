貓奴注意！貓貓短片節登錄香港　大銀幕爽吸貓還有金球獎提名動畫

【貓/電影】大家在手機上吸貓就吸得多，有沒有想過可以在戲院聚眾看貓片？CatVideoFest每年都會征集來自世界各地的貓咪短片集結成電影，此前曾在美國、英國、新加坡等地巡迴放映，最近貓貓短片節終於來到香港。



除了外國貓貓，主辦單位這次也征集了本地貓貓短片、超現實經典貓咪主題電影以及今年金球獎最佳動畫提名作品，不妨看看哪一部貓片合你胃口？



貓貓開片電影節（百老匯電影）

究竟CatVideoFest是什麼？

名稱：國際貓貓短片

日期：2025年1月4日至12日

地點：百老匯電影中心



CatVideoFest 2016年在美國開辦，雖然說是festival，但實際上這是一部73分鐘電影，也可說是73分鐘無間斷貓片。短片節每年搜集成千上萬條來自世界各地可愛又搞笑的貓咪影像，然後再由專人精選約200條優秀影片剪輯在一起，單是今年，導演Will Braden就收到超過15,000條貓咪短片。

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73分鐘緊湊吸貓時間，能看到貓貓種類自然不少，有生氣貓貓、貓貓彈鋼琴、討抱貓貓，還有惹狗狗生氣的貓。這些貓片有些來自MV、學生電影功課、動畫，當然也有居家手機拍攝畫面，有點像YouTube隨機推介，讓貓奴們一次過在戲院看到過癮。2024年，Cat Video Fest巡迴美國、英國、新加坡等地後，終於正式登陸香港，放映收益將捐贈給本地動物慈善機構LAP用予動物救援。

還有什麼貓咪好片？

《本地貓貓短片》劇照（百老匯電影）

名稱：本地貓貓短片

日期：2025年1月4日至12日

地點：百老匯電影中心



既然貓貓短片節來到香港，當然也要看本地貓貓！這次百老匯電影順勢舉辦「貓貓開片」電影節（Cat In Cinema Fest），早前更公開征集本地貓咪短片，將超過四百條貓片精心剪接成30分鐘濃縮片段，在戲院播放貓店主、流浪貓以及貓主子搞笑、可愛、八卦等各種摸樣，超大屏幕讓大家爽看貓咪毛茸茸影像，本地貓貓短片收益同樣將捐往慈善機構。

《貓貓的奇幻漂流》（海報）

名稱：貓貓的奇幻漂流

日期：2024年12月31日至2025年1月11日

地點：百老匯電影中心



在電影方面，電影節即將放映獲今屆金球獎最佳動畫提名之《貓貓的奇幻漂流》。電影講述一場末日洪水後，黑貓安居之所被摧毀，只能登上由不同動物組成的挪亞方舟，儘管各自習性不一樣，但也需要在歷險旅程中互相扶持，面對災難後挑戰與危險。

電影全程沒有對白，示意貓咪探索沒有人類、沒有語言新世界，為拉脫維亞新銳導演Gints Zilbalodis繼《Away》後第二部長片作品。電影上映後好評不斷，曾獲康城影展提名，亦橫掃安錫國際動畫影展評審團獎等多個大獎，最近更代表拉脫維亞入選奧斯卡最佳國際電影十五強，完全是奧斯卡潛力股。

《魔法師的貓》（劇照）

名稱：魔法師的貓

日期：2025年1月1日至2025年1月12日

地點：百老匯電影中心



電影節最後一部電影則是超現實經典《魔法師的貓》，電影1963年摘下康城影展評審團特別獎，成為首部在該影展獲獎之捷克電影，也讓人開始關注捷克新浪潮。電影講述一隻帶著墨鏡的貓來到鎮上，當貓露出眼睛，就能讓所看對象原型畢露——戀愛中人是紅色，小偷是灰色，不忠則是黃色。這隻貓讓小鎮陷入混亂，為了不被看穿，大人們勢要將貓咪抓起來，然而孩子們卻決意要拯救貓咪，於是開始一場抗議大行動。

《魔法師的貓》視覺設計創新，譬如在電影中斷能看到「變色」的大人，效果奇幻又詭異，但童話式敘事中卻對社會主義捷克進行諷刺，甚有哲學意味。