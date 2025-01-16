《看我今天怎麼說》反思「話語權」　香港電影難得清泉｜何故專欄

《看我今天怎麼說》匠心獨運，充滿餘韻，編、導、演都非常精彩，音響效果更是畫龍點睛，黃修平成功引領觀眾進入無聲勝有聲的「手語世界」，香港電影難得的佳作和清泉。



《看我今天怎麼說》海報

《看我今天怎麼說》由黃修平監製、編劇和導演，思言、千春和另一監製何康聯合編劇，游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演，在第61屆金馬獎入圍「最佳男主角」（游學修）、「最佳女主角」（鍾雪瑩）和「最佳音效」（鄧學麟、關惠心）三個獎項，結果鍾雪瑩憑本片獲得金馬影后殊榮。

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》以三位聾人青年為主角：子信（游學修 飾）自小以身為聾人自豪，視手語為他的母語，夢想是成為一名潛水教練，他的小學同班同學兼好朋友Alan（吳祉昊 飾）卻選擇植入人工耳蝸和學習口語，在健聽社會中成為一名成功的攝影師。素恩（鍾雪瑩 飾）在母親的壓力下積極融入社會，她在大學畢業後和Alan同被獲選為「人工耳蝸大使」，夢想是成為專業精算師，但即使受聘於知名保險公司，卻自覺只是「吉祥物」。三人偶然相遇，在微妙的關係中，手語讓他們打破隔膜，也讓素恩認真思考是否應該活出真我？是否繼續假裝一個「正常人」？

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》延續了黃修平過往作品的主題，除了「自我實踐」，還有在成長和跌宕中「尋找自我」，重點不只是希望觀眾關注「弱勢社群」，而是更深層地讓大眾認識「聾人文化」，一同在「手語世界」中重新認識自我。本片最令人欣喜的是沒有將「聾人文化」浪漫化，也沒有刻意炒作聾人的困難，以及跟「正常人」之間的對立和矛盾，平實地、自然地、也謙卑地呈現出「聾人的自信」，讓觀眾看得很舒服，散場時仍充滿餘溫和餘韻，如果你有同理心，一定會有一共鳴。《看我今天怎麼說》是黃修平最成熟和完整的作品，個人認為這是他可以衝出國際的代表作。

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》並非一部讓觀眾窺探聾人異常生活的「獵奇片」，而是一部充滿詩意的「愛情片」，看似是延續黃修平舊作《哪一天我們會飛》的「三角關係」，但他在2025年1月11日於西九文化區M+戲院的映後分享會中表示，子信、Alan和素恩的關係，其實好比法國新浪潮電影《祖與占》（Jules et Jim）的三位主角。除了「身份認同」，「選擇」、「融入」和「尊重」都是本片的關鍵詞。面對社會上不同程度的偽善，以及種種不合理的制度，本片表面上是「聾人」的故事，實際上卻可以為社會不同各界別的「邊緣人」發聲。

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》由聾人和健聽人士合演，這是黃修平首次以聾人為主軸的電影，也是香港首部以聾人為主角的長片。手語是本片的重要元素，不只游學修和鍾雪瑩為本片努力練習手語，黃修平也學習了手語，故事裡素恩在大牌檔跟子信學習手語的一幕，正是黃修平的親身經歷。另一男主角吳祉昊雖然懂得手語，也為了演出而重新練習，以及作出調整。黃修平沒有神化手語，他強調手語只是一部表達和溝通的工具，然而，《看我今天怎麼說》拍出手語的美感，也成功引起觀眾對手語的興趣。我在某次分享會後，就特別向當日的分享嘉賓，飾演小學生子信的鄭進希請教「打邊爐」的手語，以後可以用手語邀約聾人朋友打邊爐。

《看我今天怎麼說》劇本紮實同時，卻是充滿新意，本片有別於一般電影的平舖直敘，善用不同的音效，讓觀眾聽到素恩透過人工耳蝸所接收的聲音，感受到她的實際生活，重點是沒有過火，觀眾不會太反感，難怪鄧學麟和關惠心獲提名金馬獎「最佳音效」，這正是本片的賣點之一。

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》的三位主角都有麗亮和精彩的表現！吳祉昊雖然是素人演出，卻是令人眼前一亮，卻不比另外兩位經驗豐富的演員遜色，黃修平擅長發掘演員的特質，以及發揮演員的長處，今次為大家帶來的驚喜除了吳祉昊，還有上述的鄭進希，以及飾演小學生Alan的黃暐恆，兩位聽障小演員都令人留下深刻印象！游學修比飾演《哪一天我們會飛》的少年彭盛華時更成熟和穩重，透過子信的固執和倔強，充滿自信地表達出「聾人的自信」，難怪獲提名金馬影帝。鍾雪瑩金馬封后，雖然有人說她爆冷，卻是實至名歸！鍾雪瑩在本片不只是脫胎換骨，簡直是大放異彩，她除了改變發音、咬字和聲調，甚至以眼神、笑容和身體語言來配合，演活了一個「有口難言」、徘徊於「聾人」和「正常人」之間的迷惘少女。鍾雪瑩的努力有目共睹，值得更多的回報！

《看我今天怎麼說》劇照

《看我今天怎麼說》的英文片名「The way we talk」，探討當年強制聾人學童學習口語的過時教育方針同時，更呼應了故事裡子信的一句重要台詞「手語是我們的母語」，代表了本片的主題之一：話語權。《看我今天怎麼說》讓我們反思如何保留、守護、甚至捍衛屬於我們的語言、生活和文化，重點是如何繼續透過香港電影掌握屬於我的話語權。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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