西班牙大導Pedro Almodóvar　濃烈色調中看親情、慾望與性別認同

憑藉錯綜複雜的影像敘事、鮮豔濃烈的視覺色調和時尚的服裝呈現驚艷大銀幕前的觀眾，長期關注女性、社會邊緣並探索親情、慾望與性別認同等多元領域而聞名全球——當代西班牙電影大師 Pedro Almodóvar（佩德羅·阿莫多瓦）崛起於西班牙自佛朗哥獨裁統治結束後迎來的文化復興時期，早期電影作品充分體現了當時社會對政治自由與性自由的追求。

文：moom bookshop｜圖片來源：Pau Gómez《Almodóvar: A Retrospective》



Pau Gómez《Almodóvar: A Retrospective》（圖片來源：https://moom.cat/l/kQge6B）

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1986 年，他與弟弟共同創辦了電影製作公司「El Deseo」；1988 年，Almodóvar 憑藉《瀕臨崩潰邊緣的女人》贏得威尼斯影展最佳劇本獎，在國際間聲名大噪的同時，也成為西班牙最受歡迎的新銳導演；1999 年，Almodóvar 更以《我的母親》一舉獲得奧斯卡最佳外語片、金球獎最佳外語片獎和坎城影展最佳導演獎；2024 年，最新作品《隔壁的房間》也於威尼斯影展獲頒金獅獎，證明了他無可動搖的藝術地位。

Pau Gómez《Almodóvar: A Retrospective》（圖片來源：https://moom.cat/l/kQge6B）

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為紀念大師豐富多彩且輝煌的職業生涯，與慶祝他的 75 歲生日，英國藝術圖書出版社 Thames & Hudson 隆重呈現《Almodóvar: A Retrospective》一書，藉電影研究者 Pau Gómez 以獨特視角深度解析大師的二十二部重要電影作品，輔以大量未公開的珍貴檔案、片場花絮照與第一手的觀察資料，帶領讀者深入探索 Almodóvar 的傳奇成就，揭示這位電影大師在創作幕後鮮為人知的一面。

Pau Gómez《Almodóvar: A Retrospective》（圖片來源：https://moom.cat/l/kQge6B）

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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