專訪｜《築覺》作者許允恆：家已經變成一個大家不想停留的地方

【專訪/建築】當我們漫步在香港街道，高樓林立景象無處不在，造價高昂新建築並不少見。但你可曾想過，這些建築背後隱藏著什麼故事？



資深建築師許允恆（Simon）自2008年以筆名「建築遊人」撰寫建築文章，過去十年出版多本《築覺》系列書籍，最近他就跟我們分享他對於香港建築變遷見解，從80年代黃金時代到如今「蚊形單位」和「簡樸房」，談他眼中香港建築世界。



資深建築師許允恆（Simon）（攝：黃寶瑩）

《築覺》系列中有兩本有關香港，圖為2022年出版《築覺VI: 築遊香港》（攝：黃寶瑩）

沒有人味的建築

當問及香港建築從80年代到現在最大變遷，Simon沉思片刻後，答案重點放在「以人為本精神」：「80年代整體經濟向上，大家建什麼樓都可以賺錢，設計相對人性化。但到了2014左右，樓價突然升高，突然出現很多『蚊形單位』，這種單位基本上只能放梳化床，跟學生宿舍沒什麼區別。」 他感歎道：「當住宅單位變成這個設計，其實已經失去了『以人為本』精神，家變成一個大家不想停留的地方，因為太小了。」

當住宅單位變成這個設計，其實已經失去了「以人為本」精神。 《築覺》作者許允恆

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府今年為了取締劏房推出「簡樸房」，他直言對這種住所情況並不樂觀：「人是生物，最基本會需要陽光和空氣，現在家裡這麼小，不要說通風，甚至連床也放不下，你在家裡一個人住，想煮麵、吃飯其實都會辛苦，根本無法生活。比起人的居所，這更類似廚房儲物室。」對他來說，建築要有「人味」，能滿足生活機能是基本。

面積以外，管理方面同樣讓他感覺現在建築失去「人味」：「你不覺得現在的樓盤變得高度設防嗎？基本上你從屋苑門口已經要開始登記，去到大堂又要登記第二次，然後要換電梯，到家門口要再拍卡，最後才能回到家。這麼多次保安檢查，我是在國防部嗎？」他回憶自己小時候住屋邨，有需要時只需要上樓就能找到同學一起做功課，過後又可以和不同樓層夥伴下樓踢球，但現在似乎不再有這種生活形態，他怒斥：「現在單位又小、又密集，加上保安監控又多，其實香港住宅只是一間有冷氣的監倉。」

走向打卡化

銅鑼灣時代廣場（鄧宇詩攝）

除了經營建築事務所和寫書，Simon也主持過很多建築導賞團，最近他帶一群天水圍年輕人到銅鑼灣導賞，從填海歷史、說到利舞台等地發展，聊戲院變化與香港人娛樂變遷，看大家和建築與城市之間關聯。

問他會跟外來者介紹其中什麼建築，他毫不猶疑答了時代廣場：「時代廣場當時是創新河一個設計，一般外國商場3到5層樓已經很高了，而時代廣場足足有14層樓是商場，多層商場模式其實是香港引進的。」

香港是一個比較標準的垂直都市，試問世界上有哪個城市像香港那麼高密度呢？ 《築覺》作者許允恆

The Henderson（資料圖片）

當問到建築美學方面變化，他認為現時外觀凌駕整體設計愈來愈嚴重：「我覺得現在整個建築美學都走向打卡化，很多奪眼球的地方，喜歡找一些標誌物拍照，放到社交媒體，然後便能讓建築師放到國際上參展。我寫了這麼多年書，覺得最優秀設計應該是美觀與實用兼備，但你見到現在，很多強調要有奪目特色，能夠走到國際會議拿獎，比較著重所謂『KPI』。」

有什麼本地建築值得一看？

高山劇場及新翼。（高山劇場網頁）

在過去十年，Simon已經撰寫超過九本《築覺》系列書籍，其中兩本更是聚焦香港建築，那麼自然要問他認為值得一看的建築。訪問約在高山劇場內一間咖啡廳進行，他便從該處說起：「高山劇場是給一些本地文化劇團表演的地方，主要是粵劇，所以一定是以低成本營運方式來設計。」由於要為居民留下休憩空間，所以需要依山而建一層一層來設計，同時要注意避免阻礙四周日照。劇場做成扇形，可以少用一些空間，也讓觀眾更貼近舞台。他表示：「這個設計很簡單，但是很有『人味』。」

他又談及現時成為了浸會大學中醫診所的法定古蹟雷生春，他認為修復工程中最妙的，就是箇中改動難以察覺：「雷生春二、三樓原本有露台，但欄杆高度不符合現時建築法例，但由於建築是法定古蹟，也無法簡單將其拆除。建築師很聰明，把欄杆保留，然後把落地玻璃推到該處，讓欄杆變成裝飾，於是室內空間便變大了。」他坦言古蹟最難便是加設新功能之餘，保留原有味道。

AI使用必然愈來愈廣

作為建築作家，亦是業內人士，他認為在未來建築業界，AI使用必然愈來愈廣：「現在很多設計已經可以用AI來做，一些未經訓練的人只需要通過AI便能得到藍圖。外國現在已經有案例，你在YouTube就能找到教學。」他認為這種設計，為讓建築愈來愈「不近人情」。

除了AI，ESG物料的使用是另一大趨勢，對此Simon認為是好事：「其實這種東西一直都有，只是現在多一個市場行銷標籤。現在更多人用ESG物料，是因為他們更加耐用，而且可以從垃圾轉化而來，以前經常會覺得某些東西不行便要全部打掉，重新再做，會產生很多污染和噪音，這種物料無論是安裝速度和施工噪音都是有幫助的。」