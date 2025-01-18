《仇雲殺機》復仇疑雲　儼然是「攢盤」式黑澤清印記展現｜湯禎兆

對新觀眾來說，《仇雲殺機》很容易產生看了兩齣電影的印象——前者劇情主導，以菅田將暉飾演的良介為中心，描述一個轉賣商逐步墮入泯滅人性之路，從而帶出的復仇疑雲；後者則以動作為本，針中於郊外及空置的廠房來進行殺戮遊戲。對黑澤清的老觀眾來說，一切卻如此熟悉，儼然是「攢盤」式的黑澤清印記展現，教人如見安好的舊友。

文：湯禎兆｜原題：黑澤清印記１



先說復仇，由９７的《復仇──命運的訪問者》及《Ｘ聖治》開始，所開啟的「復仇」主題，在《蛇之道》（９８）及《蜘蛛之瞳》（９８）中已承接並繼續探索下去。《復仇──命運的訪問者》中的男主角安城早已沉溺在復仇的過程中，以尋找新的復仇對象來延展自己的人生。至於在《蛇之道》及《蜘蛛之瞳》中，協助別人復仇的新島無端成為主人翁，於復仇的過程中更加呈現出一種較行兇者更加瘋狂的狠勁和戾意，到頭來更因復仇成功後失卻目標而投身入職業殺手的世界裏去。《仇雲殺機》一眾糾合的「復仇者」正是進一步的拓展，當中甚至有人更不是受害人，純粹因狩獵他人的樂趣而加入復仇者同盟中。

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