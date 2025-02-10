消失的陵墓與洞窟文明　烙印凡間的千年神像｜廣東話去旅行土耳其

香港電台主持泳怡與奧米前往土耳其東南部追溯人類的首個落腳點、聖經中的傳說之地後，繼續出發，探索土耳其遠古歷史延綿至今的歲月痕跡。節目《廣東話去旅行 -- 土耳其篇》第二集，由土耳其東南部，北上前往阿德亞曼省（Adıyaman）有「人頭山」之稱的內姆魯特山（Nemrut Dağı）探秘。隨後就親身前往中部有「精靈煙囪」美景之稱的卡帕多奇亞（Cappadocia），自有其魁宏壯闊之美，而人類在奇特地貌上建立的文明痕跡，亦往往更見大自然與人類之間掙扎與扶持。

文：Janice｜原題：消失的陵墓與洞窟文明 烙印凡間的千年神像



消失二千年的王國

泳怡和奧米不惜凌晨出發，攀上二千一百米高的內姆魯特山看日出，為的就是一探自然美景與古老歷史融為一體的神秘景觀。此處位於消失了二千多年，在希臘和羅馬帝國之間的科馬基尼王國，而其國王安條克一世就在山上為自己建造陵墓。十米高的巨大人頭石像，坐落在山頂眺望遠方，不但見當時國王的雄心壯志，更見其鼎盛國力。公元前69年，科馬基尼王國，西望羅馬帝國，南向敍利亞，東面接釀波斯王國，坐擁礦石、黃金等富裕的天然資源。國王的父親正是波斯人，母親則為古希臘人，兩種文化結合在一起，今天仍可見於山上五十米高的陵墓，那有如眾神石化之地。然而，因為陵墓一旦嘗試進入，就有崩塌的風險，考古學家至今仍未找到陵墓入口。

「內姆魯特山」又稱為「人頭山」，山上有古代科馬基尼王國國王安條克一世為自己建造的陵墓，有巨大石造的人頭像。（香港電台）

精靈煙囪內的夢幻色彩

離開土耳其東南部，泳怡跟奧米驅車往中部的卡帕多奇亞進發。卡帕多奇亞地貌因火山爆發而成，百萬年前的火山灰淹沒整個區域，經歷長年累月風化與侵蝕，形成不同層次的峽谷和岩洞，因而有「精靈煙囪」的美譽。更因地形結構適合開鑿洞穴，千百年來當地人開鑿各種各樣的石洞，形成此處眾多獨特的景觀。泳怡跟奧米入住的洞穴酒店，每個房間形狀與布局各有不同，正是許多當地人昔日生活的場景。當年居民的房屋，今天大多改建成酒店，配上現代設計的裝潢，感受惜日當地人的生活日常之餘，亦享有現代化設施帶來的舒適與便捷，有居於博物館的感覺。

昔日居民的房屋大多改建成充滿特色的洞穴酒店。（香港電台）

隱藏千年的洞窟壁畫

許多洞穴酒店正位處於格雷梅（Göreme）城鎮中，近山區位置就有格雷梅露天博物館（Open-Air Museum）此博物館於1985年被列為世界文化遺產，有土耳其敦煌石窟之稱，三十幾座洞窟連成修道院與教堂，每一個洞穴內都繪有以拜占庭帝國，即東羅馬帝時期的拜占庭風格宗教彩繪。自公元4世紀以來，位於東羅馬帝國版圖內的土耳其基督徒因政治迫害而遷移到此紮根開始，他們為了掩人耳目，把山體鑿空建成教堂。公元8世紀左右，修道士開始建立小型修道院生活，拜占庭王朝其後更派人於此創作璧畫。至今洞穴內部仍然可見色彩斑駁的壁畫，美妙絕倫，正因位處偏僻，壁畫逃過了8至9世紀的聖像破壞運動，岩石之間就可見證西台人、弗里吉亞人、波斯人、阿拉伯人等不同時代與種族的歷史痕跡。在洞窟之間，其中一個名為黑暗教堂（Karanlık Kilise）的洞穴中，因窗戶較少，大石遮檔陽光，而有利保留大部分璧畫的色彩，莊嚴華麗的繪畫經過千百年來依然閃閃生輝。

「格雷梅國家公園和卡帕多奇亞岩石遺址」於1985年登上聯合國教科文組織世界文化遺産名錄。（香港電台）

卡帕多奇亞的地質奇跡

卡帕多奇亞的地質不單造就獨特的生活空間，泳怡跟奧米嘗試當地著名美食陶罐燉肉（Testi Kebabı） 正是就地取材，以陶土製成的陶罐，放入牛肉連同番茄、洋葱、鷹咀豆、薯仔密封後低溫淆製五至六小時而成，肉汁風味緊鎖於陶罐內。有人以佛跳牆形容燉肉的濃郁口感，讓兩位主持側想起香港的柱侯牛腩味道，同樣風味絕佳。卡帕多奇亞的土壤之中，守護着幾個世紀的璀璨文明，密封的陶罐則蘊釀出地道佳餚。此處見證了人類千百年來的忍隱與苦難，卻在與岩石共生堅毅意志中，留下了獨特而豐盛的智慧奇跡。

一嚐卡帕多奇亞傳統美食- 陶罐燉肉(testi kababı)。（香港電台）

港台電視31節目《廣東話去旅行——土耳其篇》由2月4日起，逢星期二晚上7時35分，在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_turkiye



（圖片由香港電台提供，本文不代表藝文格物立場。）