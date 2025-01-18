Nokia諾基亞設計檔案公開　昔日手機帝國解密珍貴檔案庫經典回顧

【Nokia/ 手機】現時iPhone是智能電話的代表，但在更早之前的20年間，Nokia（諾基亞）卻是手提電話的代名詞，從90年代至2000年代，世界上大部分用家入手他們的入門手機，很可能都是來自這家芬蘭品牌，縱使現時Nokia已經從智能電話的世界慢慢淡出，但曾經在全球通訊技術和設計方面的創新及影響力，絕對是不可忽視的。



90年代不同顏色的Nokia 5110（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

在今個1月，芬蘭Aalto大學推出的諾基亞設計檔案計劃（Nokia Design Archive），分享及廣邀大家享用這數十年來累積出來的創意成果，藉此深入了解這家曾經引領行業的品牌的設計理念，曾經在內工作過的員工指出，充滿創造力的企業文化好比迪士尼樂園。

Nokia 90年代的廣告（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

Nokia 90年代的廣告（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

Nokia 90年代的廣告（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

Nokia最早期的歷史可以追溯到150多年前，最初並非專注於科技及通訊，卻涉足橡膠、紙業等多個行業。直到90年代，隨著流動通訊技術的快速發展，品牌逐漸轉型為一家通訊技術公司，當時的手機不僅是通訊工具，更是時代的象徵，是一種身分、品味及態度的展現，影響著人們的生活方式和社交方式。當時品牌推出過多款經典作品，現在看起來簡單的功能，如隨時隨地通話、發送簡訊甚至玩一些簡易遊戲，其實都相當革命性。品牌手機的設計大多簡潔實用，在當時的科技環境中顯得十分前衛，多樣化和創新使品牌迅速佔據全球市場的巨大份額。可惜從2007年開始，智能電話一嗚驚人地崛起，到來之快使品牌面臨前所未有的挑戰，隨著iPhone和Android系統的流行，品牌未能及時調整策略，不進則退，最後淡出人前。

圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives

在今年1月15日，Aalto大學正式推出Nokia Design Archive，是為一個數碼平台用來保存和展示Nokia在過去的設計歷程，檔案庫包含大量的草圖、照片、文稿和訪談資料，涵蓋從90年代到2017年的歷程。當中有700多個嚴選出來的條目，附有約20,000個未策劃的項目，除了手機設計還反映出設計師和工程師在創造這些產品過程中的思維方式，檔案中的資料很多是來自於品牌與Microsoft Mobile之間的合作，旨在支持研究和教育。Aalto大學的研究人員，包括設計師、歷史學者和管理專家，對這些資料進行深入的分析和研究，他們認為資料不僅是一個記錄，還揭示設計過程中涉及的人為因素，讓人們理解技術如何影響社會和人們的生活。例如當時的設計師們不只是考慮如何改善通話品質，還想象手機的未來可能性，很多草圖中加入內置相機、位置共享和視頻通話等功能的元素，其實正是今天智能電話的標準配置。

由Tej Chauhan's設計的Nokia 7600「Mango phone」（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

Nokia創新的概念：

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在Nokia的黃金時代，企業的設計文化充滿了創造力和自由度，在資料中有在2000年代加入品牌的設計師指出，當時的公司氛圍就像是迪士尼樂園，可以自由探索各種設計概念，甚至可以將一些看似瘋狂的想法變成現實。例如2003年推出的Nokia 7600，又因其獨特的外觀稱之為「芒果手機」，推出之初因其可定制及可更換的外殼主打時尚市場，受到廣泛關注，現時在二手市場上亦頗具價值。設計師還指出管理層非常鼓勵員工天馬行空，如果忽發奇想地想研究用香蕉皮製成的手機，很有可能會獲得預算去實行，但前提是能夠與公司的商業目標聯繫起來。

2006年推出的Nokia 7373（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

2005推出的L'Amour Collection（圖片來源：Nokia Design Archive, Aalto University Archives）

在短短十年間，Nokia由一家名不經傳、主力生產衛生紙和橡膠製品的企業，變成科技與時尚的象徵，高峰時期的營收多達數十億美元，佔上了整個芬蘭GDP的4%，為芬蘭擺脫90代的衰退危機，還建立起當地人的自我身分認同。在90年代品牌預示到之後的十年全球將會有四分一人擁有手機，手機不再是專業人士的設備，創造出普羅大眾的普及市場。雖然今天已非Nokia的時代，但無論是成功與失敗也是寶貴的經驗教訓，特別是在瞬息萬變的今天仍然能夠帶來一點啟發。