《膽大黨》驚喜彩蛋！令人拍掌叫絕的古畑任三郎致敬片段｜湯禎兆

是的，你沒有看錯——另一項令我愛煞了《膽大黨》的小趣味，是劇中竟然有古畑任三郎的出現（請看之前談及三谷幸喜的文章）。

文：湯禎兆｜原題：《膽大黨》的古畑任三郎



《膽大黨》劇照

那是動畫版的第十集，原著漫畫則在第四卷廿十六話〈檢到河童〉。場面是小桃、阿健及愛羅三人撃退了尼斯湖水怪及蝦蛄星人後，因在走廊裸體出現，於是被安排至保健室被訓話。後來小桃好友美伊子及惠來找小桃，她們便上演古畑任三郎上身的一幕。

有趣的是，原著中只有一格分鏡的暗示（彎腰托頭思考的招牌動作），去到動畫版製作組顯然存心豁出去盡情發揮，於是套上田村正和式的唸白方法，加上熒光紙的舞台打燈效果（要注意兩人一進保健室，手上早已拿起熒光紙，顯然是早有準備的舉動），令人拍掌叫絕。

膽大黨第十話（劇照）

隨著劇情推展，美伊子及惠一人負責解說，一人負責製造舞台效果，把燈效不斷轉移在小桃及阿健身上，從而說明三角關係及犯人所屬的推想，最後配上古畑任三郎經典代表的紅黑底白字章回標題——噢，一幕完美的古畑插曲終於落幕，作為古畑鐵粉之一，早已笑得人仰馬翻呢！

要注意《膽大黨》的文本，美伊子及惠不可能是古畑粉絲——簡言之，那全屬幕後團隊自我享樂的小插曲。也唯其如此，更見文本的開放趣味（要注意種子是龍幸伸自己撒下的喲）！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）