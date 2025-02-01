《初戀的惡魔》人設易被東施效顰？談松岡茉優的演藝困境｜湯禎兆

我不是松岡茉優的老粉，至少在《小海女》、《問題餐廳》乃至《小偷家族》中，都沒有特別關注她。是坂元裕二在《初戀的惡魔》重召她出演摘木星砂，才登時令我眼前一亮，那種脫序的表演節奏及身體語言，配合坂元的魔幻人設，發揮出驚人的化學作用。雖然《初戀的惡魔》整體的完成度不高至未成佳作，但松岡茉優的演繹已予人脫穎而出的喜悅。

文：湯禎兆｜原題：松岡茉優的定型化



《初戀的惡魔 》劇照（@hatsukoinoakuma/Twitter）

好了，不過《初戀的惡魔》也不幸地「鎖死」了她的發展方向——一為逆向而行堅持自我的硬女子，也即是後來《ＦＥＮＣＥ》中的小松綺繪、《最好的老師》的九條里奈及《愛在閃電下》的折村花子，雖然是主角但其實卻是扁平人物的處理手法；二是怪痂畸角，《ＧＥＥＫＳ》西條唯的拼圖迷正是此類。嚴格來說，西條唯只不過是摘木星砂的變奏版——由警局內的生活安全課調去鑑證科，同樣以行事脫序為基本人設，只不過沉重與輕省有別，後者表面按章辦事反過來卻是局內的破案王牌。

我想說的是《初戀的惡魔》的人設，能予人好感全賴編劇的奇詭巧思。一旦被人其他編劇東施效顰，「受害人」一定是演員自身——由衷而言可以討價還價的空間並不多。近年松岡茉優最討好的演出，反而是《舞伎家的料理人》中的吉乃，三言兩語輕輕鬆鬆便成為全劇中最「搶戲」的一人——唯有伯樂，才可發揮千里馬的實力。

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