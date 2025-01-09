在安藤忠雄建築內嚐一口「混凝土」雪糕　大人氣灰階盲盒雪糕回歸

【安藤忠雄/建築/雪糕】日本建築大師安藤忠雄的建築廣泛使用裸露混凝土，簡潔且質樸地融入自然環境，被譽為「清水混凝土詩人」。他在澳洲首個作品MPavilion 10也不例外，利用圓形和方形創造的亭子與墨爾本維多利亞女王花園合為一體，創造出靜謐空間。



作品2023開幕時請來巴西藝術家João Loureiro進行可食用的《灰階》（Greyscale/Escala de Cinzas）藝術項目，與當地人氣雪糕店Piccolina合作，製作六種灰色調意式雪糕，每一款口味均是未知，巧妙地與安藤混凝土結構相映成趣，推出隨即在社交媒體引起熱潮。因應MPavilion 10展期延長至今年3月，《灰階》也順勢回歸，那麼灰色雪糕背後有什麼故事？



巴西藝術家João Loureiro進行可食用《灰階》（Greyscale/Escala de Cinzas）藝術項目（Piccolina）

安藤忠雄澳洲首個作品MPavilion 10（MPavilion官網）

那麼，MPavilion是什麼項目？

從名字之中的「10」大概就能猜到，安藤忠雄作品大概並不是MPavilion項目首座亭子。原來從2014起，Naomi Milgrom基金會邀情來自澳洲及全球的傑出建築師在墨爾本心臟地帶維多利亞女王花園設計一個公共空間，以舉辦免費活動，讓當地居民和遊客思考建築、藝術和設計如何改變生活。項目此前也邀請過普立茲克建築獎得主Glenn Murcutt作設計，安藤忠雄是第七位受MPavilion委託之國際頂尖建築師，這也是安藤忠雄在澳洲首個作品。

安藤忠雄澳洲首個作品MPavilion 10（MPavilion官網）

這次安藤忠雄為MPavilion設計了一個大型遮篷，在中央混凝土柱上，架起一個14.4米鋁包層圓盤，並以錯位方形結構創造了兩個入口，引領大家到亭子中心。不同寬度混凝土牆封閉部分空間，形成類似日本花園圍牆效果。

安藤忠雄澳洲首個作品MPavilion 10（MPavilion官網）

一個長橫向開口貫穿北牆和南牆，框出墨爾本天際線和公園景觀，並將城市和維多利亞女王花園與結構的內部連接起來。而亭子底下設有反射水池，映照著遮篷、天空、城市和周圍環境。安藤忠雄本人表示這是「一個反思、互動和欣賞一切之空間，無論是自然、藝術還是人。」如同他的其他建築，當光和風進入亭子中，便能賦予空間生命。

「盲盒」灰階雪糕

在MPavilion 10 2023年11月開幕時，項目便邀請了巴西藝術家João Loureiro創作《灰階》藝術項目，將雪糕與概念藝術結合，與當地雪糕店Piccolina合作，提供從淺灰到幾乎黑色六種不同口味，呼應安藤忠雄作品中「清水混凝土」設計。

João Loureiro常以作品探索日常物品以及行動邊界，思考視覺形象以及其功能之間關係。灰階雪糕某程度上去除食物視覺感官，消費者不得不思考自己到底在品嚐什麼，顛覆進食體驗，自然也是其作品概念延伸。他表示「灰階」雪糕靈感早在2012年便已形成，當時他受邀參加阿根廷一個展覽，恰巧遇上附近智利火山爆發，便從火山灰攝取靈感，傳達與消費者和城市之間關係。

巴西藝術家João Loureiro進行可食用《灰階》（Greyscale/Escala de Cinzas）藝術項目（Piccolina）

巴西藝術家João Loureiro進行可食用《灰階》（Greyscale/Escala de Cinzas）藝術項目（Piccolina）

所有雪糕都是灰色調，自然難以從圖片得知口味，João Loureiro就表示這些口味每次不同，只有當他們親自訪問MPavilion 10攤位才能揭曉，因應MPavilion 10 展期延長，「灰階」雪糕也會供應到今年三月，具體開放日期可參考官方網頁。