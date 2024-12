【聖誕解密】5大節慶元素背後的故事　拆解聖誕樹、聖誕襪之源起

聖誕節是香港人最關注的節日之一,佳節到來時有很多應節活動進行,節慶前又有很多需要準備的事項,雖然聖誕節是慶祝耶穌的降生,眾多傳統聖誕元素又有多少與耶穌或宗教有關?今回我們來看看5個重要的元素及其由來。



世上最大的聖誕樹是來自意大利中部Gubbio山坡上,由巨型燈飾組成的聖誕樹(圖片來源:www.umbriatourism.it)

聖誕樹

有一首著名的德國聖誕歌《O Tannenbaum》(O Christmas Tree)家傳戶曉,不過聖誕樹在聖經中並無相關的記載,卻可以追溯古時的德國傳教活動。當時有一位重要的英國傳教士「Boniface」,主要在德國組織教會,後來被教宗任命為主教。他在公元720年時在日耳曼地區傳教,一次在當地見到有民眾在膜拜一棵橡樹,因為上帝無形,所以教會是不鼓吹偶像崇拜的,於是他決定除去這棵樹,怎料一股強風猛然襲來,人們以為是他們信奉的北歐神明要懲罰Boniface,Boniface卻覺得是幫助他除樹的力量,大樹倒下後在地上呈現十字架形態,人們感到神跡出現,開始信任Boniface並聽他講道,及後歸信基督教。後來橡樹倒塌的位置新生了一棵冷杉,冷杉象徵著新生命,三角形的形態有如代表天國三位一體,於是Boniface藉此向民眾講解福音,冷杉樹的意義在德國傳頌開去。

圖片來源:Wiki

後來到了18世紀,身為德國人的喬治即位成英王喬治一世,很多德國人隨之移居到英國,並將聖誕樹的習俗引進來。到了20世紀初,美國第一夫人於白宮種植了一棵聖誕樹並命名為「國家聖誕樹」,此後聖誕樹就成為了美國的聖誕慶祝元素。現時聖誕樹的頂部大多都會掛於星星或天使,分別代表著伯利恆之星以及報佳音的天使。

綠色的聖誕老人(網上圖片)

聖誕老人

於聖誕節收到的禮物,人們大多習慣放在聖誕樹底下留待Boxing Day才拆開。如果在聖誕節想收到禮物,卻要掛起聖誕襪,在訴說聖誕襪的由來之前,不得不提聖誕節的重要人物聖誕老人(Santa Claus)。

其實聖誕老人本來與聖誕節是沒有關係的,但卻有一位4世紀的紅衣主教Saint Nicholas經常幫助貧窮的人家,後來被尊稱為聖人,並被荷蘭人視為聖誕老人的原型,現時歐洲不少國家將12月6日設為聖尼古拉斯節,並於當天效法他的樂善好施給孩子送禮物,當天也是荷蘭的兒童節,後來節日傳到美國發揚光大。Saint Nicholas的荷蘭語名字為「Sinterklaas」,譯為英語則是Santa Claus。

狄更斯的著作《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中的聖誕老人形象依然是綠色的(網上圖片)

本來聖誕老人的形象是綠色而非紅色的,因為傳入美國時已經興起家家戶戶掛聖誕樹,綠色除了是聖誕樹的顏色,還有魔法與祝福的意味,英國著名作家狄更斯的著作《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)中的聖誕老人形象依然是綠色的。直到1931年,可口可樂有鑑於冬天的業績大跌,於是想出一個銷售策略,將聖誕節結合廣告塑造一個有可口可樂標誌性紅白色的聖誕老人,自此該形象植入全世界民眾的心目中。

可口可樂聖誕廣告

聖誕襪

回到4世紀時Saint Nicholas到處幫助貧窮大眾的事跡,傳說中一次他得悉一位沒落貴族因為家境貧窮,連三位女兒的嫁妝也付不起。他希望幫助這家人,卻知道父親的風骨是不會接受任何施捨的,於是偷偷在煙囪將三個金球扔進家中,剛剛好掉進本來在壁爐上晾乾的長襪裡。後來父親發現了金球,到處打聽有關於傳聞,終於得知是Saint Nicholas的手筆,將其善舉廣泛傳開去。後來為了應節人們便會掛上聖誕襪,並期待著聖誕襪中會出現禮物,人們為了紀念Saint Nicholas送金球的行為,更習慣贈送橘子代替金球,象徵著送上祝福。

《聖誕頌歌》中的主角Ebenezer Scrooge是一位吝嗇的老闆(網上圖片)

Merry Christmas

在聖誕節向大家送上祝福,常說一句「Merry Christmas」,大家有沒有好奇為何是「Merry Christmas」而非「Happy Christmas」?這又要追溯到狄更斯於1843年創作的小說《聖誕頌歌》,在小說中大量使用「Merry Christmas」。故事中的主角是一位唯利是圖兼且相當吝嗇的老闆Ebenezer Scrooge,他認為聖誕節是商人想出來賺錢的手法,所以他並不會為了聖誕節付出一分一毫。

他的性格使之人際關係很差,來到聖誕夜他見到其他公司都在普天同慶歡聚在一起,老闆與員工並沒有身份上的隔膜,令他倍感孤單。他回想起自己曾是貧窮的學徒,當時受到老闆的關愛與幫助才有今天的成就,但偏偏賺得財富卻失去了快樂。直到聖誕後他的員工Bob因為前一晚慶祝節日令上班遲到,不過Scrooge卻沒有怪責他,反之向他送上一句Merry Christmas,他陸續向親人、以至是街上的人祝福,人們也向他回報微笑使他感覺到快樂是如此的簡單。

Ebenezer Scrooge後來成為了一位好心人,他的救贖故事感動人心(網上圖片)

《聖誕頌歌》出版後廣受讀者歡迎,相傳狄更斯本來寫這本作品是為了解決財務上的燃眉之急,另外狄更斯在出版小說之前曾發行一本政治小冊子向英國人民發出呼籲,抗議社會上出現了將兒童送到工廠工作的剝削行為,而且他亦反對貧民學校相比起為兒童提供生活上的所需,更多的是進行宗教教育。他曾指出當生活的處境如此荒涼時,很難對之宣揚上帝的想法。所以不少人認為《聖誕頌歌》正是他將想法寄語到小說中,將故事與聖誕節聯繫起來,故事中有窮困的孩子,也有冷酷、貪婪的厭世者Scrooge。後來《聖誕頌歌》聲名大噪,Scrooge的救贖故事感動人心,感染到人們同習慣說「Merry Christmas」,不過原來已故英女王伊莉莎白二世並不會使用「Merry Christmas」,因為「Merry」一字在維多利亞時代有著醉醺醺的意思。

Sir Henry Cole創作的聖誕卡,由著名的插畫家John Horsley繪製(網上圖片)

聖誕卡

大家見得最多「Merry Christmas」的地方,相信會是聖誕卡,雖然近年已經愈來愈少見到實體聖誕卡,響應環保大家都會轉為採用電子賀卡。原來世界上首張聖誕卡是由倫敦的一位爵士Sir Henry Cole所發行的,故事又來到狄更斯發布《聖誕頌歌》的同一年,當時人們已經流行送上聖誕祝賀信件,特別是送予身處遠方的親朋,不過這樣就會對郵局帶來負擔,Sir Henry Cole有見及此,希望創作一款簡化輕便、設計統一的聖誕卡,並找來當時著名的插畫家John Horsley繪製,聖誕卡包括有聖誕大餐、為他人披上大衣、分享食物的圖畫,下方印上的「A Merry Christmas and A Happy New Year to you」,不過後來人們竟然發現畫中的小孩子有喝酒的行為,所以首批聖誕卡僅印製了1,000張並沒有被普及開去。