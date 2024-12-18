《久別重逢》一部可以讓我們甦醒和昇華的奇幻電影｜何故專欄

《久別重逢》近乎完美地結合了音樂、愛情和穿越，演員、故事、攝影、美術和配樂都非常出色，是一套足以洗滌心靈的奇幻電影。



《久別重逢》海報

《久別重逢》由新晉導演梁禮彥執導及編劇，葉偉信和彭玉琳監製，鄭伊健、陳卓賢、許恩怡、蔡思韵領銜主演，劉君樂攝影指導，曾宇健剪輯，陳光榮和陳永健配樂，共譜出一段賺人熱淚、扣人心弦的浪漫戀曲。

《久別重逢》是資深編劇梁禮彥初次執導的作品，入行多年的他曾參與的作品包括：麥浚龍導演的《殭屍》和《復仇者之死》、鄭保瑞導演的《殺破狼II》、郭子健導演的《救火英雄》、葉偉信導演的《殺破狼·貪狼》、《葉問3》和《葉問4》等，本片在風格和內容上，跟上述的作品南轅北轍，原來《久別重逢》這類的愛情故事才是梁禮彥最喜歡的題材，他保留了這份初衷，不只將老掉牙的題目拍出新意，更連結起香港人的集體回憶，堪稱2024年度驚喜。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的故事跨越兩個時代，因為創作陷入樽頸而墮進人生低谷，甚至患上抑鬱症的音樂人蘇昇華（鄭伊健 飾），服用過量安眠藥而入院，偶然在醫院重遇需要動手術的舊愛夏文萱（蔡思韵 飾），蘇昇華隨即回憶起那年盛夏，少年的他（陳卓賢 飾）結識了轉校生夏文萱（許恩怡 飾），一張唱片讓他們成為知己，但這段清澀的愛情，卻因為蘇昇華父母離異，他需要隨母親移民澳洲而告終。就在夏文萱離世後，某天夏文萱的女兒Summer（許恩怡 分飾）突然來到蘇昇華家中，要求他一起前往日本，將母親的骨灰撒在海上。蘇昇華在日本的旅程中，竟然發現了夏文萱的秘密，更收到一份她送給自己，希望他的人生可以得到改變的「最後禮物」⋯⋯

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的主要場景分別在香港的長洲，以及日本的高知縣，梁禮彥很有心思，讓觀眾看見不一樣的香港和日本，即使是在香港的片段，特別是彷彿時間停留了的長洲，就像是日劇一般的優美，攝影和美術的團隊應記一功。故事裡代表幸福的「達摩日出」，梁禮彥曾經和妻子一同觀看，他今回誠意跟觀眾分享，卻在無心插柳下，配合超越時空的劇情，竟然有一種很「新海城」的感覺，但其實梁禮彥很喜歡岩井俊二的電影。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的選角一流，陳卓賢和許恩怡，分別飾演年輕鄭伊健和蔡思韵，是非常有說服力，就連他們的同學細炳，由周漢寧飾演年輕朱栢康，都是一個不錯的安排，更有趣是由黃文慧飾演夏文萱的婆婆，她作為主角們穿越的關鍵人物也是很合理。還有飾演蘇昇華父親的朱栢謙，以及客串校工的李尚正，這一群好演員，造就了《久別重逢》這部好電影。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的四位主角都令人眼前一亮！鄭伊健不再是「陳浩南」，演活了未能適應「世界變得好快」的潦倒音樂人，滄桑中散發出濃烈的成熟男性魅力。陳卓賢可算是年輕蘇昇華的不二之選，他本身就像角色的不愛說話，並且懂樂理和彈結他，本片將他的優點盡情發揮，更重要是他跟許恩怡早在《Lost at first sight》、《Thank You Postman》和《以孤獨命名》等MV中合作，彼此很有默契，在片中不斷擦出火花。許恩怡作為本片的焦點所在，由頭帶到尾，穿梭兩個時空，絕對是本片的MVP，夏文萱這個積極主動的陽光少女，照耀了兩代的蘇昇華，以及各位觀眾，許恩怡的一顰一笑都非常動人，一舉手一投足都流露出青春的朝氣和活力，成功駕馭一個不容易的平凡角色，非常淡定和自然，毫無造作的感覺，有條件入圍金像獎女主角！蔡思韵雖然出場不多，但每一幕都非常重要，直接影響劇情的推進，當中她和許恩怡同場演出，兩代夏文萱相遇的一幕，就令我的淚水完全不受控制。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》的音樂足以畫龍點睛，一再牽動觀眾的情緒，特別是鄭伊健的歌迷，本片善用了鄭伊健的代表作之一〈我的歌〉，值得鼓掌！與此同時，電影同名主題曲由鄭伊健和陳卓賢合唱，可算是神來之筆，陳卓賢更身兼四職，包辦主唱、作曲、填詞和編曲，連同由他獨唱的插曲〈Tides〉，足見其多才多藝，一眾Hellosss（陳卓賢粉絲曖稱）應該都會收貨，如果你不是Hellosss，或許會因為本片而開始留意他。

《久別重逢》劇照

《久別重逢》令人哭得死去活來，大家記得帶多兩包紙巾入場，因為這是一部可以讓我們修補遺憾的電影。本片以特別的方法，鼓勵我們不要放棄，並非販賣廉價的正能量，重點不只是要尋回初心，而是從年輕的自己身上重拾好好活下去的動力，借用片中夏文萱婆婆的話，這是一部可以讓我們得到淨化，可以去除所有負能量的電影。借用男主角蘇昇華的名字，《久別重逢》是一部可以讓我們「甦醒」和「昇華」的電影。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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