日本設計｜日本郵政革新設計企劃　常見標誌「〒」已沿用138年

【日本設計】日本郵政不僅當地居民受惠，作為遊客也可以享用其便利的服務，例如代收包裹、在郵局內的ATM跨國提款，還有一些別具收藏價值的限定周邊以及當地限定明信片和紀念郵票等。日本郵政的服務眾多，所以人們平日經常會見到其標誌，這個沿用至今的「〒」符號到底有甚麼意思？不過日本郵政於近日宣布開發新的標誌，配合一個名為「NextJP（#NEXTJP）」的新企劃隨之啟動，採用「漸進光」多色設計透露出日本郵政涵蓋生活上不同範疇，藉此機會我們來了解一下。



圖片來源：日本郵政

日本郵政有悠久的歷史，早在明治時代由郵政之父前島密設立（即是一日元郵票上的肖像），於2007年立案轉為民營企業，2009年將旗下的服務分拆為郵便局、郵便事業、郵貯銀行及簡保生命保險4家公司，「日本郵政」則全資持有它們，直到2013年，品牌已成為日本僅次豐田汽車的大企業。是次的新標誌由HAKUHODO DESIGN設計，代表日本郵政的進化和成長，象徵著企業目標引領下一個時代。設計理念為「漸進光」，除了基本的設計將「〒」改為「斜體」賦予動感與速度感，還將以上提及的4家公司的品牌顏色重疊起來，達到一種絢麗奪目、照亮未來的感覺。至於舊有的「〒」標誌將會繼續用在郵政服務及郵局之上。

圖片來源：日本郵政

為慶祝即將啟動的新企劃「NextJP」，官方推出新品並以免費形式發放，包括一系列新設計的服裝、貼紙、耳機等，發放方式為在每天前1,000名官方Instagram帳號的訪客中隨機抽出10人贈送耳機，在1月不同時間於特定的場地限量發放原創貼紙及禮物，詳情會於Instagram及官網上公布。

圖片來源：日本郵政

「〒」無論在郵政服務、郵筒以至是交通工具上都能見到，原來它是來自1887年2月8日公布的「郵便記號」，所以每年的2月8日都被視為「郵便記號之日」，除日本之外，經歷過日治時期的台灣都能見到這個符號的蹤跡。有人會將之稱為「T」字標誌，其中一個說法為1887年的郵政服務是由「遞信省」負責的，遞信省的英文拼音為「Teishin」，故此用上首個字母作為代表。不過後來發現「T」在國際郵政是用來表示郵資不夠的意思，所以在推出短短數天便將之改為「〒」。另外還有一個類似的說法，就是取遞信省的片假名「テイシン」的第一個字「テ」，似乎更為合理。此外，「〒」是可以透過Unicode碼輸入方式打出來的，另外還有「〶」及「〠」，前者為地圖上用的圓形記號，後者則在符號上加入人臉元素增強親和力。

「〠」在「〒」符號上加入人臉元素增強親和力

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「〒」符號以及「JP 日本郵政」一向都是採用紅色的，相信是與日本普遍見到的紅色郵筒有關，不過其實當局並沒有硬性規定郵筒的顏色以至是外觀設計，日本各地甚至可以配合地區特色來改變。因為日本郵政的包容性及可變性，新設計沒有繼續用既定的紅色形象反而改為白色。順帶一提，原來最早期的郵筒是方柱狀塗上黑漆的木箱，據說當時人們還未熟悉「郵便」一詞，當看到「郵便箱」時誤以為是「垂便箱」，後者是以前的公共廁所，在還未普及街燈的夜晚更容易混淆，促成了後來改用較為顯眼的紅色。