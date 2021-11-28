糖果文化｜與明治製菓江崎固力果齊名品牌竟是台灣製？

在新型冠狀病毒疫情蔓延下，新的生活型態漸漸被稱為「新日常（new normal）」。另一方面，從好幾年前就開始的復古風，至今持續在各地滲透著。對年輕人來說，手工商品的溫柔觸感勝過任何東西，還能在Instagram上受到注目，極具魅力。

二戰前，曾席捲亞洲的糖果製造商「新高製菓」，其復古包裝或是一些商品附贈品，近來在網路拍賣上聚集許多人氣。由出身佐賀縣的創業者在台灣創立的「新高製菓」，是家怎麼樣的公司呢？



用牛奶糖抓住商機

在台灣與日本，還有為數不少的人，是從小就吃新高製菓產品的老粉絲。過去採訪日治時期出生的台灣高齡人士時，曾被如此問過。

「日本還有在賣鐵罐裝的糖果嗎？那些糖果的顏色都好鮮豔哦。」

「有的！你是說佐久間製菓的糖果對吧？」

我才一回答，對方就露出了訝異的表情。

「不是佐久間啦，是新高製菓哦。那個用當時日本最高峰新高山（註：現在的玉山）取名的公司啊。」

在台灣也一直受人津津樂道的新高製菓創業者，是佐賀縣出身的森平太郎（1869～1946）。也許是想在日本新領土的台灣重新自己的人生，他在1902年（明治35），33歲時與妻子偕同渡台，在台北市開了一間名為「一六軒」的店，賣起在故鄉學做的饅頭。

之後，他學會將台灣產的砂糖跟煉乳等作原料做成牛奶糖的製法，並將牛奶糖商品化，於1905年（明治38）創立了新高製菓。如同與蓬勃發展的製糖業相呼應似的，業績大大提升，不到一陣子，就進駐到繁華的本町市中心（註：現在的中正區西北部）。1917年（大正6年），於古亭區設立牛奶糖工廠，接二連三研發出人氣商品，包括用台灣特產香蕉做的牛奶糖、鐵罐裝糖果、氣球口香糖、芭蕉糖，還有各種營養點心等等。其中因為香蕉牛奶糖大受歡迎，1926年（大正15年）時，還在東京設立新工廠，同時奠定了在糖果界中的穩固地位，與森永製菓、明治製菓、江崎固力果並列。

點圖了解源自佐賀縣「新高製菓」受到喜愛的產品▼▼▼

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在台灣大紅的原因

在平太郎事業蓬勃發展的大正時期，台北市市容漸漸整頓成近代都市的樣貌，治安也變好，從內地（日本本土）移居台灣的人也增加，各個城市也都越趨活躍。另外，在各地流行起西式餐廳、咖啡廳、運動、娛樂等西洋文化。在當時的風潮中，新高製菓的糖果因為能讓小孩大人都能稍稍體驗到西洋文化，所以風靡一時。

想當然，在那背後有著多少縝密的販賣策略。當時打著出色的廣告優惠、與少年少女雜誌合作、刊登人氣漫畫家所畫的廣告、商品附贈玩具、推出廣告歌還有吉祥物，甚至還有旅行或運動比賽觀戰等贈獎活動，以及導入最流行尖端時尚的設計包裝等等，進行了一連串連現在的廣告公司也會刮目相看的促銷活動。

一直致力於發揚森平太郎生平事蹟，佐賀市立圖書館富士館前館長吉浦明回憶：

「聽說當時為了宣傳一個名為駱駝的營養點心，廠商真的從滿蒙（註：二戰前的滿州與内蒙古）引進駱駝來宣傳。」

森平太郎引進駱駝作為糖果促銷宣傳，想想真的是很異想天開吧……

進入昭和時期後，新高製菓不只有在台灣，也在朝鮮半島和中國本土拓展銷路，二戰開始後，因為軍隊跟他們大量訂購乾糧和牛奶糖，使業績更加提升。平太郎因此還被稱作「亞洲製菓大王」。

但是，1945年（昭和20年）日本吞下戰敗，新高製菓在台灣的資產被中華民國接收，日本各地的工廠又相繼在空襲中燒毀，幾乎失去了所有的資產。創業者平太郎於1946年（昭和21年）過世時，也造成了很大的影響。二戰後重建公司困難重重，不但資金難以調度，又面臨人才不足，最終於1965年（昭和40年）停業了。另一方面，在二戰前一直是競爭關係的佐久間製菓的佐久間綜合水果糖則依然健在。

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甜品控們的聖地，佐賀縣

今年春天時，我搭乘「特快列車海鷗號」，前往森平太郎的故鄉．佐賀。

佐賀縣不只是新高製菓，森永製菓跟江崎固力果等日本代表性的製菓公司的創辦人，也都是出身該縣。他們分別販售香蕉牛奶糖、森永牛奶糖、固力果牛奶糖，被稱為「日本三大牛奶糖大王」。

佐賀縣在江戶時代，當時從巴達維亞經台南輸入長崎出島的砂糖，會經過長崎街道（通稱砂糖路）搬運至小倉，佐賀縣當時作為中繼站，因而受惠佐賀藩擔任警備護航的功能，也因此砂糖在佐賀藩內廣泛流通。另外，擁有職人性格的佐賀縣民們，對製作甜品的態度，就像製作當地有名的陶磁器一樣，將各種創意和手藝凝聚在甜品上，也可說是製菓業在佐賀縣盛為發達的理由。

佐賀不只有大家所熟知的「佐賀餅乾」、「小城羊羹」、「松露饅頭」，還有在縣內各地零星的銘菓店存在，匯集這些店家資訊的觀光海報，貼在各車站或街道上的和菓子店。不僅如此，佐賀縣的羊羹銷售量也佔全國第一，證明了佐賀縣是「甜黨」甜品控的聖地是不會錯的。

從JR佐賀站到目的地富士町，車程約30分鐘。山林原野即佔了七成面積的富士町，可以看到電影「男人之苦」的第42部，劇中曾經登場的別有風情的古湯溫泉。另外，在現今已經變成停車場的空地上，豎立著曾是「森平太郎晚年時期的別墅遺跡」的看板。

從溫泉街出發後，逛逛森平太郎渡台前開的饅頭店所在的北山地區。沿著倒印著新綠的溪谷，一路上都是日式瓦葺民家和整齊盎然的田地。舒適宜人的風景讓人幾乎忘記了這陣子疫情的紛擾。詢問路邊的和菓子店後，得知這裡大部分的店家的創始人，都擁有新高製菓公司的工作經驗。

「我的爺爺曾在大阪的工廠工作過的樣子哦。他說他以前很受到新高公司的照顧呢。」

如同昭和初期創立的「北山饅頭」店裡的藤田先生所說，森平太郎帶給故鄉的恩惠是無法估計的。其中，像是重建1924年（大正13年）被大火吞噬的學校講堂，經費幾乎都是他提供的，此段佳話至今在當地還持續流傳著。

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故鄉的偉人與望鄉之路

返回市中心後，前往佐賀市立圖書館富士館參觀森平太郎的展覽。這棟使用大量木材建成、舒適度高的圖書館，於2008年時開幕。其中有一區陳列著新高製菓在台灣時的舊照，有收藏家們很想入手的各種包裝、附贈品玩具、漫畫風格的宣傳雜誌「美味太郎」等等，還有讓台灣老一輩的人都很懷念的鐵罐糖果也出現在展覽櫃裡。每個都是值得上傳到Instagram等來分享的至寶。

「這些收藏，有些是從網路上標到的，但大部分都是以前的新高製菓員工們一個一個拿來捐贈的。「香梅」（註：代表熊本縣的銘菓老店「陣太鼓」）的社長也因與新高有關，所以曾前來參訪。」前圖書館館長吉浦明如此說。

為什麼大家會對平太郎的紀念活動如此熱衷呢？

「起因是源於這個小說。」

吉浦先生指向展覽區放著的一本書。作者是佐賀縣出生的北方謙三，將曾祖父波瀾萬丈的人生作為題材，於2009年出版成小說。得知北方謙三即是森平太郎的曾孫後，吉浦先生驅身前往市公所提案，促成一系列宣揚平太郎事蹟的活動。2011年（平成23年）時，邀請北方謙三進行演講，另外還編纂了適合小學生看的「森平太郎物語」。沒想到森平太郎的望鄉之路，反被作為偉人迎回故鄉之路。不僅僅如此，這個城鎮之前還挑戰做出香蕉牛奶糖的「復刻版」。

我問道：「那有成功嗎？」。

「沒有，實在太難了。結果在試做階段就結束了。」

嗯，真是可惜阿。如果台灣香蕉做出的傳統新高製菓香蕉牛奶糖再次登場的話，說不定可以跟越南的波羅蜜牛奶糖、泰國的榴槤牛奶糖、沖繩的芒果牛奶糖並列，成為「亞洲四大牛奶糖」，造成話題。

在山間小鎮裡，我享用著手工北山饅頭的純樸風味，想起此地與戰前台灣有著深遠的關係。未來疫情結束後，想要去拜訪以微溫而著名的古湯溫泉。也非常歡迎台灣旅客務必來造訪新高製菓的故鄉——富士町。

感謝協助採訪：佐賀市立富士公民館（Forester Fuji）

作者平野久美子為紀實文學作家。曾任職出版社，後開始寫作。



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