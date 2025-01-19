總結2024年香港電影　嚴選十大作品及誠意推介｜何故專欄

「悲情中看見希望，記錄香港眾生相。」



我會選擇用這兩句話，來總結2024年的「香港電影」。



根據香港電影金像獎的官方資料，2024年共有46部「香港電影」，比2023年的50部少了4部。2024年雖然有《破・地獄》和《九龍城寨之圍城》兩部電影票房破億，全年票房總冠軍的《破・地獄》更成為歷年香港電影最高票房，但香港地區全年總票房只有大約13.4億元，相比去年約14.3億下跌了6.24%。與此同時，共有9間戲院相繼結業，這些數字反映香港電影業的情況並不樂觀，甚至令人悲觀。

回顧2024年的「香港電影」，可以整理出以下三個關鍵詞：「悲情城市」、「記錄片」和「黃子華」。

【一】香港就像是另一個「悲情城市」，這一年上映的電影散發著不同程度的「悲情」，令人留下深刻印象的主角，都是努力修補遺憾，治療創傷，例如《破・地獄》的Hello文（許冠文 飾）、道生（黃子華 飾）和文玥（衛詩雅 飾）、《九龍城寨之圍城》的龍捲風（古天樂 飾）、《爸爸》的阮永年（劉青雲 飾）、《臨時劫案》的慕容輝（任賢齊 飾）、笠水（林家棟 飾）和梅藍天（郭富城 飾）、《久別重逢》的蘇昇華（鄭伊健、陳卓賢 合飾）、《得寵先生》的任春佳（鄭丹瑞 飾）等，又或是要為自己討回公道，例如《從今以後》的Angie（區嘉雯 飾）、《談判專家》的卓文偉（劉青雲 飾）、《看我今天怎麼說》的子信（游學修 飾）、《九龍城寨之圍城》的「城寨四子」陳洛軍（林峯 飾）、信一（劉俊謙 飾）、十二少（胡子彤 飾）和四仔（張文傑 飾）等，慶幸大部分電影都有一個Happy Ending，讓觀眾看見希望。

【二】2024年共有六部記錄片上映，包括：《冬未來》（3月）、《公開試當真》（7月）、《只是影畫》（10月）、《聲影路》（11月）、《香港四徑大步走》（12月）和《十方之地》（12月），可算是歷年之冠，個別電影更是叫好叫座，堪稱逆市奇蹟。

【三】黃子華繼續是香港電影的賣座保證，延續了後疫情的「黃子華現象」，相信《破・地獄》推出導演版後，將會牽起另一波高潮。

誠然，在2024年10月前，「香港電影」實在沒有太多亮麗作品，卻在最後一季後勁凌厲，以下是我從影評人的角度，選出「2024年十大香港電影」，另加四部「誠意推介」，作為2024年的觀影記錄。

2024「香港電影」Top 3：

《看我今天怎麼說》電影海報

1. 《看我今天怎麼說》

《看我今天怎麼說》匠心獨運，充滿餘韻，編、導、演都非常精彩，音響效果更是畫龍點睛，黃修平成功引領觀眾進入無聲勝有聲的「手語世界」，香港電影難得的佳作和清泉。三位主角都有麗亮和精彩的表現，鍾雪瑩金馬封后，絕對是實至名歸！

《看我今天怎麼說》表面上是「聾人」的故事，實際上卻可以為社會不同各界別的「邊緣人」發聲，讓我們反思如何保留、守護、甚至捍衛屬於我們的語言、生活和文化，重點是如何繼續透過香港電影掌握屬於我的話語權。

《久別重逢》電影海報

2. 《久別重逢》

《久別重逢》近乎完美地結合了音樂、愛情和穿越，演員、故事、攝影、美術和配樂都非常出色，是一套足以洗滌心靈的奇幻電影。

《久別重逢》的選角一流，一班好演員造就了一部好電影，重點是拍攝得像日劇一般的優美，音樂足以畫龍點睛，一再牽動觀眾的情緒，這是一部可以讓我們修補遺憾的電影，也是一部可以讓我們「甦醒」和「昇華」的電影。

《久別重逢》電影海報

3. 《香港四徑大步走》

《香港四徑大步走》是一套激勵人心的高質素記錄片，攝製和剪接出色，拍出香港各區的美麗風景，見證運動員的挫折和成就，有血有淚有共鳴。

《香港四徑大步走》榮獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影，記錄了「香港四徑超級挑戰」（HK4TUC，簡稱「四徑」）這項山跑界的殿堂級賽事，有別於一般平鋪直敘的記錄片，在高潮迭起中，「結局」令人意想不到。如果你的人生正遭遇挫折或是經歷低潮，這是一套為你加油和打氣，讓你重新振作的電影！這不只是一套可以醫治拖延症的電影，更有可能將會改寫你的人生！

7部「何故之選」，掛名不分先後：

《爸爸》電影海報

《爸爸》是翁子光在《踏血尋梅》之後，經過十年的沉澱，拍出了跟前作毫無劇情關連的「延續篇」。《爸爸》沒有賣弄嘩眾取寵的劇情，亦沒有刻意炫耀的拍攝，而是平實地討論「一個崩壞了的家庭如何再生」。劉青雲渾身是戲，這是一套充滿感染力的療傷電影，也是一套可以在冷冰冰的殘酷世界，為觀眾帶來溫暖的電影，正是翁子光心存敬畏的成熟作品。

《冬未來》電影海報

《冬未來》

《冬未來》是得獎導演曾翠珊以其家鄉西貢蠔涌村為背景的「鄉・港・情」紀錄片，跟《河上變村》同出一轍，內容卻更豐富，在四季變化中，見證蠔涌村和香港的變遷，記錄了此時此刻的「不一樣的香港」，曾翠珊跟大家一起回顧過去，展望未來，這是一部非常重要和有價值的香港記錄片，一部屬於香港人的記錄片。

《從今以後》電影海報

《從今以後》

《從今以後》在柏林影展勇奪被視為同志電影最高榮譽的泰迪熊獎，楊曜愷比《叔叔》更出色的佳作，雖然以爭產為主題，卻在含蓄的留白下，沒有變成像TVB的肥皂鬧劇，雖然以女同性者為主角，卻是更廣闊地探討得不到法律保障的弱勢社群的困窘，具備了香港電影難得的普世價值，個人認為比《九龍城寨之圍城》更適合角逐奧斯卡國際影片。

《得寵先生》電影海報

《得寵先生》

《得寵先生》是香港少見的動物題材電影，既是勵志窩心的溫馨小品，也是一股電影清泉，更是一場洗滌心靈的療癒之旅。《得寵先生》除了聚焦人與狗之間的微妙關係，更重要是探討人與人之間的複雜感情，巧妙地呼應了兩代的移民潮。唐狗演員有驚喜，願意「犧牲色相」的旦哥更值得鼓掌，讓我們看到不一樣的「鄭丹瑞」，也為香港電影帶來更多選擇和可能性。

《臨時劫案》電影海報

《臨時劫案》

《臨時劫案》以宿命為主題，劇情反轉再反轉，將銀河映像的風格昇華，三位主角的設計有心思，道出男人之苦有共鳴。《臨時劫案》並非爆笑喜劇的類型，而是正經劇情片的格局，笑料都是有深度且需要消化的，如果你是中年男性觀眾，對於三位「廢中」男主角，應該特別有種切膚之痛。

《破・地獄》電影海報

《破・地獄》

《破・地獄》以香港獨特的殯儀業界為主題，以非物質文化遺產「破地獄」為核心，是很「香港」的電影，雖然集合了兩大喜劇泰斗，卻是一套感人肺腑、賺人熱淚的文藝片。《破・地獄》可算是刻下香港的眾生相，觀眾各自對應親身經歷，牽引不同的感動和共鳴。本片的重點是討論如何拯救生人，既充滿寓意，也充滿詩意。

《九龍城寨之圍城》電影海報

《九龍城寨之圍城》

《九龍城寨之圍城》是近年難得的港產商業大片，以久違了的「俠義精神」為主題，譜出一段「離不開留不低」的香港傳奇，最大賣點正是鄭保瑞的「暗黑暴力美學」，以及他讓一眾演員爆發出各自的潛能，劇情緊湊，陽剛味濃烈，動作快狠準，堪稱近年香港拳腳動作片的頂峰之作。

4部誠意推介：

《武替道》電影海報

《武替道》

《武替道》為港爭光，入圍第61屆金馬獎「最佳動作設計」，以龍虎武師為主角，以「熱血」作包裝，讓觀眾回望香港電影的Good Old Days同時，反思香港電影工業的結構性問題。雖然劇情有很多不合理的地方，喜愛香港動作電影的觀眾，卻是不可以錯過！董瑋的角色令人又愛又恨，算是他從影以來一大突破，車婉婉、張達倫、吳瑞庭、梁雍婷、林耀聲等配角的表現不遜於主角！

《飯戲攻心2》電影海報

《飯戲攻心2》

《飯戲攻心2》是一部承傳了香港文化的廣東話喜劇，更是一部將「賀歲片」模式反轉再反轉的高質素賀歲片，不只是讓觀眾「笑住喊，喊住笑」，而是由開場笑到高潮，高潮後卻哭成淚人！陳詠燊果然盡得馬偉豪的真傳，可惜未能集合天時、地利與人和，最大的硬傷是沒有了黃子華。

《我談的那場戀愛》電影海報

《我談的那場戀愛》

《我談的那場戀愛》透過網騙情緣探討愛情真諦，故事有趣，角色可愛，細節有心思，演員有驚喜，美術和攝影都好有水準。陳輝虹和鄧麗欣雖然是配角，卻比主角更搶鏡。本片善用札幌市的標誌性景點，情景交融下，彷彿在看日劇，營造出非一般港產片的浪漫感覺。

《出租家人》電影海報

《出租家人》

《出租家人》以別開生面的題材，引領觀眾反思「家人」是什麼？以及「家庭」的意義？劉偉恒不愧為韓流達人，將韓國影視作品的賣點注入港產片，加上一班出色演員，拍攝出娛樂性豐富的港式溫情，賺人熱淚，扣人心弦。平心而論，如果主角由曾志偉改為許冠文，票房將會是現時的多少倍？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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