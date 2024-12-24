十二月展覽｜聖誕假期好去處！超現實熊貓攝影、玩味水墨畫展覽

【展覽/攝影/繪畫/藝術】假期將至，不知道大家安排好活動了嗎？如果還沒有頭緒，這次編輯部嚴選了四個展覽，除了有SurrealHK超現實熊貓作品展，也有森村泰昌與辛蒂・雪曼雙人攝影展；對繪畫感興趣的讀者，就不妨留意中國藝術家李津玩味水墨作品，塞爾維亞藝術家Aleksov Ana香港個展同樣值得一看。希望大家能夠和親友共度佳節之餘，也能感受藝術樂趣。



香港的超現實大熊貓

地點：香港上環新街 13號 A 地下 13a New Street Art Gallery

日期：即日至2024年12月29日



自熊貓寶寶出生以來，有關熊貓活動一波接一波，除了2,500個熊貓雕塑展覽以外，喜歡熊貓的朋友最近還可以到訪13A New Street Art Gallery「香港的超現實大熊貓」展覽，一睹可愛熊貓蹤影。

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展覽作品來自香港著名超現實攝影師SurrealHK以熊貓作為主角的27幅全新作品，有些作品中熊貓在維港中戲水、有些在街頭大吃雞蛋仔，還有熊貓戴上粉色頭盔化身外賣小哥，名副其實成為「Food Panda」，可以說是創意無限。

作品一旁的圖片解說也十分好玩，譬如在《Sleepy Panda at Space Museum》中，SurrealHK就解釋這是大家「星期一上班心情」；另一幅熊貓則在巴士車廂拿著竹葉，SurrealHK卻配上「請勿在車廂內飲食」字眼，玩味十足。

李津：猛龍過江

「李津：猛龍過江」展覽現場(Phillips)

地點：富藝斯亞洲總部｜香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓3/F

日期：即日至2025年1月10日



水墨畫常給人一種高深印象，似乎需要一定文化底蘊才能看懂，但中國藝術家李津作品則顯然輕鬆得多。他以描繪當代生活中食、色主題而廣為人知，用色明麗豐富，筆觸細膩滋潤。他取材於日常生活，以現代方式探尋傳統水墨表現形式，創作出率真而幽默作品。

李津《心經》（phillips）

本次展覽最大亮點之一為《心經》，作品歷時近一年創作，描繪了一個異想天開宴會場景。畫面中心為一個身型豐腴飽滿的女性軀體，代表著人類無法逃避肉體本質和與生俱來的欲望。四周圍繞著身份各異的人物形象，包括德國社會理論家馬克斯・韋伯、電影《007》中詹姆斯・邦德的扮演者肖恩・康納利等，其中還有八幅李津自畫像，分別化身諾曼士兵、伊莉莎白時代商人、布魯克林嬉皮士、醉醺醺滑雪事故受害者、心有不甘藝術家，以及愛德華時代司機等不同角色，展現在食客面前是無盡異國珍饈和佳釀，而穿插於美食和美酒的享樂與放縱之餘，則是來自於佛經及佛教贊偈文字，仿佛是通過累積功德來抵消生活中執念與罪惡。

在展覽中遊走，不難發現藝術家對吃的一份執著，簡單一份五花肉被他以不同手法以及形態呈現，趣味十足。而除了紅男綠女，酒肉饕餮，畫作中也有更日常的一蔬一果，皆是其親手種植，平淡清歡亦十分動人。

森村泰昌與辛蒂・雪曼：變裝化身

地點：M+二樓包陪麗、渡伸一郎展廳

日期：即日至2025年5月5日



看完李津展覽，就可以到在旁的M+繼續看展之旅。關注攝影的讀者，大概都聽過森村泰昌以及辛蒂・雪曼（Cindy Sherman）的名字，兩位攝影師均以「自拍」為人熟知，前者模仿名畫拍攝，後者則拍攝偽電影劇照，都是以變裝為創作手法，藉此探討身分、大眾媒體和歷史之間關係。

這次「森村泰昌與辛蒂・雪曼：變裝化身」是全球首個為他們舉辦的雙人展，將展出四組經典作品，其中有展出森村變裝成括瑪麗蓮・夢露、麥當娜、柯德莉・夏萍，甚至辛蒂・雪曼等名人和歷史人物之《一百張M的自拍像》，而其另一化身成文化及歷史名人之《雙生之誑》系列亦將在M+展出，作品中有不少有關西方藝術史人物，譬如法國概念主義藝術家馬塞爾・杜尚之女性化身蘿絲・瑟拉薇，還有常在文藝復興時代畫作被描繪的施洗者聖約翰。

至於辛蒂・雪曼作品則是展出了《無題電影劇照》系列，她從黑色電影、荷里活B級片和歐洲文藝電影汲取靈感設計場景，主角全由本人擔綱，諷刺電影中女性刻板印象；其另一展出系列《雜誌插頁》則參照了二十世紀中期色情雜誌插頁，她在照片中擺出各種流露脆弱不安姿勢，演繹恐懼、焦慮和其他高亢情緒。雪曼透過掌控照片中演繹，令女性展現出如物件般缺乏自主狀態，藉此尖銳地質問觀看倫理。

Aleksov Ana 《蛻變的形態》作品展

地點：NO IDEA GALLERY 中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心1703室(近大館)

日期：即日至2025年1月18日



最後一個本月介紹展覽則是塞爾維亞藝術家Aleksov Ana香港個展《蛻變的形態》，Ana筆下女孩辨識度極高，大眼睛配以纖細肢體，有小女孩獨有好奇與脆弱。這次展覽是她探索肖像畫藝術之旅，以她標誌性風格作為創作基礎，在各種繪畫風格之間無縫轉換，從而訴說她這幾年來情緒變化。其繪畫重點往往表現出現代社會⼈物憂鬱、孤獨和脆弱，但她希望透過藝術喚起⽇常⽣活中情感，並在平凡環境中營造出夢幻般氛圍。