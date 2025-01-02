有誰還在聽廣東歌？從《聲生不息》看香港以外廣東歌傳播｜林綸詩

在湖南小鎮旅行時，去了一間按摩店，全店員工和客人一起看《聲生不息．大灣區季》，按摩姐姐們笑問我們是否香港來的？肥媽是否一向容易喊？大家都相視而笑。

文：林綸詩｜原題：有誰還在聽廣東歌？



不得不說《聲生不息》的粵語歌系列，對大陸人認識廣東歌實在重要。最驚訝節目安排歌手唱的不只是經典歌，還有不太主流的新歌，像湯令山的《勁浪漫 超溫馨》（衞蘭和周筆暢翻唱）。可想而知，《聲》對廣東歌的傳播有很大影響，尤其對大灣區以外。我在湖南，本地人知道我們是香港人，講得最多就是《聲》。若你去四川，就有很多人講楊千嬅，那也是因為幾年前《聲》的港樂季。

《聲生不息‧大灣區季》最高收視15.5點（101萬觀眾）。(影片截圖)

新冠肺炎完結之後，出國多了，可以比較到廣東歌在不同地方的軌跡。在馬來西亞或北美的唐人街，還會聽到很多八、九十年代的廣東歌，去日本小鎮雖然不會聽到廣東歌，但會到處播著八十年代廣東歌的改編歌原曲，都會令香港人十分懷念。

在節目《聲生不息》中演唱張學友經典金曲《寂寞的男人》。（影片截圖）

反而在中國大陸的話，則比從前都少廣東歌的影子，最大原因是內地自己發展的娛樂工業已經成熟，不需要再靠香港的流行曲，另外廣東歌自己也有發展疲態，若要聽另一個方言的歌曲，還不如聽其他語言的歌。除了上一輩 （譚詠麟至四大天王）以及陳奕迅、楊千嬅，一般香港歌手都難以大賣，反而港產片仍有較大吸引力。當然，這都是我較片面的印象，但時代的確不同了。我還是希望，用什麼渠道也好，要把廣東歌繼續傳承下去，而單靠香港，實在不容易。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌

