在農曆新年以新角度解構生活——讀也斯詩集《雷聲與蟬鳴》｜開卷樂

農曆新年，除了買新衣、換新鈔票外，也不妨試試讀新詩。著名作家梁秉鈞（也斯）1978年出版的詩集《雷聲與蟬鳴》，收錄了他創作的八十三首新詩，當中不乏香港新詩的經典之作，其中也有以農曆新年為題材的新詩。

文：開卷樂｜原題：以新角度解構生活——也斯《雷聲與蟬鳴》



《雷聲與蟬鳴》（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



雷聲與蟬鳴

《雷聲與蟬鳴》全書分成〈未昇〉、〈突發性演出〉、〈香港〉、〈澳門〉、〈廣州，肇慶〉、〈臺灣〉、及〈浮苔〉共七輯。當中的點題作《雷聲與蟬鳴》是也斯的代表作，撰於1973年5月的長洲。

詩題清楚點明兩種聲音，但全詩描寫的聲音卻遠超過兩種，不同的聲音交織存在，「雷聲隱約再響／蟬鳴還在那裏」兩句，刻畫了蟬鳴在雷聲與雷聲的沉寂間隱約浮現的情景，雷聲之大與微弱的蟬鳴相映成趣。香港樹仁大學協理學術副校長（教學發展）王家琪博士分析，「這像是寫即使外面的世界風起浪湧，或許會壓制着我們的聲音；但那些蟬仍然持續地展示微弱的堅持。」令讀者深刻反思。這兩句在詩中反覆出現，王博士喻其為「樂曲中的副歌」。

蟬鳴代表夏天的來臨，斑蟬是本港常見蟬之一。（陳濤攝）

在詩的結尾，也斯寫道：

蟬鳴是麤筆濃墨間的青綠點拂

等待中肌膚上一陣清涼

因為雨滴濺到身上

而發現了那温暖



人們聽不見的，不等於聲音已經消失；蟬兒在雷響中持續叫喊，終能令人聽見，並治癒人們在雷雨中的冷清和孤獨。

新年與新詩

農曆新年假期，不少市民外出感受新年氣氛。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

每逢新歲前後，也斯於報章專欄創作的新詩與散文，題材皆與新年相關。《雷聲與蟬鳴》收錄了兩篇同名的《除夕》，雖然同名，卻予人截然不同之感。第一輯〈未昇〉的《除夕》，寫出也斯對買年花一事的觀察，「真高興這節日是一個藉口／讓人們扛著一株花走路／而不會覺得是一件傻事」。至於第七輯〈浮苔〉的《除夕》，語調較冷清，像描繪一幅畫。王博士指首兩句「杯與瓶成凌亂的形／這外面就盡是煙了」的語感很有特色：「這兩句有很多單音節詞，很能發揮粵語在節奏感上的獨特之處。」

不止新詩，也斯的散文〈新年怎樣迎接你〉也提及：「新年打算怎樣迎接你？他多半會冷落了你，熱切的眼光越過你望向別的人，讚美的說話從你的頭頂傳過到達別人的耳朵，多半會忽視了你的存在，當你是一個隱形人。」也斯往往能一語戳破大眾習以為常的觀念，詩句常常能描繪出我們不曾發現的現實，這是其作品能獲大眾共鳴的一大主因。

蟬鳴還在那裡

也斯（資料圖片）

也斯留下了許多經典作品，即使世界複雜與荒誕，他總能由另一個角度品嚐生活趣味，並用優美的文字寫成詩歌，安慰自己，也安慰讀者。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）