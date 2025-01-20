日本藝術家天野タケル　極具標誌性維納斯展現獨到藝術哲學

【日本藝術】世人對「美」縱然有不同的理解，也有歸一之處，根據柏拉圖的理型論，所有具體事物都是其理型的模仿，真實的美存在於一個超然的的世界，靈魂來自這個純粹的世界，所以我們曾經見過最純粹的美。日本有一位殿堂級藝術家「天野タケル」（Takeru Amano），擅長將古典主題，包括哲學及神話與日本Kawaii文化及超扁平流行藝術元素相融合，建立出極具辨識度的風格，標誌性的維納斯女神聞名於世，是當代藝術界一個為人所熟知的符號。



圖片來源：instagram.com/takeruamano

維納斯女神的形象不僅是肉體的美，亦是愛與和諧的具體表現，使之成為人類對美的追求和理解的象徵。天野タケル的作品融合了鮮豔的色彩和簡約的線條，他筆下的維納斯有著空洞且耐人尋味的一雙大眼，木無表情之下顯出一絲和諧感，可以視為對「美的理型」的一種現代演繹。正因為維納斯的極簡主義，將作品變成一種對話的工具，激發觀眾的思考和情感交流進一步成為探索美的方式。

天野タケル（Takeru Amano）（圖片來源：instagram.com/takeruamano）

在當今的藝壇，天野タケル憑著其獨特的風格獲得廣泛的讚譽，他於1977年出生在東京，家庭中充滿藝術氛圍因為其父親天野喜孝是國際知名的插畫家，著名作品為《Final Fantasy》系列的人物設定，曾5次獲得日本科幻界大獎星雲賞。所以天野タケル從小就顯露出對藝術的熱愛，自然而然地成為一位藝術家。在他10歲時參觀Keith Haring在東京的一場展覽，這位大師在牆壁上作畫的行為啟發了他，令他了解到創作不僅可以發生在畫布之上。他在15歲時又到過羅馬欣賞米高安哲羅的《哀悼基督》，使他激發出融入古典藝術元素的想法。

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雖然他年少時並未接受正式的藝術教育，在創作方面的天賦卻十分明顯，於2000年前往紐約並成功入讀藝術學校學習了3年的版畫，但他心底裡卻寧願探索這座城市的文化多於困在學校裡學習，這段經歷對他後來的創作風格產生深遠的影響，包括令他的藝術風格更為國際化，也帶有普普藝術的影子。

圖片來源：instagram.com/takeruamano

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當他回到東京後開始無間斷地創作及組織展覽，在藝術家之外的身分也是一位企業家，會自己管理畫廊甚至設計家居用品等。於2015年他建立自家品牌NEWART，一個旨在重新定義當代藝術的創新平台。他認為本世紀的藝壇缺乏明確的分類，許多現有的藝術流派仍然受到過去風格的影響，為此他提出了「NEWART」的概念，雄心壯志地希望重塑當下的藝術標籤。NEWART不僅是一個商業品牌，更多的是一場藝術運動，讓更多的藝術家和觀眾能夠共同參與到當代藝術的創作和交流中。再者，他認為藝術與日常生活相結合是創作的一大動力，希望所有人都能夠在生活中隨時接觸到藝術，而不是只能沉浸在畫廊或博物館中。

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天野タケル的作品主題多樣，簡單的幾筆足以表達情感，亦充滿童趣。極簡的表現方式來自於他認為藝術的真正意義在於觀眾如何解讀它，而不是藝術家本身的意圖。他希望觀眾能快速理解作品多於過度的思考，作品本身並不帶有政治、宗教等意味。藝術不只是個人的表達，也是社會的反映，藝術的力量在於促進對話，讓不同背景的人們分享觀點和經歷。社會和大眾的參與至為重要，正如NEWART這個平台會通過眾籌等方式將作品推向市場，從中可以深入地了解受眾的需求，作品經受市場反應，並非高高在上的空中樓閣。