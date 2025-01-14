人「腸」之別究竟是什麼？墨西哥藝術家荒誕香腸世界批判當代生活

【雕塑/藝術】看墨西哥藝術家Gabriel Rico香腸雕塑作品，難免想起數年前一部叫《洋腸派對》（Sausage Party）的喜劇動畫電影。電影中擬人化香腸在人類消費主義「暴力統治」下決定抬頭，引領同伴開展革命逃離超市，而Gabriel Rico最近在家鄉瓜達拉哈拉的沉浸式裝置，則同樣有諷刺當代生活意味。



墨西哥藝術家Gabriel Rico個展「XYZ」現場圖片（Perrotin/IG）

Gabriel Rico個展「XYZ」某程度來說，也是一場「洋腸派對」，數百個陶瓷香腸雕塑在地面以不同形態出現，有些貌似蠕動、有些堆疊，一些則是對接相連，看起來像是個狂熱香腸舞池。在這些香腸雕塑中，有一條坐在椅子上的大型香腸尤其突出，作品由人體大小陶瓷香腸和一把1910年奧地利製椅子組成，底座四腳下面各有一枚舊墨西哥硬幣，現已無任何價值，表示金錢價值只是人類假設下產生。

在作品介紹中，Gabriel Rico表示香腸是人的一種比喻：「卡通化香腸代表了人在社會政治和社會經濟系統中真實意義——只是從人群中抽取一塊肉，在系統內沒有任何價值。」他希望通過作品批判當代生活，認為無法自我反思的人僅僅是物品，跟一條香腸可能沒有區別。

Gabriel Rico大學修讀建築，更曾經在建築事務所工作過，但由於工作自由度有限，於是便轉投藝術工作。可能是基於建築背景，Gabriel Rico不少作品為公共空間藝術裝置，也是其食物系列延伸，譬如他曾在柏林建一座香腸鞦韆，讓大家玩樂之餘進行思考，今年在墨西哥亦有一件相似作品。

Gabriel Rico雕塑作品《Future people will maintain plutonium here》（gabrielricostudio/IG）

Gabriel Rico也用香腸比如建築與居民之間關係，在其中一雕塑作品中，他將真實香腸依附在黃銅支架上，以黃銅結構代表建築，香腸則代表居住其中的人。他在香腸中注入如土壤或浴室等人類居住環境中微生物，讓香腸隨著擺放時間自行分解，最終失去形狀、美感以及原先構成。某程度香腸在構思一刻已經開始分解，但黃銅在時間推移下則能保持完整，如同建築生命比人類長久。

香腸主題以外，Gabriel Rico也以動物標本、撿回來各種材料進行創作，玩味十足。藝術家常在社交媒體更新作品，有興趣讀者不妨關注其IG，了解更多。