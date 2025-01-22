《工作細胞》劇情異想天開場面精彩　擬人化故事顛峰作｜何故專欄

《工作細胞》，角色生動活潑，劇情異想天開，動作場面精彩，富有教育意義，是一部比想像中更出色的漫畫改編真人電影。



《工作細胞》電影海報

《工作細胞》（はたらく細胞）改編自清水茜創作的日本科普漫畫，原著故事將人體內各種細胞擬人化，以負責物流作業（運送氧氣及二氧化碳）的紅血球和日常警備工作（清除惡菌）的白血球為主角，講述他們在人體內的日常工作，其後衍生出《工作細胞BLACK》，有別於本篇，故事的主人過著相當不健康的生活，令一眾細胞在非常「黑暗」（BLACK）的工作環境裡工作。《工作細胞》和《工作細胞BLACK》都已先後推出了動畫版。

《工作細胞》劇照

《工作細胞》真人電影巧妙地結合了《工作細胞》和《工作細胞BLACK》，結局呼應清水茜的得獎出道作品《細胞的故事》，由電影《羅馬浴場》和《交響情人夢》系列的武内英樹執導，武内英樹在《飛翔吧！埼玉》的拍檔德永友一編劇，出身於「甄家班」的大内貴仁擔任動作指導，永野芽郁和佐藤健雙主演，分別飾演紅血球AE3803和白血球U-1146，他們在高中少女漆崎日胡（蘆田愛菜 飾）的健康身體裡愉快工作，另一方面，日胡的父親漆崎茂（阿部貞夫 飾）卻因為種種不良習慣，令身體裡的工作環境非常「黑暗」（BLACK），令新人紅血球AA2153（板垣李光人 飾）叫苦連天，日胡突然患上重病，需要接受父親輸血，AA2153因而進入了日胡的身體，跟AE3803、U-1146和其他細胞一同面對巨大挑戰⋯⋯

《工作細胞》劇照

《工作細胞》真人電影透過紅血球AE3803和AA2153在父親漆崎父女體內運送氧氣，穿梭不同的部位和器官，讓觀眾從而認識各式各樣的細胞和病菌，包括：巨噬細胞（松本若菜 飾）、殺手T細胞（山本耕史 飾）、NK細胞（仲里依紗 飾）、血小板（Maika Pugh 飾）、輔助T細胞（染谷將太 飾）、嗜中性球（塚本高史 飾）、肝細胞（深田恭子 飾）、神經細胞（DJ KOO 飾）、白血病細胞（Fukase @ SEKAI NO OWARI）、肺炎球菌（片岡愛之助 飾）、化膿性鏈球菌（新納慎也 飾）、金黃色葡萄球菌（小澤真珠 飾）等，美中不足是沒有《工作細胞BLACK》裡冷酷美麗的巨乳御姊白血球1196。

《工作細胞》劇照

《工作細胞》原著前身是清水茜的42頁單篇漫畫《細胞的故事》（細胞の話），清水茜為了令苦讀生物科的妹妹可以更容易掌握細胞知識，故此把不同細胞「擬人化」，構思出各種鮮明形象，並且以風趣幽默的劇情呈現人體運作，讓冷硬無趣的知識變得生動活潑。清水茜於2014年憑這個短篇獲得第27屆少年天狼星新人獎大獎，於《月刊少年天狼星》2014年5月號刊登，其後獲得連載機會，《工作細胞》於《月刊少年天狼星》2015年3月號開始連載，於2021年3月號刊出最終話（第30話），完結篇是當時最熱門的話題〈新型冠狀病毒〉。

《工作細胞》劇照

《工作細胞》可算是「擬人化」故事的顛峰之作，論創意和資訊性，個人認為都超越了PIXAR先後將玩具（Toy Story，《反斗奇兵》，台譯《玩具總動員》）、汽車（Cars，《反斗車王》，台譯《汽車總動員》）和情緒（Inside Out，《玩轉腦朋友》，台譯《腦筋急轉彎》）等「擬人化」搬上大銀期的作品，將「XXX有了意識，會怎樣？」的命題發揮到極致！

《工作細胞》劇照

《工作細胞》真人電影版將漫畫原著昇華，不同演員都有亮麗表現，永野芽郁和佐藤健固然是焦點所在，前者充滿朝氣，後者型爆卻帶點傻氣，他們的互動很過癮，飾演血小板的Maika Pugh好可愛，長大了的「天才童星」蘆田愛菜開始散發出少女韻味，驚喜是飾演肛門外側括約肌的前格鬥家一之瀨亙！

《工作細胞》劇照

《工作細胞》劇照

《工作細胞》另一賣點是動作場面，演活了「浪客劍心」的佐藤健再度大顯身手，多場近身搏擊都非常精彩，擔任動作指導的大内貴仁應記一功！大内貴仁是谷垣健治的「師弟」，他們都追隨甄子丹多年，傳承了香港武打電影的精髓，谷垣健治在《浪客劍心》電影系列大放異彩後，《九龍城寨之圍城》讓他揚威國際，大内貴仁在甄子丹主演的《誤判》亦大獲好評，預計來屆香港電影金像獎將會出現兩師兄弟爭奪「最佳動作設計」。《工作細胞》可算是日本動漫和香港武打的完美結合！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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