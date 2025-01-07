一月演出｜天下第一樓、西西啟發《回憶吾愛》、《風雲》戶外舞蹈

【舞台劇/舞蹈/西西】來到一月，展望新一年之餘，似乎也是回顧過往好時機。這次我們精選了三個本月演出特作介紹，恰巧都是圍繞經典展開，包括何冀平所編寫之華語話劇代表作《天下第一樓》、受西西《港島吾愛》啟發之愛丁堡藝穗節五星作品《回憶吾愛》，以及港漫《風雲》衍生之戶外3D光影舞蹈表演。從「福聚德」不滅爐火，到聶風、步驚雲刀劍交鋒，不知哪個演出能引起你共鳴？



天下第一樓

地點：香港文化中心大劇院

日期：2025年1月18日至26日



只要是關注中文戲劇的讀者，大概都聽說過何冀平編劇之《天下第一樓》，劇目與《茶館》、《雷雨》同為北京人民藝術劇院戲寶，自1988年首演至今已上演超過六百場，成為超越時代經典作品。劇目曾獲文化部戲劇最高榮譽「文華獎」和中國戲劇文學「曹禺獎」等多項大獎，並被改編為電視劇，有口皆碑，被譽為當代現實主義劇代表作。

2022版《天下第一樓》劇照（圖片來源：香港話劇團）

故事講述百年飯店「福聚德」以掛爐烤鴨馳名京城，以色香味馳名。老掌櫃因病退居幕後，但兩位少東不務正業，後來請來外援盧孟實將「福聚德」扭虧為盈。兩位少東見生意蒸蒸日上，不忿其功高蓋主，遂與盧孟實爭奪東主財權。

2022版《天下第一樓》劇照（圖片來源：香港話劇團）

2022年香港話劇團將此京腔劇本整理為粵語版本，即於華語戲劇盛典奪得最佳導演、最佳男主角及最佳男配角三大獎項。今次再由司徒慧焯以現代手法執導，並請來金馬影帝謝君豪特邀主演。為了粵語重演版本，編劇何冀平更為《天下第一樓》多寫了盧孟實與洛英離別時的一場戲，又讓人物形象更加豐滿。

回憶吾愛

地點：香港文化中心劇場

日期：2025年1月17日至19日



西西1968年散文作品《港島吾愛》開端是她父親的葬禮，她撒一把泥土、鞠三個躬，把父親送走後，發覺自己逐漸遺忘其皮膚、掌紋、姿態。於是她將目光投向與父親共同經歷場景，但60年代香港急速變化，各種熟悉地景難免走向消亡，於是「城市建在城市上，臉疊着臉」。

這便是陳麗珠演出、導演劇目《回憶吾愛》靈感來源，故事主角回到生活多年的家尋找已故父親蹤跡，將童年遊戲轉化為最後追憶。劇本分為三面，一方面描繪城市在轉型和變化中所帶來失落、一方面處理女兒失去父親之悲痛，又透過世上最後一隻北非白犀牛故事，標誌一個瀕臨絕種物種終結。

演出融合詩歌和魔幻現實、現場音樂、光影、錄像以及文本，經歷過去與現在交織之旅，以抽象方式探索記憶、失落和變化中城市景觀。劇目獲2024年愛丁堡藝穗節五星好評，這次便回到香港，切身講述關於這座城的故事。

舞動《風雲》: 港漫 ╳ 舞蹈 ╳ 光影體驗

地點：香港文化中心露天廣場

日期： 2025年1月11-12日



香港漫畫家馬榮成作品《風雲》從1989年開始連載到2015年完結，整整675回，多次被改編成電影、廣播劇、音樂劇等，可能是很多人成長回憶。香港舞蹈團將在下月再度重演武俠舞劇《風雲》，但在這之前，就有一系列公眾活動可以供大家參與。

活動由展覽和演出組成，在這裡我們特別想介紹「舞動《風雲》戶外3D光影舞蹈表演」，演出由香港舞蹈團藝術總監楊雲濤編創，糅合3D光雕投影、媒體藝術家兼電子音樂人蔡世豪現場的電音配樂、舞者於8米寬巨型「劍池」及cat walk舞台上與科技互動，在維港夜色下讓大家看到港漫與科技碰撞。

演出以外，活動也設270度弧形「《風雲》沉浸式互動時光迴廊」，全方位沉浸式影像及音效呈現五個《風雲》經典場景，馬榮成更為展覽創作一幅全新手繪作品《怒海》，把聶風、步驚雲與雄霸之間角力，化成立體流動影像。

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而表演場地一旁亦設《風雲》珍藏紀念展，將展出包括《風雲》角色半身頭像雕塑及從未展示過聶風雕像模型，及神兵利器「絕世好劍」和 「雪飲刀」等，所有活動均免費入場，若是《風雲》粉絲，就不能錯過了。