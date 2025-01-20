塞尚X雷諾阿震撼聯展來港　編輯帶你細看風格迥異印象派大師作品

【展覽/印象派/塞尚/雷諾阿】保羅·塞尚（Paul Cézanne）和奧古斯特·雷諾阿（Auguste Renoir）是印象派運動中兩位重要人物，前者構圖嚴謹，後者則著重溫潤色彩，儘管兩人藝術風格和性格迥異，卻建立了一段深厚友誼。



最近兩位大師作品登陸香港，於「塞尚和雷諾阿的世界」展覽中展出來自知名法國橘園美術館及奧賽博物館共52件珍品，讓香港觀眾欣賞法國國寶級畫作，亦是香港首個以兩位印象派巨匠為主題大型展覽。是次巡迴展覽以香港為亞洲首站，其後展品將會先後在東京及首爾展出。在看展前，不如細看兩位大師作品風格有何不同？



「塞尚和雷諾阿的世界」展覽現場圖（HKMOA）

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塞尚嚴謹構圖與雷諾阿流動筆觸

雖然塞尚和雷諾阿都是印象派領軍人物，但明顯兩人在畫風上走往了不同道路，前者構圖秩序嚴謹，常將畫面簡化為幾何圖形，創造出多重視角場景；後者則運用細碎筆觸捕捉光線與動感，用色和諧保留生動觸感。這可能與兩位大師性格相關，塞尚孤單憂鬱，而雷諾阿性格開朗，兩人自1860年代在巴黎結緣後便建立深厚友誼，惺惺相惜，雷諾阿在1880及1890年代甚至數次於塞尚在法國南部的家作客，二人並肩創作，成為一生摯友。

用一個蘋果，我就能震驚巴黎。 保羅·塞尚（Paul Cézanne）

保羅．塞尚《蘋果與餅》，約 1880，油彩布本，45 x 55 厘米，橘園美術館（HKMOA）

展覽第一部分便選取典型靜物畫作，突出兩位大師在面對相似主題時不同處理方法。對塞尚有所了解的讀者，會知道蘋果是他最常描繪主題之一，這次其名作《蘋果與餅》也來港展出，畫作巧妙地處理蘋果漸變色，以多樣視角試圖呈現物體基本結構，展現出靜物造型美和立體感。

皮埃爾−奧古斯特．雷諾阿《蘋果與梨》，約 1895，油彩布本，32 x 41 厘米，橘園美術館（HKMOA）

塞尚對靜物畫的野心亦對雷諾阿產生影響，其《蘋果與梨》則呈現了一個複雜畫面，盛滿水果的碗被高低起伏桌布包圍，能看到桌布褶皺、水果質感，以及陶器上光線反射，畫作充滿動感，重點在於捕捉某個瞬間。類似差異在塞尚《稻草花瓶、糖碗和蘋果》和雷諾阿《桃子》中也有體現。

肖像畫用色大有不同

皮埃爾−奧古斯特．雷諾阿，《風景中的裸女》，1883，油彩布本，65 x 54 厘米，橘園美術館（HKMOA）

比起靜物畫，大概更多人認識雷諾阿都是因為他的肖像畫。其人像畫作以柔和色彩和光線著稱，喜愛用明亮、飽和色彩來創造溫暖活力氣氛。這次展出之名作《風景中的裸女》是他於1880年代周遊歐洲後，受意大利文藝復興大師影響所創作，作品中運用古典手法刻畫人物配以印象派筆觸描繪風景，可以看到光線在皮膚上巧妙變化。

保羅．塞尚《三浴女》，1874 – 1875，油彩布本，19.5 x 22.5 厘米，奧賽博物館（HKMOA）

相較之下，塞尚肖像畫依然更強調結構，畫面通常有堅實幾何構成。這次展出之《三浴女》是塞尚最早期以沐浴者為題作品之一，畫中他把浴女構成三角形，與樹木擺動的方向互相呼應，可以看到他以厚重顏料和筆觸塑造之人物體質感和空間感。

在情感表達方面，兩人同樣不同，雷諾阿肖像畫經常展現人物幸福與滿足感，尤其是描繪女孩與兒童更是如此。在《彈鋼琴的女孩》以及《加布麗兒與尚．雷諾阿》中，便能透過畫作感受到輕鬆溫馨氣氛。

保羅．塞尚《畫家兒子的肖像》約 1880，油彩布本，35 x 38 厘米，橘園美術館

但塞尚肖像畫往往給人一種更嚴肅氣息，人物少有微笑，更多表現出一種內省疏離感。譬如《畫家兒子的肖像》便描繪了他兒子保羅，他以近乎攝影師視角作畫，大膽裁掉背景中扶手椅一部分；男孩面部、同膊和扶手椅曲線交織，其簡化形態及輪廓令曲線份外鮮明。若是想看兩人於用色上對比，則可以集中留意雷諾阿《穿小丑裝的克洛德．雷諾阿》以及塞尚《塞尚夫人的肖像》。

對自然的不同感受力

兩人筆觸分別自然也延伸到風景畫，雷諾阿1873年創作之《英國梨樹》是經典印象派風景畫，作品由多種綠色調主導，梨樹繁茂枝葉同時是畫布背景和主題，畫家嘗試捕捉光線反射，色調明亮，一些筆觸輕盈得近乎透明。另外他一幅《根西海景》以島上海洋景緻和斑爛色彩為靈感，融合了莫奈印象派風景畫及歐洲古典傳統裸女風格，此行被視作其藝術生涯轉捩點。

保羅．塞尚《紅色屋頂（伊斯塔克的松樹）》1875 – 1876，油彩布本，73 x 60 厘米，橘園美術館（HKMOA）

雖然這次展覽沒有展出塞尚最為有名《聖維克多山》系列，但所展出風景畫同樣能看到其作畫特色，他在《紅色屋頂（伊斯塔克的松樹）》以大筆刷描繪天空，用長筆觸暗示了廣闊田野，葉子用短促點狀表達，而房屋則以厚重筆觸呈現。前景的樹敞開觀者視野，同時畫面中心樹叢掩藏房子入口，構圖非對稱，不指定任何具體主題，而是關注整個風景。

展覽其他亮點

「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」巴勃羅．畢加索畫作《大型靜物畫》（HKMOA）

兩位大師對後世影響深遠，西班牙名家畢加索便是其中之一。這次展覽最後包括兩幅珍貴畢加索畫作《大型靜物畫》和《披布裸女》，前者以立體主義對塞尚畫作構圖致敬，後者姿態和沉重的形式讓人想起雷諾阿晚期裸體畫作。

為了讓大家更了解兩位大師一生，藝術館設計了一個法國火車月台角落，觀眾可乘坐時間列車，進入塞尚和雷諾阿的世界，探索他們創作領域。這次香港限定內容包括兩位大師模擬對話和足跡地圖等，介紹這兩位殿堂級藝術家生活軼事和深厚友誼。

與此同時，展覽亦邀請了兩位香港藝術家楊沛鏗和賴筠婷，從兩位印象派大師作品中汲取靈感進行創作。楊沛鏗藝術裝置《遊園：泳者與觀者》受塞尚沐浴者畫作系列啓發，創作由照片與巨型軟雕塑組成裝置作品，探討該系列畫作對裸體描繪以及凝視張力。賴筠婷《日常細語》裝置作品，則從兩位法國大師靜物和肖像畫獲得啓發，透過中國傳統工筆人物畫及以線條寫生靜物畫去勾勒生活瞬間和點滴，通過當代中國水墨畫視角，重新詮釋19世紀西方大師風格。

【展覽詳情】

名稱：塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展

地點：香港藝術館 2 樓專題廳

日期：即日至2025年5月7日

