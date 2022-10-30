《陰陽師》原作者夢枕貘介紹　日本奇幻小說家以妖鬼獸暗喻人心

在日本家喻戶曉的小說家夢枕貘，不僅著作等身、獲獎無數，作品題材也相當廣泛，不限於奇幻小說，散文或是詩也都是夢枕貘的強項，最被為人知的還是SF（奇幻、科幻類）小說，甚至被視為日本當代的SF小說霸主，即使已高齡71歲，仍然不斷地產出新作品。



小說家夢枕貘，為何能被譽為日本奇幻小說霸主？▼▼▼

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夢枕貘簡介

本名米山峰夫的夢枕貘（夢枕獏／ゆめまくらばく），畢業於東海大學文學部日本文學科，自10歲便立志要當小說家，而筆名的來由源自高中時「想要想出跟夢一樣的故事，「貘」在日文中是吞食惡夢的幻獸，枕頭則是夢與貘之間的媒介，而現實就如同筆名，夢枕貘產出的作品量不僅龐大、題材也相當多元。

夢枕貘身為SF作家俱樂部、日本文藝作家協會會員，被視為「日本SF小說霸主」，可見夢枕貘在日本文學界中難以撼動的地位。而自1988年開始連載的長篇作品長篇《陰陽師》系列至今仍在連載中，數次改編為影視和漫畫，也是造成安倍晴明熱潮的開端。

除了《陰陽師》，夢枕貘還有其他必看名作▼▼▼

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受歡迎因素

1. 文筆獨特

自稱「色情與暴力與神祕學的作家」，作品中不乏描寫男女情慾的情節，以及不時穿插暴力場景，在夢枕貘的作品可以說是定番的情節，常揉雜了哲學、宗教的思想以及真實歷史，讓夢枕貘的作品不會流於世俗眼中的色情暴力小說，又充滿人性與哲學，多藉由書中的妖鬼獸來暗喻人心，讓人看完書後還會想再三品味文字。

獨特的文筆不僅鞏固了夢枕貘在文學界的地位，也是出版商眼中安定銷售量的作者。

2. 作品題材豐富

夢枕貘本人興趣相當廣泛，常見的旅行、釣香魚、陶藝之外，甚至曾去攀登聖母峰、體驗玄奘三藏走過的路線和拜訪過祕魯亞馬遜河等等，對於能劇、歌舞伎等傳統技藝也有獨特見解，多樣又深入鑽研的興趣，造就夢枕貘的作品題材多樣化且不會流於表面。

3. 創作形式多元

夢枕貘在日本SF小說界已是難以動搖的地位，但其實在格鬥小說、女性向及青年小說都有傑出作品，散文及詩也有涉獵，而集結夢枕貘原點的短篇小說集《彈貓老人歐魯歐拉內》，還是療癒系的浪漫奇幻小說呢。

4. 作品產量大

知名的《陰陽師》、《幻獸少年》都是連載超過10年以上的系列小說，而夢枕貘不僅持續創作原有的長篇小說，也陸續產出各種風格題材的短篇或單行作品，甚至還想挖坑開新長篇系列小說，即使夢枕貘已經高齡71歲，創作力仍不見枯竭。

名作推薦

1. 陰陽師

敘述平安時代的陰陽師—安倍晴明，與身為吹笛好手的好友源博雅，在平安京裡一同遭遇到了許多的魑魅魍魎，兩人看似平淡的對話中將日本咒術、陰陽術及許多哲學問題，藉巧妙的文筆揉合在一起，一搭一唱的兩人一一破解平安京內的怪奇現象，並將數百年前的平安京生活描繪成人鬼共處的魔幻世界，讓日本歷史增添了魔幻感。

夢枕貘最廣為人知的長篇系列作品《陰陽師》，連載已長達35年，書內插圖由已故知名畫師村上豐（村上豊）所繪，《陰陽師》不僅改編為漫畫，也是電視劇、電影、舞台劇和遊戲的熱門題材，作品內出現大量的日本妖怪神靈，以及安倍晴明曾經到訪的京都景點，相當推薦給想一窺日本神妖和日本歷史文化的人喔。

2. 眾神的山嶺

山岳攝影師深町誠，曾經和山友為了完成一生的夢想一起挑戰攀登聖母峰，但不僅登頂失敗，山友也因此殉山。失去目標的深町，因為不想回到回日本面對現實，與山友道別後在尼泊爾逗留。

深町在尼泊爾一家二手店中發現了一台舊相機，是知名英國登山家所擁有的相機，但該登山家與同伴在攀登聖母峰的過程中失蹤，而宣稱有這台舊相機所有權的孤僻登山家羽生丈二也到了尼泊爾，深町為了想解開英國登山家失蹤的原因，與羽生一起再度攀上充滿神秘吸引力的聖母峰。

夢枕貘稱《眾神的山嶺》是「最了無遺憾的作品」，曾獲得柴田鍊三郎獎，而爬山也是夢枕貘的多元興趣之一，將登山的實際體驗融入小說之中讓人更能身歷其境。

《眾神的山嶺》真人電影在2016年上映，由阿部寬和岡田准一出演，而動畫也在2021年推出。

3. 沙門空海

描述唐朝貞元年間，日本國派遣了學問僧「弘法大師」空海與儒生橘逸勢前往長安學習佛法，長安是當時世界上最繁華的都市，也是人文薈萃的國際都市，而空海渡唐的時候正是唐德宗、順宗先後駕崩的時候，妖異事件頻傳；空海也和唐代詩人李白、白居易、柳宗元、韓愈等人有所往來，空海也因此被捲入大唐的危機之中，空海和聰穎的橘逸勢一同解決大唐的妖物事件、並在兩年後順利取法回到日本。

揉合了史實和奇幻的《沙門空海》，夢枕貘花費了17年才完成，甚至被德間書店選為創業50週年紀念作品，如果喜歡《陰陽師》系列中晴明和博雅相處和故事模式的話，相信也會喜歡《沙門空海》喔。

4. 吞食上弦月的獅子

背負著三道精神創傷的攝影師三島草平，因為創傷的緣故產生了看到螺旋的幻覺，三島草平痛恨自己也痛恨人類，生存的目的僅存收集各式各樣的螺旋。

有天，三島草平登上了只存在自己幻想中的螺旋梯，進入了另一個名為「蘇迷樓」的異世界，三島草平失去了記憶，在異世界中成為了外來者並被取名為阿濕波，在異世界中探索名為獅子宮的最終試煉，不斷地自問以尋求自我。

《吞食上弦月的獅子》是夢枕貘為了致敬宮澤賢治而作，融合了佛教哲學思想、夢枕貘本身廣泛的雜學和奇想，並獲得了第10回日本SF大獎、第21回日本星雲獎的佳績，極具可看性。

5. 幻獸少年

俊美卻自卑軟弱的少年大鳳吼，體內藏著一隻會扭曲人體、讓人化身為恐怖的幻獸，並且會啃噬人肉，這個可怕的祕密讓大鳳吼到處尋找能夠壓制體內幻獸的方法；大鳳偶然被武術高手九十九三藏所救，九十九三藏不僅邀大鳳一同學習武藝，並共同對抗周遭同樣具有幻獸能力作惡的人。

與大鳳同校的插畫社社長久鬼麗一，與大鳳一樣有著優異外表且體內也有一頭殘暴的幻獸，久鬼體內的幻獸已經進化成可以外顯成獸並啃食人肉，久鬼想要喚醒大鳳體內那頭與自己同類的幻獸，大鳳相當抗拒卻又不斷地被暴力脅迫，同時也在造成體內幻獸出現的各種慾望和渴求中，學習與體內的幻獸共存。

《幻獸少年》除了被日本奇幻文學大師菊地秀行在《吸血鬼獵人D》後記中大力推薦過，負責封面和書內插圖的是日本大師天野喜孝，在閱讀《幻獸少年》時也能欣賞大師的插圖，營造《幻獸少年》華麗的奇幻氛圍。

屹立不搖的日本SF小說大師夢枕貘

只要提到日本SF小說或是奇幻小說，一定會提到的就是夢枕貘，創作的作品題材多元、內容引人入勝外，人物之間的對話常帶有哲學又發人省思，夢枕貘的作品產量相當大卻又不失一定的水準，每一部作品都有個別的特色，作品也時常改編為漫畫、動畫和真人戲劇。

仍然不斷在推出新作品的夢枕貘，除了文內所介紹的5部作品之外，新作《大江戶火龍改》、與漫畫家松本大洋合作的《渾沌》、與村上豐大師合作的《陰陽師》圖文小說系列也相當的推薦，可同時享受奇幻小說大師的故事和欣賞知名大師的插畫，是不是很值得一讀呢！

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