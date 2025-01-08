冰天雪地中的古老咒語氣息　走進羅馬尼亞裔族群神秘Malanka習俗

一如既往，烏克蘭裔美國攝影師 Yelena Yemchuk 的第六本攝影集《Malanka》再度施展獨家咒語，透過細膩親密的陰性觀點，在看似平凡的鄉間投射出一座超現實宇宙。

文：moom bookshop｜圖片來源： Yelena Yemchuk《Malanka》



Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

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每年 1 月 14 日除了是儒略曆舊新年，亦是烏克蘭西部的羅馬尼亞裔族群舉辦傳統儀典 “Malanka” 的日子。究其本質，Malanka 原是意圖驅動冬去春來的古老習俗，背後隱含的循環令人聯想起希臘神話中冥后 Persephone（佩西芬）一歸來，大地便從漫長蒼涼中復甦的景象。

Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

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自 2019 年起，Yemchuk 連續兩年都去 Crasna 地區徹夜記錄節慶。源自前基督教 (Pre-Christian) 時期的古老民俗瀰漫著濃厚的咒語氣息，加上由來始終眾說紛紜，在冰天雪地襯托下，盛裝走過鏡頭前的隊伍顯得更奇幻。

Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

《Malanka》收錄 121 幅彩色影像，並邀請羅馬尼亞文化線記者 Ioana Pelehatǎi 貢獻一篇詩意散文以外，Yemchuk 還製作了一支短片，由烏克蘭藝術家 Anya Domashyna 與美國演員 Ebon Moss-Bachrach 聯袂主演，並於 2023 年在紐約烏克蘭博物館舉辦個展時一併首映。

Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

Yelena Yemchuk《Malanka》(圖片來源： https://moom.cat/l/lf3boT)

Yelena Yemchuk 於 1970 年生於基輔，1981 年移民至美國，3 年後的生日獲得一台 Minolta 的 135 相機當禮物，從此與攝影結下不解之緣，並先後在紐約的帕森設計學院、帕莎蒂娜的藝術中心設計學院攻讀藝術，迅速嶄露身為視覺藝術家的潛力。透過 Yemchuk 的目光，地方和空間漸趨模糊的方式既有機又戲劇化，油然生出一團夢境供被攝體在其中變形。無論畫作、錄像或影像，創作動力總是來自特定的中介概念，好比虛實之間、1960 年代電影的壯麗美學與後蘇聯地區社會及人造環境之間，或介於自身的東歐記憶與紐約日常生活之間；這些作品陸續展遍世界各地的藝廊和博物館，並獲《紐約客》、《紐約時報》、《時代》、《Vogue》、《AnOther》等報刊媒體邀約合作；此外，Yemchuk 已出版《Gidropark》(2011)、《Anna Maria》(2017)、《Mabel, Betty & Bette》(2021) 等書。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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