瀧本幹也鏡頭下《宛如阿修羅》　大師鏡頭捕捉四大女主角情感流轉

以一貫的溫暖視角與優雅構圖著稱，由攝影大師瀧本幹也操刀的攝影集《写真 阿修羅のごとく》，為 Netflix 原創日劇《宛如阿修羅（阿修羅のごとく）》的精彩瞬間留下永恆記錄。本書彙集近百幅珍貴影像，透過相機鏡頭捕捉了宮澤理惠、尾野真千子、蒼井優與廣瀨鈴四大女主角之間深刻而複雜的情感流轉，並記錄下內野聖陽、本木雅弘、松田龍平等三位影帝的精彩表演，是影迷不可錯過的至高一冊。

文：moom bookshop｜圖片來源：瀧本幹也《阿修羅のごとく》



瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

作為長期合作夥伴，瀧本幹也曾以攝影監督之身份參與過本劇導演是枝裕和的《我的意外爸爸》、《海街日記》等多部經典電影；而在此次的《阿修羅のごとく》中，他亦以劇照師與攝影監督之身份，遊走於 1970 年代的背景間，在光與影的間隙裡捕捉下角色活出自我的一瞬間。

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

「作為攝影監督，我得以站在最近的位置感受演員們震撼人心的演技、見證這最精彩的瞬間，因此不論是開拍時的那份激動與悸動，乃至導演喊『卡』後轉瞬即逝的寂寥，我都希望能將它們牢牢記下。這次能將『影像』與『劇照』這橫跨不同時間軸的創作匯聚一處，對我來說是一段如奇蹟般珍貴的時光。」——瀧本幹也

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

改編自日本文學大師向田邦子的同名經典小說，《阿修羅のごとく》講述了竹澤四姐妹因發現年邁父親外遇，致使平靜生活自此不再安寧的故事。向田邦子對女性內心的情感湧動與百姓生活的描繪觀察入木三分，更為他獲得了「大和民族的張愛玲」、日本國民作家等美名。

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

瀧本幹也《写真 阿修羅のごとく》（圖片來源：https://moom.cat/l/jTMC5q）

瀧本幹也 1974 年出生於日本愛知縣。最初師從著名攝影師藤井保，於 1998 年開始獨立活動，廣泛參與廣告攝影、廣告影片及電影製作等跨領域攝影工作，風格多變並以其細膩而獨到的光影、色彩和構圖著稱。曾獲東京 ADC 賞、紐約 ADC 金獎、坎城國際創意節金獎、ACC 大獎、日經廣告獎等國際重要獎項。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

西班牙大導Pedro Almodóvar 濃烈色調中看親情、慾望與性別認同

+ 9

從英女王到連儂 Annie Leibovitz將人物故事凝固於影像之中