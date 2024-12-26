專訪《人魚的聲音》創作人　為三代中國女性發聲｜何故專欄

從愛丁堡藝穗節回流香港藝穗節，《人魚的聲音》為三代中國女性發聲！



──專訪《人魚的聲音》創作人Soraya Chau



由香港藝穗會舉辦的《藝穗節2025 FRINGE FESTIVAL》，將於2025年1月2日至1月26日盛大舉行。香港藝穗節相隔13年再次舉行，早前透過公開招募表演項目，成功匯聚了超過100場多元化的表演項目。

左二為Soraya Chau，攝於《藝穗節2025 FRINGE FESTIVAL》記者會。(相片由《藝穗節2025 FRINGE FESTIVAL》官方提供)

在眾多演出當中，我對戲劇藝術家Soraya Chau的《人魚的聲音》最有興趣，這是一個關於三代中國女性的故事，也是Soraya以原生家庭事跡改編的故事。

※

「由曾外祖母嘅紥腳，到母親偷渡來港，受盡冷眼，再到現代嘅女兒，以探討原生家庭對於女性愛情觀與婚姻觀嘅影響。」Soraya以「人魚」作作比喻，就好似紥腳的中國女人，每行一步都要承受錐心的痛禁，亦被中國傳統禁聲。

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

Soraya畢業於英國倫敦音樂劇學院，現為自由身舞台劇演員、編舞、舞者及歌手，其個人音樂劇與形體劇場演出《人魚的聲音》獲得了阿德萊德藝穗節Adelaide Tour Ready Award大獎，並於2023年獲邀在阿德萊德藝穗節及2024年愛丁堡藝穗節演出。主流媒體《Glem Adelaide》讚揚她的表演為「迷人的形體敘事技巧與她清澈的嗓音相得益彰，完美平衡。」近年除了個人創作的演出外，Soraya亦曾與「劇場空間」、「Arts Options」、「演戲家族」、「美聲滙」等劇團合作。

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

Soraya本身讀社工，畢業之後去了英航做空姐，但她真正的興趣是舞台，所以當她儲夠了錢，被學校取錄後，就辭職去了英國讀音樂劇。下定決心，放棄一切，希望開拓屬於自己的新天地，卻遇上人生最大的挫折⋯⋯

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

「讀完好好彩有三間Agent簽我。我好快就Cast中咗一套改編自《杜蘭朵》嘅音樂劇，仲要係飾演女主角杜蘭朵，會Tour幾個英國城市，對於剛畢業嘅我，係一件極令人振奮嘅事！但我嘅學生簽證就過期，於是我就諗，不如去波蘭探吓朋友，順便出一出境再入境，反正又唔係咩大Show應該可以冒混過關。嗰陣時已經開排咗兩次，搭飛機都仲喺度背緊歌詞。點知過境英國時唔俾我入境，仲要我即日離開。」

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

「當時我唔敢同屋企人講，前前後後去咗幾個朋友到住咗成個月，再返屋企同媽咪講完咗Show咪返香港囉。」這件事對Soraya打擊好大，令她有點抑鬱，整個月留在房間裡，沒有出街，但她很快就振作起來，開始Audition接Show做創作。

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

「10年之後嘅2024年，得到藝發局嘅資助，帶咗《人魚的聲音》呢個演出去愛丁堡。喺尾場演出之後，一個似曾相識嘅身影喺後台嗌住我。原來係當年Cast我做杜蘭朵嘅導演！！佢竟然黎睇我嘅Show！」這次相遇解開了Soraya多年來的心結。

「聽好多前輩講『唔係你選擇咗舞台，係舞台選擇咗你』。以前時不時會諗，其實舞台都冇選擇我，係我死纏難打啫。呢次喺愛丁堡嘅相遇，好似個宇宙俾信心我繼續行舞台呢條路。」

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

《人魚的聲音》大致可以分為三段，以原創歌曲，現場伴奏，人聲頌唱和視覺藝術投影貫穿全劇。亦加入舞踏的元素。劇中出現如偷渡、抵疊政策、飲茶這些香港上世紀七十、八十年代的元素，Soraya希望能夠讓年青一代更加了解上一代的經歷。

「我最推介中間母親偷渡嗰段。由細到大，聽阿爸阿媽講嗰陣時偷渡係點，如果偷渡唔成最大咪送返大陸，都無咩野啫。後來因為創作呢個演出，媽媽好詳細講返成個經歷俾我知，先至知原來係咁震撼。摸黑爬山爬到零晨，再游上隻『大飛』極速咁行左成個鐘先到。一個廿幾歲嘅女仔，只係為咗嫁俾一個見過兩次面嘅香港男人，攞到香港身份證。由細到大我都覺得媽媽好細膽，咩都唔敢，因為呢個劇，我明白咗媽媽好多，亦都可以講係一代同一代之間嘅和解。」

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

最後Soraya有一句對白，是她跟肚裡面的BB講的：「我媽媽，即係你婆婆，佢個名叫倩雲，林倩雲，呢個先係佢嘅真名」。這個創作，除了呈現三代華人女性的婚姻觀外，私心上，Soraya希望告訴全世界，她母親的真名，為她的苦難吐一口氣。「至於點解佢會俾人改咗個名，就要入場睇啦！」

愛丁堡藝穗節演出相片，相片由Soraya Chau提供（攝影：張志偉@Moon 9 Image）

Soraya帶著《人魚的聲音》，參加了Adelaide Fringe和Edinburgh Fringe，她看過不少外地的演出，最大的感觸是「論深度同技藝，香港嘅舞台劇係真心唔錯㗎！」藝穗會一直支持剛起步的團體和獨立藝術家。「作為藝術工作者，好需要有一個平台俾我哋去創作、呈現、修改再呈現，能夠令作品成長。而香港藝穗節停辦咁多年再搞，相信可以將香港嘅創作帶到國際，令更多人認識香港咁獨特嘅文化背景。」

後記

Soraya提及其母親被更改名字，我亦很好奇她為甚麼會選擇「Soraya」這個波斯名？「Soraya呢個名，係波斯語『星空』嘅意思。而事實上，呢個名亦都代表昂宿星團的意思，因為由細到大都經常見到『444』這組數字，而昂宿星距離地球就有444光年。」或許，Soraya下一個作品，可以命名為《444》。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook