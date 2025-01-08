《魷魚遊戲》與黑歷史意外呼應　現實比劇情更驚悚的兄弟之家事件

【魷魚遊戲/Netflix/兄弟之家】《魷魚遊戲》第二季上映之後再次掀起熱話，早在第一季面世時作品大熱已經傳出不少傳言，指當中很多創作元素及故事背景是源自於真實事件。於近日，一位來自土耳其的創作者透過AI將《魷魚遊戲》的場景實現化，圖片中的詭異空間有如荒廢集中營，使得不少網民紛紛指出這是韓國歷史上的一宗嚴重醜聞：釜山兄弟之家福利院事件，不過並沒有確實消息證實《魷魚遊戲》的創作與事件有所關聯。



《魷魚遊戲》的一些創作元素的確是源自於現實，例如作品中夢幻般的場景，是參考自西班牙著名建築師Ricardo Bofill的作品「La Muralla Roja」，以及著名荷蘭平面藝術家M.C. Escher的畫作《相對論》（Relativity）。至於主角成奇勳的創作背景，根據導演指出是來自2009年發生的雙龍汽車罷工事件，當時雙龍汽車屬韓國大財團之一，可惜分別受到97金融危機及08金融海嘯的影響嚴重虧損，後來由韓國政府接管並執行大規模裁員，一名員工因此而自殺，員工發起了罷工，其他被裁的成員則佔領工廠。成奇勳在故事中恰巧是被裁的汽車工廠工人，因為經濟問題才參加「魷魚遊戲」。

西班牙著名建築師Ricardo Bofill的作品「La Muralla Roja」（圖片來源：ricardobofill.com）

《魷魚遊戲》中雖然很難斷定參與者是否自願玩遊戲，但一旦輸了卻馬上失去生命，甚至背後牽涉財團操控、非法販賣人體器官等嚴重議題，參與者被步槍指著進行集體活動，數百人同住在一個空間，整個場景恰如一個現代集中營，原來不只是北韓，在南韓亦曾出現過令人髮指的集中營。事源在70年代，一家位於韓國釜山的福利院「釜山兄弟之家」以收容城市中的流浪者和邊緣人為宗旨，直到成功申辦1988年首爾奧運會，韓國政府希望能夠改善城市面貌於是制定一系列「社會淨化計劃」，將街頭無家可歸的人強行送入這所福利機構，表面上兄弟之家被宣稱為一個提供庇護和教育的地方，實質上則是一個充滿暴力和虐待的拘留所，而且在內的不僅是流浪者還有大量市民及小孩，據文件顯示共有約4,000人曾被送往這裡，但實際上則是至少達3.8萬人，經確認的死亡人數多達657人，早在90年代，福利院舊址已被挖出約100具屍骨。

《魷魚遊戲》劇照

釜山兄弟之家（圖片來源：Brothers Home TRC Committee）

兄弟之家在運作初期是旨在改善社會風貌的，但後來被視為解決社會問題的一個場所，將大量的流浪者、殘疾人士和孤兒強行帶到這裡，甚至專門用來拘留異見分子和反政府的大學生，經調查發現進入福利院的真正流浪者不到一成，大部分人士是因為犯下輕微罪行如沒帶身份證或盜竊被逮捕繼而送入兄弟之家。這些人被拘留的時間可能長達數年，在內並沒有得到人道的對待，反之是無情的虐待和剝削，一些倖存者指出他們會遭受毆打、性虐待和精神折磨，死亡事件屢有發生。被拘留者每天有恆常的工作，大多是被迫生產商品，甚或會有兒童被販賣到國外。

釜山兄弟之家（圖片來源：wiki）

直到1987年，新上任的檢察官金龍元因為一次狩獵活動意外發現了兄弟之家的被拘留者，隨之決定展開調查，最終揭露兄弟之家真正的面目。不過調查一開始並不順利，福利院存在已久明顯是涉及貪污的，金龍元在進行調查時遇到來自上級的重重阻力，甚至在後來逮捕兄弟之家負責人時被要求立即放人。最終金龍元計劃帶同一眾警察發起突襲，發現現場有多達數以千計的被拘留者正在被非法關押，他們身上都有各種形式的虐待痕跡。

釜山兄弟之家（圖片來源：Brothers Home TRC Committee）

事件隨即引起廣大的關注和譴責，韓國社會及大眾要求政府對此進行徹底調查並追究相關責任，兄弟之家在1988年關閉，倖存者至今仍持續參加抗議活動，要求政府重新審視承認這一段黑暗歷史，可惜韓國政府的態度始終曖昧。直到2018年，韓國檢察總長向福利院的受害者道歉，令事件重新浮上大眾面前，於去年8月，首爾中央地方法院裁定國家須賠償受害者14.4億韓元，還指出事件是因公權力的積極介入才得以形成的人權侵害事件，有必要預防，即使如此，很多倖存者至今仍面臨著心理創傷和社會邊緣化的困境，他們大多本來已是弱勢社群，不幸陷入悲劇中的悲劇。正如劇中僥倖贏得遊戲能成功離開的角色成奇勳，心有餘悸一直揮之不去，誓要抽出幕後黑手來終結這宗悲劇，憤而說出一句：你們把走投無路的人當成獵物。