香港音樂人T-Ma給我的第一印象　是《銀魂》片尾曲？｜林綸詩專欄

頒獎典禮過後,討論和八卦都集中在雲浩影上,有了社交媒體之後,大家真的很難猜故事發展,熱點討論往往是大家想不到的。

文:林綸詩|原題:音樂人給我的第一個印象



雲浩影

兩年前因為電影《深宵閃避球》,鄭伊健認識了雲浩影,更邀她上《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》做嘉賓,現場觀眾都覺得她不怯場,相貌娟好,唱功穩定,我沒有看她出道的《全民造星III》,但在紅館裡看她和鄭伊健合唱,留下很好的第一印象。

不過,其實關於雲浩影,我也是想說一點八卦,就是她現在的男朋友T-Ma,馬敬恒。大家知道他是音樂製作人。但我也想說說對他的第一印象……那已是很多年前,看《銀魂》時有一曲片尾曲 (《銀魂》每兩星期轉一次片尾曲) 叫《Mr Raindrops》,因為是很標準的英文歌詞,聽得出不似日本本土的唱法,曲風也不太像一般動畫片尾曲,於是便搜尋一下。原來是一隊香港長大的男孩Amplified創作的歌曲! 而Amplified的其中一個成員正是T-Ma。我記得當年即使是外國講動漫的論壇也有很多銀魂fans喜歡這曲,可能也與其英文歌詞有關吧 (以及它的影像是配上劇中最可愛的人物伊利沙白!)。

//Mr. Raindrop falling away from me now

Mr. Raindrop falling away from me now

Mr. Raindrop falling away from me now

Mr. Raindrop falling away from me now

Do u know how much you mean to me

Why must you leave?

I'm just a flower on a tree

Why must you leave//



雖知日本的動漫市場很大,而成為其主題曲、片頭曲、片尾曲,都是最佳示範場,如近年爆紅的Yoasobi都是靠動漫音樂再上一層樓。雖然Amplified在日本沒有繼續發展,但有動漫看上香港人製作的音樂,並再有團隊 (《銀魂》電視組一向非常厲害) 看上曲目,實在是流行文化一大榮耀。

(專欄「歌曲心頭好」隔周刊出,圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌