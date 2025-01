原廣司逝世｜日本建築巨匠建築哲學　引領世人感受空間與文化深度

【原廣司逝世】日本殿堂級建築師原廣司(Hiroshi Hara)於1月3日不幸離世,享年88歲。

原廣司是當代日本建築界一位甚具影響力的人物,曾任東京大學榮譽教授,受教於他的學生今天已是首屈一指的大師,例如普立茲克獎得主山本理顯、著名建築師隈研吾等。出自他之手的名作無數,其中尤以JR京都車站、大阪新梅田城・空中庭園、札幌巨蛋、新潟越後妻有里山現代美術館等世界級地標建築最為聞名。



原廣司(圖片來源:WINDOW RESEARCH INSTITUTE)

原廣司以其獨特的建築風格和建築理論聞名,他出生於1949年的日本,並於1971年在東京藝術大學畢業獲得建築學位,隨後進入戰後的代表建築師丹下健三的事務所工作。原廣司操刀的作品涵蓋多個領域包括公共建築、商業設施及住宅等,作品除了因為創新的設計受到讚譽,更因為往往能夠有效融合當地文化及自然環境成為一大特色,令他獲得國際建築界的普遍認可並榮獲日本建築學會獎作品獎、日本建築學會獎大獎等,於1987年憑著多層建築Yamato International(東京本公司)獲得村野藤吾獎。

Yamato International(東京本公司)(圖片來源:Yamato International)

原廣司最廣為人知的作品相信是在1997年完工的京都車站,他以「地理山谷」的概念設計這座宏偉的建築,車站內有巨大的中庭,設計靈感來自於自然的山谷,並且透過多層次空間布局引導人流,從中提升其功能性及為遊人創造一種獨特的空間體驗。他在1967年出版的著作《建築的可能性》(What Is Possible in Architecture)中所述,建築是一種在封閉空間中開洞的物理行為,所以開洞不僅是實體上的設計也是人類對空間的創造性的一種表現。他將「有孔體」理論融入到京都車站,以複雜的結構和流動的空間深入民心,更在屋頂及樓梯的細節上融合日本傳統建築元素,成為當地一座重要的地標。

JR京都車站(圖片來源:www.japan.travel)

原廣司提出的另一個重要理論,是在《空間〈機能から様相へ〉》一書中提及的〈均質空間論〉,他從中強調「非均質空間」的重要性,批評現代建築普遍存在的「均質空間」概念,這種空間消除了自然條件的差異之同時抹去歷史與文化的意義。他致力於創造能夠表達地方性的建築,讓使用者感受到環境的變化與文化的深度。他曾經說過:建築並非物件,而是事件。正如我們看待住宅是一個家多於一座建築,他的想法影響著很多後輩,成為當代建築界一個不可忽視的系譜,例如去年的普立茲克獎得主山本理顯的《住居論》以及隈研吾的「負建築」等。

大阪新梅田城‧空中庭園(圖片來源:https://osaka-info.jp/)

另一方面,原廣司的眾多名作當中,很多都體現出「漂浮建築」的概念,包含很多分層的空間使之像有如在空中一樣,有助模糊內部與外部的界限,京都車站的設計令人們可以從中庭一眼看到天花板,增加空間的通透感同時感受到自然光的流動。另一件名作大阪新梅田城・空中庭園建於1993年,最能代表到漂浮建築概念,鏡面玻璃幕牆本身可以反映出城市面貌,天台的觀景台可以俯瞰大阪全景,兩座塔樓相連,形成一個浮動的花園觀景台,象徵著人們在城市中的相遇,融入了敘事與象徵性元素成為一個情感的載體。正是他對不同地方文化的理解,往往創造出具有地方特色的現代建築,他自70年代起展開一個關於聚落的調查項目,親身走訪40多個地方發現聚落雖然雜亂,其形式卻有秩序可言,從中尋找到不同文化中共同的空間概念並融入到作品之中。

越後妻有里山現代美術館(圖片來源:www.echigo-tsumari.jp)

越後妻有里山現代美術館(圖片來源:www.echigo-tsumari.jp)

原廣司的設計致力於超越現有框架,當時日本建築界盛行著機能主義和現代主義,他卻認為這種均質空間理念限制了建築的表達,往往未能真正觸及文化的本質,使他熱衷於探索更具人性化和地方性的建築語言,為當代建築提供新的視角,啟發後輩之餘,一般人欣賞他的作品總是能夠得到一些心靈上的共鳴。