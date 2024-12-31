2024年藝術拍賣｜馬格利特兩作品上榜　《光之帝國》9億天價成交

【2024年藝術回顧】2023年經濟衰退，2024年普遍投資力道不大，但藝術品作為投資品而言卻有著不俗的成績，來到年末又是時候盤點這一年的藝術拍賣成績，當中有不出意外的，也有令人驚喜的表現。



《光之帝國》（圖片來源：佳士得）

2024年藝術拍賣榜首及第五名：René Magritte

盤點2024年最貴畫作的榜單，依然是一些熟悉的名字，首先排在榜首的是超現實主義大師馬格利特（René Magritte）的代表作《光之帝國》，於11月在紐約佳士得以1.212億美元（約9.4億港元）成交，刷新了超現實主義藝術品成交紀錄。畫作為一個系列，創作於40年代至60年代之間，畫面介乎於白天與黑夜的景象不負超現實名畫之名，引發觀眾對於時間及空間的思考，馬格利特擅長探索光影關係，系列則是他的經驗之作別具代表性。作品有著多個版本，在細節及光影效果上都有所不同，早在1954年首幅作品威尼斯雙年展中展出，這幅亦是早前上拍的作品，為同系列中尺寸最大的。

《親密的朋友》（圖片來源：佳士得）

馬格利特另有一幅作品打入榜單，《親密的朋友》在3月於倫敦佳士得以3,366萬歐元（約3.3億港元）成交位列第五，畫中的西裝男常被認為是馬格利特本人，雖然他的確常以西裝、戴上圓頂禮帽的形象出現，但這個形象正正是當時比利時的典型的中產階級，馬格利特稱之為「Mr Everybody」，成為了他常用的標誌符號。《親密的朋友》中的西裝男背向觀眾，面貌無從得知，另有一件法包和玻璃杯離奇地懸浮著，令人大惑不解、耐人尋味，不過這卻是他常用的手法，畫中的超現實元素往往沒有答案，如果觀眾思考畫作意義相信徒然。

《Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half》（圖片來源：佳士得）

2024年藝術拍賣第二名：Ed Ruscha

緊隨《光之帝國》其後的，是與之同日在紐約佳士得拍出的《Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half》（標準車站，十美分西部撕成兩半），出自普普藝術大師Ed Ruscha之手，以6,826萬美元（約5.3億港元）成交，加油站是他最常創作的核心主題，早在60年代出版的攝影集已收錄了大量的「標準石油加油站」。由於他的藝術訓練與商業息息相關，他擅長將文字與排版融入畫作中，後來甚至在畫中加入短語，並成為了後普普藝術的鮮明特徵。於70年代，Ruscha開始探索將不同的材料加入畫作中，甚至有液體、污漬，至於是次作品是於1964年創作的，其中加入一本撕開了的漫畫，畫中的加油站巧妙地橫跨了畫面，將畫布切成兩半達到迷人的視覺效果。

《睡蓮》（圖片來源：蘇富比）

2024年藝術拍賣第三名：莫奈

接著的是為榜單上的常客莫奈，以及其標誌性畫作系列《睡蓮》，於11月在蘇富比以6,550萬美元（約5.1億港元）成交，僅次於Ed Ruscha的作品。雖然是次未能打破藝術家的紀錄，不過已屬佳績。他的個人拍賣紀錄是1890年後創作的《乾草堆》，成交價達1.107億美元，睡蓮系列次之，於2018年上拍的《綻放的睡蓮》以8,468萬美元成交。這些作品都是莫奈的「黃金15年」時期創作的，當時他因為妻子離世改為追求平淡生活，移居巴黎後醉心於種花，從單純的觀賞到激發出創作靈感，孕育出眾多的驚世之作。另一方面，莫奈的畫作之所以受歡迎因為他的《印象・日出》正是印象派的起源，其藝術地位以及對現代繪畫的影響力至今無法被撼動。是次的作品拍出高價，其中一大原因是有著約5英尺高的尺幅，現時藏家偏好莫奈較晚期創作尺幅較大的睡蓮版本。

《無題（埃爾瑪戰士）》（圖片來源：富藝斯）

2024年藝術拍賣第四名：Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiat的作品在近年別具人氣，不斷挑戰拍場新高，例如2022年由日本企業家前澤友作珍藏的《無題》以8,500萬美元之天價成交成為一時佳話。在今年還有多幅作品上拍紛紛錄得佳績，其中尤以5月在富藝斯上拍的《無題（埃爾瑪戰士）》以近4,650萬美元（約3.6億港元）成交，被譽為Basquiat最具代表性的頂級佳作之一，創作年份是1982年，屬畫家的巔峰時期，這個年份的出品具有一定指標性。畫作充滿了他的經典圖像符號，包括右方佩戴荊棘王冠的弓箭手，是為他的自畫像，頭上的光環代表著其個人憧憬與理想，亦是代表著自我身份探索的象徵；左方的飛鳥及下方文字「ELMAR」射箭暗指希臘神話人物代表狂妄自大性格的伊卡洛斯的墜落。

2024年藝術拍賣：《光之帝國》為今年全球最貴拍品

在頭五榜單之上，有3幅作品均出自佳士得拍賣會，據佳士得的資料顯示，今年全球成交總額高達57億美元，比去年下降了6%，不過客戶之中卻有多達30%為千禧新世代或Z世代，較去年有所上升 ，是一個不可忽視的趨勢。當中《光之帝國》的成績最為耀眼，是今年全球唯一成交價超逾1億美元大關的拍品，可見得藝術品作為投資品價值愈來愈備受重視。另外，今年的全球拍賣成交總額中有26%由亞太區買家貢獻，在2024年下半年成交總額亦創下了自2021年以來新高，當中新一代年輕買家總數持續增長，有多達44%爲千禧新世代或更年輕，可見得藝術品及年輕藏家的新趨勢在亞洲更見明顯。