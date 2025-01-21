從英女王到連儂　Annie Leibovitz將人物故事凝固於影像之中

深情且深具創意，美國攝影師 Annie Leibovitz 擁有一雙能夠洞悉人性的眼睛，靈巧捕捉影中人微妙且細膩的人格特質。



世界為她冠上「當代最有影響力的女性攝影師之一」的頭銜，她的作品是時代的紀念品，對於她鏡頭底下的人物而言亦然──無論是音樂家、演員、政治家，都能夠自然且敞開地展現自己獨具魅力的一面。

文：moom bookshop｜圖片來源：Annie Leibovitz《Annie Leibovitz at Work》



Annie Leibovitz《Annie Leibovitz at Work》（圖片來源：https://moom.cat/l/lWKoXv）

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Leibovitz 的攝影生涯始於 1970 年代，當時她擔任《滾石》雜誌的攝影師，三年內便成為首席攝影師，以飽滿的色彩和富有故事性的構圖，為《滾石》雜誌奠定了經典的名人肖像風格。1980 年代，她受邀擔任《浮華世界（Vanity Fair）》的攝影師，拍攝對象從明星擴展至運動員與政治人物，Leibovitz 總是盡可能地貼近被攝者，以影像淬煉各行各業人們的氣息，創作出歷久不衰的肖像作品。

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Annie Leibovitz《Annie Leibovitz at Work》（圖片來源：https://moom.cat/l/lWKoXv）

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作為一冊貼近傳奇攝影師 Annie Leibovitz 創作生涯與思考的絕佳媒介，《Annie Leibovitz at Work》於 2008 年首次出版，2018 年再版，如今再推出修訂版，增加收錄攝影師近期作品。書中以肖像裡的主角作為章節，展示她為滾石樂隊 (The Rolling Stones) 、約翰·藍儂 (John Lennon) 與小野洋子 (Yoko Ono) 、梅莉·史翠普 (Meryl Streep) 、瓊·蒂蒂安 (Joan Didion)、帕蒂·史密斯 (Patti Smith)、蕾哈娜 (Rihanna)、英國女王伊莉莎白二世 (Elizabeth II) 、巴拉克·歐巴馬 (Barack Obama)拍攝的作品⋯⋯當中亦包含 Leibovitz 攝影生涯裡的第一個主角──她的父母。影像作品間穿插攝影師第一人稱文字敘述，講述每一次拍攝項目的心路歷程，從膠片攝影轉向數位攝影的過程，及其對於多元主題創作的思索。

Annie Leibovitz《Annie Leibovitz at Work》（圖片來源：https://moom.cat/l/lWKoXv）

Annie Leibovitz《Annie Leibovitz at Work》（圖片來源：https://moom.cat/l/lWKoXv）

Annie Leibovitz 1949 年生於美國康乃狄克州，自學生時代便開始接觸攝影；由於大學時主修繪畫，Leibovitz 運用色彩的手法、構圖風格及比例均散發出歷久彌新的經典氛圍。先後在《滾石》雜誌、時尚雜誌《Vanity Fair》、《VOGUE》擔任攝影師，奠下「一位個人色彩鮮明的肖像攝影師」的地位。Leibovitz 在攝影生涯中獲獎無數，其中包含美國國會圖書館頒發的「活傳奇」頭銜，並曾在全球各大美術館展出作品。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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