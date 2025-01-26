塞納河上的石山奇觀　法國神秘大師JR再現巴黎新橋壯觀藝術

著名地景及攝影藝術家JR於2025年又有壯觀新作，他曾於世界各地多達40個城市進行創作及舉行展覽，場域特定的對象多為名勝古跡，例如羅馬法爾內塞宮、埃及卡拉夫金字塔，香港也曾有過他的作品，來自法國的他當然喜以巴黎作畫布，羅浮宮及2023年的巴黎歌劇院都深入民心，今年則選址塞納河最古老的橋「新橋」（Pont Neuf），原來新橋曾經進行過一項轟動的大型藝術裝置項目《The Pont Neuf Wrapped》（包覆新橋），今年正好迎來40周年，JR特別以此來致敬。



JR（圖片來源：instagram.com/atelierjr）

「Projet Pont Neuf」（新橋計劃）（圖片來源：instagram.com/atelierjr）

是次JR將會把新橋轉變為有如石山般的空間，靈感來自於巴黎歷史上的採石場，旨在將巴黎這座優雅城市與大自然的粗獷質感進行對比。這件裝置藝術將於2025年9月正式揭幕，並持續兩周，整個項目是由Christo and Jeanne-Claude基金會與JR合作而成的，重新命名為「Projet Pont Neuf」（新橋計劃），作品形式是受到Christo與Jeanne-Claude夫婦的理念所啟發，JR也希望藉此機會促使觀眾重新思考藝術的功能，反思人與自然之間的關係。創作過程會利用布料和其他材料來模擬石山的效果，並嘗試探索巴黎從原始到現代的演變，他的地景作品總是帶有讓公眾思考的使命，例如2023年在巴黎歌劇院創作的《Retour à la Caverne》（重返洞穴），把歌劇院修復期間的施工布幕變成屏幕，化身為一個巨大原始的洞穴，寓意著古希臘歌舞的起源以及古希臘哲學家柏拉圖的「洞穴寓言」，指出人類要走出洞穴才能對世界有更多理解。

JR於2023年在巴黎歌劇院創作的《Retour à la Caverne》（重返洞穴）（圖片來源：www.jr-art.net／©JR）

在期待JR的作品之前，還要來了解一下Christo和Jeanne-Claude的藝術經典，他們向來以獨特的戶外藝術裝置聞名於世，作品大多運用布料和塑料進行大型的臨時性包覆，將一些日常的建築和環境轉變為引人注目的藝術品。Christo出生於1935年的保加利亞，而Jeanne-Claude則於1935年在摩洛哥出生。二人在1959年結婚，同時在藝術創作的路上一直保持緊密的合作關係，當中妻子擔當著極為重要的角色，負責為項目計劃及籌集資金，他們的作品往往規模巨大以足夠在社會上引發廣泛討論，例如於1991年在日本及加州同時展開的《雨傘：日本-美國》，用上多達3,100把藍色及金色的傘子，耗資高達2,600萬美元。作品需要大量的資金和人力支持，而且都是藝術家自資的，通過成立公司、出售項目的模型和草圖來支持項目，過程本身就是對藝術經濟學的一種探索。

《The Pont Neuf Wrapped》（圖片來源：instagram.com/christojeanneclaude）

《The Pont Neuf Wrapped》（圖片來源：instagram.com/christojeanneclaude）

Christo and Jeanne-Claude（圖片來源：instagram.com/christojeanneclaude）

《The Pont Neuf Wrapped》是他們最具代表性的作品之一，項目經歷了長達十年的規劃和協商，最終在1985年將巴黎最古老的新橋用41,800平方米的布料覆蓋，再以13公里長的繩索和12噸重的鋼纜作固定，後來Christo在回顧時提及，他希望能夠將新橋從一座單純的建築物轉變為一件藝術品，這不只是對橋的改造也是對藝術本質的反思，創造出一個「瞬間的雕塑」，讓觀眾在短暫的時間內體驗到藝術之美。他們的創作史可以追溯到70年代，其藝術理念強調藝術的暫時性與公共性，於當時而言非常革新，他們認為藝術應該是可以被所有人所接觸，不僅限於特定的場合或觀眾。

《L’Arc de Triomphe, Wrapped》（圖片來源：instagram.com/christojeanneclaude）

Christo在工作室為《L’Arc de Triomphe, Wrapped》繪製草圖（圖片來源：instagram.com/christojeanneclaude）

Jeanne-Claude於2009年去世之後Christo並未停止創作，他的最後一件作品為2021年的《L'Arc de Triomphe,Wrapped》（包覆凱旋門），計劃用上面積達3萬平方米的可回收纖維布將凱旋門包裹起來，本來原定於2020年秋季進行可惜最後因疫情推遲，但Christo並未能等到作品開幕便不幸離世，由他的團隊與法國當局合作繼續完成。藉著今年為《The Pont Neuf Wrapped》的40周年，JR將傳承他們的藝術精神把作品以另一種姿態繼續啟發世人。