生活設計｜一粒米咁大的雙面膠貼有咩用？日本人創意令人愛不釋手

是不是曾經有過在文具店購物時，因為無法光從筆身上的資訊得知實際書寫出來的線條粗細、顏色濃淡，而難以下手的經驗呢？如果從包裝上就能知道濃淡粗細的話，是不是非常方便呢？



日本設計師石川和也就設計出了能夠一眼得知筆的粗細濃淡的包裝，讓消費者購物更加方便，趕快來瞧瞧是什麼樣的設計吧！

日本設計師石川和也的創意設計多籮籮！筆跡鉛筆、無方向便條、米粒雙面膠、水果印泥、Tapemark，令日常生活更方便👇👇👇

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創意大師石川和也

本業是日本雅虎設計師兼藝術總監的石川和也，學生時期主攻車設計，對於室內設計、圖像設計、網頁設計等多方面也有所涉獵。同時也經營企劃「東京劍玉（東京けん玉）」的線上商店、小學生運動系統平台「Funspo!（ファンスポ）」。

石川和也的創意發想多取自日常生活，也由於本身職業特性，不論是在搭乘電車、運動的時候，會不斷地尋找生活角落中有趣的要素，再將不同事物中共通的部分結合起來，進而能設計出對於使用者友善的產品，並獲得多家公司的設計競賽獎項。如米粒雙面膠（コメクレル），就是藉由小小的飯粒會黏在衣服和手上的特性，而得出的創意商品。

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石川和也在推特上也大方分享關於發想創意的相關習慣：

1. 在能夠放鬆的環境下思考「同時發想」：如在健身房運動時、享受桑拿時，或是散步的時候，總之無壓力的環境相當重要。

2. 對於既有的事物存疑「認為還不是最終版本」：如郵筒一定是紅色的嗎？便條一定是要四角形的嗎？等等。

3. 將既有的事物稍加變化「將之UPDATE」：和5感有關的事物稍加變化，如顏色、形狀或是加上香味。

若能做到每天發想2到3個點子的話，就會像存錢一樣積少成多喔！

如果需要發想創意，又是一個人進行的話，石川和也推薦使用最基本的「KJ法」，也就是親合圖形法，將寫有許多資訊的圖卡經過整理、歸納而做出解決方案的方法，而KJ法的進行順序為：

1. 一想到點子就寫在便條上。

2. 將便條依類別整理，將不需要的部分拿掉。

3 .將剩下的便條排列整理。



如以「新文具」為題：

1. 將文具的名稱、相關要素寫在便條上。

■文具名：剪刀、膠水、便條。

■要素：裁切、黏貼、測量。

2. 將關鍵字進行組合分類，進行整理。

■裁切：剪刀、美工刀、切割墊。

■黏貼：膠帶、膠水、釘書機。



雖然是相當基本的方法，但卻是相當有親和力且簡單有效的方法。

如果是多人一起發想的話，最適合的方法就是「腦力激盪」囉！

腦力激盪的重要規則有二，一是自由的發表意見，二是不對意見進行否定與批判，在愉快的環境中許多人的腦力激盪下，是最能夠在短時間內得到好點子的方法。

能夠思考創意點子的環境也相當重要，如果覺得思考有些阻礙的話，建議換個環境並讓身體動起來，身體在動作的時候能夠獲得大量的視覺資訊，同時頭腦的思考速度也會增加喔！

石川和也的知名設計作品

筆跡鉛筆（筆跡えんぴつ）

連續3年獲得シャチハタ（SHACHIHATA）公司文具設計競賽肯定的作品，將與筆芯相對應的粗細濃淡筆跡印在筆桿上，能夠讓消費者只需看到包裝就能找到需要的筆，真的是相當方便呢！

無方向便條

將上膠的位子改在便條的正中間，如此一來書寫的位子與黏貼的方向就不會被上膠的位子受限。

米粒雙面膠（コメクレル）

由於雙面膠只有米粒般大小，能夠黏附在指尖上，用來翻書頁相當方便。

水果印泥

將水果的圓形切面與印泥（朱肉）做結合，使用的時候還能聞到水果的香味呢。

Tapemark

將有紅線的裝置放進膠捲中，每當用完的時候就將紅線貼在膠帶頭上，下次使用的時候就不用花時間找膠帶頭，將紅線拉起來就能輕鬆使用膠帶。

人人都能成為創意大師

看完是不是覺得石川和也相當厲害呢？石川和也在推特上也常常分享自己的新點子，也常常分享如何創意的思考方法，對於產品設計或是創意方面有興趣的朋友，可以上石川和也的推特參考及實踐KJ法，最重要的是要讓自己的腦袋動起來、才會有新點子喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】