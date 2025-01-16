從Ian《仍在》到林家謙《普渡眾生》 看近年廣東歌內觀｜林綸詩
撰文：林綸詩
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2024年過去，各大盤點都出爐。最大話題自然是Ian陳卓賢橫掃叱吒，Mirror裡我他是我較喜歡的一位，但是否在這個階段可以應得這個成績，就是另一個問題了。有時候，歌手太早得到不相稱的獎，反而令他們壓力更大，希望他可以輕鬆踏實地面對榮耀。
文：林綸詩｜原題：細數近年的廣東歌內觀
我最喜歡他的歌，是2023年的《仍在》，連綿冷靜的鋼琴、重複強調的「仍在」，很適合Ian，靜靜地訴說著故事，成為我2024年聽得最多的作品之一。
//仍在窗邊 一張相得妳共我
仍在腦內 只得那段歌
仍在翻滾的痛楚
無變化 浸染於奈何
仍在心間 當初的歡笑略過
仍在眼眸 繼續重播
唯獨會治療我
只得那最後燃盡煙火//
有時候重覆的歌詞很煩人，但這首反覆強調「仍在」，陳卓賢唱得很溫柔，有種萬物不會輕易消失的感覺。在這個意外不斷的時代，特別喜歡。
回看2024的廣東歌出品，於我的主題必定是電影。因為最入腦的兩首都是電影作品衍生的——《筆友》(張天賦) 和《普渡眾生》(林家謙)。它們在回應電影之餘，獨立來聽也是深刻的作品。歌詞方面，他們除了是電影主題曲，也賦予了電影多一重意義。《我談的那場戀愛》明明是講詐騙，但最中現代人的心其實是隔空傳訊 ，所以《筆友》是點晴；《破地獄》是圍繞道教傳統，而歌曲《普渡眾生》裡卻用「沒明日的舞」，指向的陳奕迅的《致明日的舞》，死亡與希望都是跨作品的訊息。
而在2024進入2025年的轉化之中，相信這種生死之間的希望之歌，會越來越被我們需要。
（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）
作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌
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