書介｜你是否還記得超群西餅？傳記回顧「西餅皇后」李曾超群一生

每個傳奇的誕生，不是取決於個人天賦異稟、無所不能，而是不論人生高低起跌、少壯老邁，仍然自強不息、勇往直前，或許我們身邊也有鮮為人知的傳奇存在。《平凡中的不平凡：香港西餅皇后李曾超群》就向我們演示了一位平凡女子的非凡人生，如何活得精彩、自在而不悔。

文：鄒傳仁｜原題：《平凡中的不平凡：香港西餅皇后李曾超群》



名稱：平凡中的不平凡：香港西餅皇后李曾超群

作者：梁偉賢 倪耀芝

出版社：三聯書店（香港）有限公司



李曾超群於1960年代末創立超群西餅店，開業當天李曾超群燃燒炮竹，下了她「西餅王國」的第一步。（香港三聯）

李曾超群，二十世紀香港西餅皇后，自1960年代末經營超群西餅店，開始了她往後傲視港台西餅界的第一步。後來西餅店一躍成為跨國集團，將業務推向美國，一步步建立出自己的「西餅王國」。可是，大概1990年代集團內部經營問題蔓生，加上所託非人，最終於1998年4月宣告集團自動清盤，李曾超群自負巨債，一還便還了十年。在我們對李曾超群耳熟能詳的人生片段中，始終感覺到痛才教人刻骨銘心，但到底她當中的心路歷程如何呢？

要將人的一生變為書冊，箇中書寫難度可想而知。《平凡中的不平凡：香港西餅皇后李曾超群》作者梁偉賢、倪耀芝自受邀為李曾超群書寫傳記，二十年間雖時寫時輟，但持續看遍無數相關的資料文獻，更進行眾多訪問：除了訪查多位認識李曾超群的友人、前員工等人士，單單追訪李曾超群（專訪、深談、閒聊、活動觀察）已經多近百次。若我們將她逾九十歲的人生放遠觀望，自然感悟到事情要看前與後：例如作者強調，從李曾超群自小固執、倔強和好勝的性格，已連繫到她後來進身西餅市場的成與敗；不過正因這樣的個性，才讓年屆七十的她寧可還債也決不破產，簡直將個性活到骨子裡，也為她人生落下傳奇一筆。

二十世紀香港西餅皇后李曾超群（香港三聯）

「西餅王國」的興衰始末是李曾超群人生的重要部分，但並非唯一。李曾超群作為傳奇，可是非一般的「女強人」；她除了多才多藝，而且樂善好施。從年輕時已經與家中兄弟湊錢捐給東華三院，以改善小兒科病房設施，書中還記錄了她多項做過的善舉和慈惠捐贈，相信還有更多大大小小的美事還未收錄。其中不得不提的就是與好友兼粵劇名伶芳艷芬攜手義演一事。當初為了讓李曾超群散心才鼓勵其學唱粵曲，後來卻走出「虎度門」，為多間大學和不同慈善機構義演折子戲，單單1987年的四場善款已籌得超過一千萬港元，可謂體現了她「唔試過點知唔得」的精神。

李曾超群向好友芳艷芬學習粵曲，直至1987年更首次同台義演粵劇折子戲，為不同機構籌款。（香港三聯）

如此勇於嘗試的精神，還適用於李曾超群好學的一面。她不但鍾愛中式藝術，擅於書畫、作詩、彈奏古箏，直到還清巨債後仍報讀中醫學等不同進修課程。其後甚至運用所學，不但主持電台節目講述藥膳食療，更與研究過敏症的醫生大兒子合著《過敏症安全食譜》，就此造福人群之餘，亦示範了何謂「活到老，學到老」，不因年老而向命運低頭。

李曾超群至84歲又修畢「綜合理療師專業文憑課程」，成為一個終身學習的典範。（香港三聯）

「黃昏未必暗無光」，李曾超群的詩句點染著自己的一生寫照，只要繼續走下去，前方總有路，未來亦有光。願之後閱讀本書的讀者，生命有所附麗。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）