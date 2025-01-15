日本藝術家名和晃平「PixCell」雕塑：將網絡像素封裝透明珠子中

【名和晃平/亞洲藝術新星/雕塑】在過去幾年，日本藝術家名和晃平的名字在國際藝壇不斷出現，作品不僅屢次在拍賣場以高價售出，亦於巴黎羅浮宮、美國大都會藝術館等主要藝術機構中展出。假若沒有聽過他名字，其作品也足夠印象深刻，動物標本被大小各異透明珠子完全覆蓋，觀者只能透過扭曲表面觀察其本貌，同時光線不斷通過透明珠子弧度折射，整體形成一種輕盈夢幻質感。



名和晃平作品《PixCell-Deer#52》（nawa_kohei/IG）

名和晃平作品《PixCell-Lamb#52》（nawa_kohei/IG）

名和晃平1975年出生於日本大阪，現時為京都藝術大學教授，又是現時最當紅藝術家之一。雕塑系列名為「PixCell」，是名和晃平自創詞彙，即「Pixel」（像素）和「Cell」（細胞）結合體。

系列創作始於互聯網，當時他到搜索引擎尋找圖像作為雕塑靈感，後來在購物網站看到動物標本圖像，感歎曾經的有機物變成電腦屏幕上一格格像素，於是他把標本買下來，在其之上覆蓋一層由樹脂、玻璃球以及珠子組成的新皮膚。這相等於把動物從網絡帶到現實世界，又透過「像素細胞」化，把動物歸還於虛擬世界，實體觀看作品，如同站在虛實之間。除了動物標本，他作品也延伸到相機、球鞋等各種現成物品。

名和晃平表示，所有動物或物品在分子層面來說，均只是一群顆粒。於是他以透明珠子代表細胞，將主題表面重新分割，珠子大小不一，每個珠子都會扭曲、放大物件原始形狀。同時不論是動物或是物品，通過如此統一處理後，完全無法通過觸感和溫度區分物品，將物品剝離其原本象征意義，如此，實體物品也和電腦或手機屏幕上看到之圖象無異，為觀看者提供全新視覺。

自古以來，鹿便被認為是日本神道教使者和載體。而在「PixCell」系列中，以鹿為主題作品尤其多，紐約大都會博物館永久收藏之《PixCell-鹿24號》（2001）便是其一。名和晃平坦言最初是因為在購物網站尋找動物標本時，發現鹿標本數量最多，便以鹿入手創作，這正好體現了鹿在日本文化中重要象徵角色，後來他也從「春日鹿曼陀羅」等日本宗教繪畫中攝取靈感。

《PixCell - 鹿 第10號》(Phillips)

名和晃平「PixCell」鹿作品在拍賣場上頗受青睞，在剛剛過去的富藝斯秋拍中，其作品《PixCell - 鹿 第10號》便以超過4百萬港元成交。

名和晃平作品《王座》（Getty）

除了「PixCell」系列，名和晃平作品《王座》同樣有名，他參考東方儀式和慶典中花車與神龕，利用3D打印技術融合金箔應用打造一座王座，來思考若未來人工智能擁有絕對智慧，人類會否盲目跟從，作品2018年在羅浮宮展出大獲好評。藝術家常在社交媒體更新作品動態，有興趣讀者不妨關注其IG，了解更多。