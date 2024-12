《久別重逢》一部可以讓我們甦醒和昇華的奇幻電影｜何故專欄

《久別重逢》近乎完美地結合了音樂、愛情和穿越,演員、故事、攝影、美術和配樂都非常出色,是一套足以洗滌心靈的奇幻電影。



《久別重逢》海報

《久別重逢》由新晉導演梁禮彥執導及編劇,葉偉信和彭玉琳監製,鄭伊健、陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演,劉君樂攝影指導,曾宇健剪輯,陳光榮和陳永健配樂,共譜出一段賺人熱淚、扣人心弦的浪漫戀曲。

《久別重逢》是資深編劇梁禮彥初次執導的作品,入行多年的他曾參與的作品包括:麥浚龍導演的《殭屍》和《復仇者之死》、鄭保瑞導演的《殺破狼II》、郭子健導演的《救火英雄》、葉偉信導演的《殺破狼·貪狼》、《葉問3》和《葉問4》等,本片在風格和內容上,跟上述的作品南轅北轍,原來《久別重逢》這類的愛情故事才是梁禮彥最喜歡的題材,他保留了這份初衷,不只將老掉牙的題目拍出新意,更連結起香港人的集體回憶,堪稱2024年度驚喜。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的故事跨越兩個時代,因為創作陷入樽頸而墮進人生低谷,甚至患上抑鬱症的音樂人蘇昇華(鄭伊健 飾),服用過量安眠藥而入院,偶然在醫院重遇需要動手術的舊愛夏文萱(蔡思韵 飾),蘇昇華隨即回憶起那年盛夏,少年的他(陳卓賢 飾)結識了轉校生夏文萱(許恩怡 飾),一張唱片讓他們成為知己,但這段清澀的愛情,卻因為蘇昇華父母離異,他需要隨母親移民澳洲而告終。就在夏文萱離世後,某天夏文萱的女兒Summer(許恩怡 分飾)突然來到蘇昇華家中,要求他一起前往日本,將母親的骨灰撒在海上。蘇昇華在日本的旅程中,竟然發現了夏文萱的秘密,更收到一份她送給自己,希望他的人生可以得到改變的「最後禮物」⋯⋯

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的主要場景分別在香港的長洲,以及日本的高知縣,梁禮彥很有心思,讓觀眾看見不一樣的香港和日本,即使是在香港的片段,特別是彷彿時間停留了的長洲,就像是日劇一般的優美,攝影和美術的團隊應記一功。故事裡代表幸福的「達摩日出」,梁禮彥曾經和妻子一同觀看,他今回誠意跟觀眾分享,卻在無心插柳下,配合超越時空的劇情,竟然有一種很「新海城」的感覺,但其實梁禮彥很喜歡岩井俊二的電影。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的選角一流,陳卓賢和許恩怡,分別飾演年輕鄭伊健和蔡思韵,是非常有說服力,就連他們的同學細炳,由周漢寧飾演年輕朱栢康,都是一個不錯的安排,更有趣是由黃文慧飾演夏文萱的婆婆,她作為主角們穿越的關鍵人物也是很合理。還有飾演蘇昇華父親的朱栢謙,以及客串校工的李尚正,這一群好演員,造就了《久別重逢》這部好電影。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的四位主角都令人眼前一亮!鄭伊健不再是「陳浩南」,演活了未能適應「世界變得好快」的潦倒音樂人,滄桑中散發出濃烈的成熟男性魅力。陳卓賢可算是年輕蘇昇華的不二之選,他本身就像角色的不愛說話,並且懂樂理和彈結他,本片將他的優點盡情發揮,更重要是他跟許恩怡早在《Lost at first sight》、《Thank You Postman》和《以孤獨命名》等MV中合作,彼此很有默契,在片中不斷擦出火花。許恩怡作為本片的焦點所在,由頭帶到尾,穿梭兩個時空,絕對是本片的MVP,夏文萱這個積極主動的陽光少女,照耀了兩代的蘇昇華,以及各位觀眾,許恩怡的一顰一笑都非常動人,一舉手一投足都流露出青春的朝氣和活力,成功駕馭一個不容易的平凡角色,非常淡定和自然,毫無造作的感覺,有條件入圍金像獎女主角!蔡思韵雖然出場不多,但每一幕都非常重要,直接影響劇情的推進,當中她和許恩怡同場演出,兩代夏文萱相遇的一幕,就令我的淚水完全不受控制。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的音樂足以畫龍點睛,一再牽動觀眾的情緒,特別是鄭伊健的歌迷,本片善用了鄭伊健的代表作之一〈我的歌〉,值得鼓掌!與此同時,電影同名主題曲由鄭伊健和陳卓賢合唱,可算是神來之筆,陳卓賢更身兼四職,包辦主唱、作曲、填詞和編曲,連同由他獨唱的插曲〈Tides〉,足見其多才多藝,一眾Hellosss(陳卓賢粉絲曖稱)應該都會收貨,如果你不是Hellosss,或許會因為本片而開始留意他。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》令人哭得死去活來,大家記得帶多兩包紙巾入場,因為這是一部可以讓我們修補遺憾的電影。本片以特別的方法,鼓勵我們不要放棄,並非販賣廉價的正能量,重點不只是要尋回初心,而是從年輕的自己身上重拾好好活下去的動力,借用片中夏文萱婆婆的話,這是一部可以讓我們得到淨化,可以去除所有負能量的電影。借用男主角蘇昇華的名字,《久別重逢》是一部可以讓我們「甦醒」和「昇華」的電影。

