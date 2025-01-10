《粗獷派建築師》勇奪金球獎　時代巨作虛構主角背後真有「狂人」

上月於美國上映的電影《粗獷派建築師》（The Brutalist）於近日舉行的第82屆金球獎中橫掃三大獎項，包括最佳劇情片、最佳導演和最佳男主角，這部長達3個半小時的時代劇情片將於今年3月在香港上映，講述一名匈牙利猶太建築師László Tóth躲避納粹大屠殺移民美國的經歷。多年來二戰相關題材的電影不乏佳績，例如去年的《奧本海默》、《鄧寇克大行動》、《雷霆救兵》等，大多都是改篇自現實加以創作，不過是次的主角László Tóth雖然真有其人，卻並非建築師而是一位狂人。



《粗獷派建築師》電影海報

由A24出品的《粗獷派建築師》光看牌面已值得期待，主角László Tóth由憑著《鋼琴戰曲》奪得史上最年輕影帝的Adrien Brody飾演，A24自2016年首次在奧斯卡奪獎之後已成為最多提名的發行商，至於年僅36歲的導演Brady Corbet雖然是次是他第三次執導長片，上兩齣作品《邪惡的養成》及《黑天后》都大受好評。作品以長達7年時間製作，實在是慢工出細貨，並且採用比一般畫幅寬兩倍的VistaVision技術拍攝，能夠大大提高圖像質量，向來是大片才會用到，例如星球大戰前傳三部曲。由於這是一部關於建築的電影，講求空間感、人與環境的關係，所以大畫幅能使畫面更具震撼力。

《粗獷派建築師》電影海報

《粗獷派建築師》電影海報

《粗獷派建築師》電影海報

故事關於László Tóth移民美國後，身為外來猶太移民受到歧視與不公對待，即使天賦能夠發揮亦要經歷波折，有幸獲得興建大型基建的項目，又因一場意外被閣置，排除萬難後工程耗時10年，他的作品反映出納粹大屠殺以及集中營的經歷如何影響其創作，粗獷主義不加修飾和講求實用性的特質切合戰後所需。László Tóth的經歷與粗獷主義（Brutalism）本身有不少不謀而合之處，粗獷主義強調鮮明幾何結構，設計風格著重物料原貌的未加工狀態，最初發源於歐洲，於戰後普及起來影響到美國以至亞洲，在香港也有不少粗獷主義建築被遺留下來。最初粗獷主義是一個貶義詞，因為當時的設計界著重裝飾主義，所以不加修飾的做法往往被視為粗野、低俗的。

《粗獷派建築師》劇照（圖片來源：IMDB）

雖然László Tóth是上世紀戰後不少歐洲或猶太移民的寫照，別具時代韻味，可是這個角色卻是虛構的，恰巧70年代的確有一位「名人」名為László Tóth，於1972年，一位匈牙利裔澳洲地質學家László Tóth進入聖彼得大教堂，對米高安哲羅的著名雕像《哀悼基督》發起了震驚世界的攻擊行為，此事使他登上報紙頭條，成為全球媒體一時的焦點。László Tóth於1938年出生在匈牙利，後來移居到澳洲，他年少時已獲得地質學學位，但澳洲卻從未承認他的學位使他一直無法取得工作，最後要到肥皂工廠打工。相信這段艱難的時期影響其心理狀態，為他後來的奇怪行為埋下伏線。

László Tóth（歷史圖片）

Tóth於70年代到羅馬定居逐漸表現出一些異常行為，他自稱為基督的轉世，其外貌同樣故意模仿基督留著長髮和修剪出鬍鬚，帶有一種對於神聖角色的自我認同感。於1972年的5月21日是為五旬節也是聖靈降臨日，Tóth步入聖彼得大教堂取出錘子開始猛烈錘打《哀悼基督》雕像，同時間大叫著基督復活以及他就是基督，直到保安人員將他制服。他的行為導致到聖母像的右手斷裂、鼻子和面部都受到損害，一共碎下了約100片碎片，相傳有些民眾將碎片帶走，所以未來的修復工作非常艱難。

歷史圖片

歷史圖片

Tóth被逮捕後接受精神評估，在法庭上最終裁定他精神失常隨即被送往精神病院。他接受治療的兩年期間一直聲稱自己是基督，指出他有權破壞這件作品，這是「神的意志」。事件發生之後藝文界一度反思文化遺產的保護措施是否足夠恰當，另外Tóth成為了不少創作者，如作家、漫畫家及歌手的創作靈感來源，他並沒有受到進一步的法律追究慢慢淡出公眾視野，卻在討論藝術和精神健康問題時作為案例被提及。