日本小說家井上靖《敦煌》：路漫漫，命運的分岔節點｜開卷樂

不知是巧合還是命運安排，某道牆壁一聲清脆的回音迴盪，牽繫起千年因果。一九零零年，居住在敦煌莫高窟的道士王圓籙與助手摸探出隱秘的藏經窟室，數千件失落的文明瑰寶從岺寂恆久的靜待中，重見天日。日本小說家井上靖以此為題材，寫下《敦煌》，將一位考場失利的書生和藏經洞的源起連結起來。

文：開卷樂｜原題：井上靖《敦煌》：路漫漫，命運的分岔節點



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因一個瞌睡而轉向的人生

故事講述儒學世家出身的主人公趙行德遠赴京城考科舉。宋代重文抑武，真宗《勸學詩》曾言「書中自有黃金屋」，金榜題名乃人生順遂、達官顯貴的不二之道。趙行德治學三十年，終於坐到臨門一腳的「殿試」待考場，卻竟在百無聊賴的等待間，打起瞌睡來。他夢見自己在天子面前氣定神閒，口若懸河地議論邊疆政策、西夏憂患。一覺醒來，卻發現考場中庭已經不見人蹤，只有一名小品官吏遠遠投來鄙夷目光。

錯過三年一度的考試，又能如何呢？無奈的趙行德只好拖着身軀離開試場，在市集中漫無目的地遊蕩。怎料，一群圍觀的行人將道路擠得水洩不通，在人群中心的，是一對顯然非漢族的異國男女。女子一絲不掛躺臥在木箱上；一旁的男子身型魁梧，吆喝叫賣：「快來買了，部位任選！」見途人未有反應，男子竟然傷害女子，驚得生起惻隱之心的趙行德連忙阻止，將女子整個人買下，還其自由。

莫高窟（圖片來源：百度旅游）

此西域女子則一身傲骨，寧願被宰割都不願委身，獲救後卻無感激之情，只留下了一塊布片給趙行德，布片上畫着形似漢字的圖案文字，好不奇異。女子交代這是西夏文字後，便消失無蹤。在那片漢人眼中尚是蠻夷之地的土壤，竟然發展出文字的神袐文明，以及西夏人不屈強悍的民族性，一切使趙行德重燃難以言喻的熱情，引導着他人生的軌跡轉向西夏這片未知國境。

書寫異域，聚焦中亞文化交流

井上靖是一位筆耕不絕、產量龐大的作家，可謂是文壇備受矚目的中流砥柱，寫下許多如《天平之甍》、《孔子》、《樓蘭》、《蒼狼》等以中亞地區為背景、關聯文化交流的作品。為甚麼一位日本作家會以中亞歷史為寫作題材呢？

井上靖

原來井上靖曾在京都大學修讀美學，畢業後於「大阪每日新聞社」擔任美術專欄的記者，解說佛教文化，積累了不少佛教藝術史和傳播史的學識。若數佛教發展史的重要角色，少不免提及「絲綢之路」，如此，井上靖便在此階段收集到大量日後書寫的史料和靈感。

譜外的人生；意外的收穫

小說中的趙行德十載寒窗，卻因一個錯誤頓時令名成利就的理想破滅。然而，趙行德出身在宋代一個考取功名為貴的朝代，自然被氛圍所影響，將讀書奉為圭臬。放諸現代社會，讀書被視為唯一出路，到底是客觀事實，還是被前人一直灌輸的金科玉律？

如同井上靖即使被認為是諾貝爾文學奬候選的大作家，但人生亦非一帆風順。出生北海道旭川的他，童年與父母疏遠，中學到大學的學業表現未如理想，直至二十八歲方從大學畢業。在其自傳中，他屢次提及心底的自卑感。然而，他的記者經歷磨練出他那超凡的資料整理能力和簡而精的文筆，因而寫《敦煌》時能流麗地概括起歷史事件和時代局勢。

從心而行的勇氣

甘肅敦煌（資料圖片）

井上筆下的虛構人物趙行德並非典型英雄，他只不過是在干戈權爭的浪尖底下，幾度脫險、隨波逐流的凡人。但他對戰火毀壞經卷的不忍，促使其在宋夏衝突期間連夜奔走，將一箱箱經卷封存在洞穴之中，在環環相扣的因果中，致力保存歷史，為後世帶來不凡的影響。

趙行德看似是偏離既定「主線」，誤闖「支線」的角色，但人生走向本無正確與否、主次之分。在荒誕起伏的際遇上，他始終跟從內心的聲音，一直前行，只要腳踏的地方，就是路。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）