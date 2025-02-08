《海中沉睡的鑽石》結局大反轉　談野木亞紀子敘述性詭計｜湯禎兆

《海中沉睡的鑽石》終於去到大結局，想不到野木亞紀子又再次使出她的慣用技倆，就是利用敘述性詭計作主軸收結。所謂敘述性詭計，是偵探小說的常用手法，指創作人通過敘述手法，刻意誘導讀者向假象的方向靠攏。最常見的例子，就是透過不同的誤導線索，令到觀眾對關鍵人物身份的審定作出錯判，從而增加作品的懸疑曲折氣息。

文：湯禎兆｜原題：野木的敘述性詭計



《海中沉睡的鑽石》（劇照）

之前的在《ＭＩＵ４０４》的第六回，也曾採用敘述性詭計的手段。在志摩他與拍檔香坂調查一宗連環殺人案，在敘事和拍攝上刻意誤導觀眾，一開始指出兇手是南田弓子，後來當志摩和香坂審問疑犯，就自然令人聯想為南田，而且疑犯穿藍衣服和老鼠消失了、還有毛骨悚然的行為舉止等細節，也同樣暗示她乃真兇。後來才揭盅原來正在調查的對象是弓子的同事詩織。

全劇最大的敘述詭計，在於主角鐵平／玲央（神木隆之介）身上。（《海中沉睡的鑽石》劇照）

回到《海中沉睡的鑽石》，早在出水（宮本信子）拿出頸鏈來撫弄時，已經是一次「詭計」，企圖誤導觀眾將她誤判為百合子（土屋太鳳）的未來。當然劇情到中期，也清楚交代了出水的真正身份，原來是朝子（杉咲花）。好了，不過全劇最大的敘述詭計，肯定在於主角鐵平／玲央（神木隆之介）身上。由始至終玲央之所以被看成主角，完全是因為和鐵平相貌相似，而且也處處暗示他與鐵平會否有血緣關係。直至收結時，玲央竟然徹頭徹尾是一個局外人，和端島時期的所有人物均毫無關係。這真是最大的詭計，也構成了徹底的騙局。至於這個安排是否令觀眾滿意，又是另一個問題。

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