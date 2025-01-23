Andy Warhol設計唱片封面外曾是Band仔？細數傳奇藝術家音樂足跡

【Andy Warhol/音樂】最近幾年我們常說「斜槓族」（Slasher），用來形容有多重職業身份人群，原來大家都熟悉的普普藝術教父Andy Warhol當年亦是其中一份子。除了絲印版畫，他也曾經踏足音樂界，不僅設計唱片封面，甚至創立樂隊、做過樂隊製作人，還執導過MV？



普普藝術教父Andy Warhol（Christies）

The Velvet Underground & Nico

說到Warhol音樂跨界嘗試，那就不能不提The Velvet Underground首張專輯《Velvet Underground & Nico》。他不僅是樂隊經理，還是其首張專輯視覺和製作關鍵推手。

《The Velvet Underground & Nico》專輯封面

Warhol在1965年發現了這支樂隊後，快速與其簽約，請來德國模特兒Nico加入樂隊擔任歌手，並把樂隊納入其多媒體表演藝術項目「Exploding Plastic Inevitable」（爆炸性塑料不可避免）中，計劃結合現場搖滾音樂、舞蹈、幻燈片和電影放映，創造出一種沉浸式藝術體驗，為樂隊知名度帶來極大提升。

樂隊首張專輯《The Velvet Underground & Nico》便是由他資助製作，也是專輯唯一正式記載製作人。不過，其實他在音樂方面影響有限，更多是提供自由創作環境和資金，而具體音樂製作則由樂隊成員和其他技術人員負責。專輯包含了藥物濫用、性解放和都市生活等主題，都反映出樂隊以及Warhol挑戰常規之藝術追求。由於唱片發行後銷情與口碑不佳，樂隊與Warhol之間關係開始出現裂痕，最終在1967年末解除與Warhol之經理關係。

《The Velvet Underground & Nico》專輯封面設計（資料圖片）

除了金寶湯罐頭以及瑪麗蓮夢露絲印版畫，最多人認得的Warhol作品，可能便是這根帶有黑色斑點香蕉。這其實是他為《Velvet Underground & Nico》所創作的封面，最早期版本專輯印有「慢慢剝開看看」指示，剝開香蕉皮後會露出肉色香蕉。不過，後來重發版黑膠專輯就不再具有可剝貼紙，原版專輯現已成為稀有收藏品。

Sticky Fingers

《Sticky Fingers》專輯封面

Andy Warhol另一不得不說的專輯封面，大概是他1971年為The Rolling Stones所設計之《Sticky Fingers》。Warhol與樂隊主唱Mick Jagger於1964年在紐約一個派對上相遇，隨著彼此聲名鵲起，兩者之間關係逐漸加深，Mick Jagger隨後成為了Warhol工廠（The Factory）藝術家社群一員。

樂隊與Warhol最知名的合作便是《Sticky Fingers》專輯設計，這張封面以一個男性穿著緊身牛仔褲的襠部為特色，配有一個實際可拉動的拉鍊，當拉下拉鍊時，可以看到封面模特的內褲。這種設計不僅創新，也極具挑釁性，成為搖滾樂史上最標誌性封面之一。唱片封面以外，Warhol亦在1975年創作了一系列Mick Jagger主題絲網印刷作品，作品色彩鮮豔且具有強烈視覺衝擊，亦被視為Warhol經典作品之一。

Andy Warhol的Mick Jagger絲印作品（Artsy）

Hello Again

Warhol曾在《Hello Again》MV中亮相（MV截圖）

作為多媒體藝術家，Andy Warhol會嘗試MV拍攝，自然不算意外。他在1984年導演了The Cars樂隊歌曲《Hello Again》MV，影片可以說是充滿了Warhol經典風格，MV開場是一個名為「Rock Talk」 的假電視節目，節目討論音樂錄影帶中「無節制性與暴力」，隨後被一輛撞入現場的汽車打斷，與他一貫關注之挑戰文化規範主題一脈相承。當時Warhol邀請了他各種朋友參與MV拍攝，而他本人也化身臨時演員，在MV中客串酒保，玩味十足。

Misfit

Warhol本人為《Misfit》MV露面（MV截圖）

另一隊Warhol合作樂隊Curiosity Killed the Cat可能對香港讀者來說不算熟悉，但當年樂隊不少歌曲曾打入英國排行榜高位。而Warhol為樂隊拍攝之《Misfit》MV發行於1986年，是他生前最後作品之一。當時樂隊成員在一次藝術展覽中遇見Warhol，後來在得知唱片公司不打算為他們製作MV後，主動提出要為《Misfit》製作音樂錄影帶，甚至為MV製作進行補貼。整個拍攝過程紐約進行，為期一周，Warhol本人同樣在影片中客串露面。

The Druds

Andy Warhol (Getty Images)

MV導演和專輯設計以外，其實Andy Warhol甚至一度做過「Band仔」！他在1963年創立了名為The Druds的前衛噪音樂樂隊，當中主要樂隊成員均為藝術家，鼓手由極簡主義雕塑家Walter De Maria擔任、畫家Larry Poons彈吉他，藝術家和詩人Patty Mucha為主唱，而Warhol則在樂隊擔任和聲，並創作了 《The Alphabet Song》及《Coca-Cola.》等歌曲。樂隊沒有發行任何專輯，也未曾現場表演，所以難以找到相關片段。