奧斯卡大熱《粗獷派建築師》　導演承認角色口音使用AI校正惹爭議

【粗獷派建築師/電影/AI】奧斯卡提名將於明日(23日）公佈，而橫掃金球獎最佳劇情片、最佳導演以及最佳男主角三項大獎的《粗獷派建築師》（The Brutalist）被視為頒獎季大熱。然而，該片剪輯師在一次採訪中透露電影使用AI技術改善主演Adrien Brody和Felicity Jones匈牙利語發音，消息傳出後在社交媒體引發軒然大波。



《粗獷派建築師》電影海報

《粗獷派建築師》描述匈牙利猶太建築師László Tóth及其妻子在二戰後移民美國故事，部分對白需要用匈牙利語演出。該片匈牙利籍剪輯師Dávid Jancsó在接受科技雜誌《Red Shark News》採訪時透露，為了讓片中匈牙利語對話無懈可擊，他們將演員Adrien Brody和 Felicity Jones聲音輸入烏克蘭AI公司Respeecher技術系統，並用自己聲音搭建母語模型，替換對白中某些特定發音，希望讓對話聽起來更接近母語者水準。

然而，這種做法在網上引發激烈爭議，許多人質疑這種做法是否違背了表演本質，甚至呼籲取消該片獎項資格。特別是主演Adrien Brody剛剛憑藉該片獲得金球獎最佳戲劇類男主角，並被視為奧斯卡獎大熱門，爭議更顯敏感。

主演Adrien Brody憑藉《粗獷派建築師》獲得金球獎最佳戲劇類男主角（劇照）

導演Brady Corbet迅速就事件作出回應，強調演員表現完全屬於他們自己努力，兩人均與口音指導合作了數月來完善口音，使用AI僅僅是為了在細節上達到極致，而沒有任何英語對白受到更改。他表示匈牙利語是最難掌握發音的語言之一，即使演員付出巨大努力，某些發音對英語母語者來說仍然特別困難，並稱口音替換是一個「手動過程」，由電影音效團隊和Respeecher共同合作完成，目的是在匈牙利語場景中依然保留表演真實性，而不是改變演員表現。

除了演員對白，《粗獷派建築師》片中建築以及藍圖亦被質疑是AI生成，對此導演Brady Corbet則澄清團隊並沒有使用 AI 來創建任何建築物，所有圖像均由團隊手繪。主要被質疑片段為一個鏡頭背景中的紀念影片，他表示是剪輯團隊刻意讓畫面看起來像1980年代粗糙渲染效果。

同期另一奧斯卡大熱電影《毒王女人夢》(海報）

值得留意的是，同期另一奧斯卡大熱電影《毒王女人夢》被揭露同樣與Respeecher合作，將跨性別演員Karla Sofía Gascón歌聲與法國女歌手Camille聲音混合，以擴展其音域；而2018年奧斯卡最佳男主角得主雷米馬利克（Rami Malek）在《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》中飾演Freddie Mercury，其歌聲也融入了不同人聲音。

在2023年荷里活長達118天罷工中，主要訴求之一便是就人工智能（AI）作出管制，隨著今年奧斯卡獎項角逐進入高潮，這場關於AI在電影中應用的討論無疑將持續發酵。