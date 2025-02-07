二月演出｜keshi、AURORA演唱會　張藝謀非遺「迷你奧運開幕式」

撰文：梁嘉欣
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【演出/keshi/張藝謀】隨著二月到來，各種表演蓄勢待發，無論是音樂、舞蹈還是前衛行為藝術愛好者，都能找到值得一看精彩演出。

這次我們選取五個演出，包括keshi療癒系演唱會、北歐新生代天后AURORA首場香港演出、有鄭丹瑞和鄭伊健登場之經典武俠舞劇《風雲》，以及融合四位亞洲藝術先驅之「前衛正！感知時間」，我們更會衝出香港，為大家介紹中國名導張藝謀為澳門打造之非遺匯演《澳門2049》，總有一個演出適合你。

Keshi：Requiem tour in Hong Kong

Keshi：Requiem tour in Hong Kong （livenation）

時間：2025 年2月21日
地點：亞洲國際博覽館Arena

近幾年說到Lo-fi Hip Hop和療癒系R&B，不少樂迷都會立刻想起keshi。其創作融合R&B、流行和Lo-fi元素，用溫柔嗓音創造出一種療癒沈穩獨特氛圍，吸引無數樂迷喜愛。他憑藉EP三部曲和首張專輯《Gabriel》，累積超過110億次串流播放量，成為新一代音樂人代表人物。

去年他推出第二張專輯《Requiem》，主打歌〈Say〉，發行短短一週，已突破100 萬串流播放量。其他歌曲如〈2 Soon〉、〈Like I Need U〉等，亦以獨特旋律和真摯歌詞，成為無數人心中療癒神曲。最近他會帶《Requiem》同名世界巡迴演唱會來到香港，所有價位仍有少量門票，若是錯過其23年專場演出，這次便不容錯過。

AURORA 《What Happened To The Earth? Part 4》

AURORA 《What Happened To The Earth? Part 4》（livenation）

時間：2025 年2月24日
地點：亞洲國際博覽館 Hall 5

接下來想介紹的同樣是演唱會，北歐新生代天后AURORA或許不是港人最熟悉的名字，但大家肯定聽過她為《魔雪奇緣2》演唱之主題曲〈Into The Unknown〉，Billie Eilish更曾表示其歌曲〈Runaway〉是啟發她創作重要作品之一。

AURORA人如其名，歌聲飄渺又震撼澎湃，如同「極光」一般。她風格遊走於民謠與電子音樂之間，音域變化多端、自成一格，配合舞台上靈動多變肢體動作，以及令人印象深刻獨特造型，往往讓人聯想到冰島音樂傳奇Björk。她在挪威沿海城市及森林間長大，自六歲開始培養創作歌曲的興趣，19歲推出首張專輯《All My Demons Greeting Me As a Friend》，當中融合北歐傳統民謠、Synth-pop 及電子音樂等多種曲風，令全球樂迷驚艷。

她從2022年《The Gods We Can Touch》巡演期間，開始研習人體解剖學，嘗試從生物層面理解「人心」本質，並將之連結至地球生態、社會結構及心靈成長等議題，最終完成今年發行第五張專輯《What Happened to the Heart?》。她表示這張專輯是她「最私密、最具心靈療癒力量的作品」，這次她會帶著專輯收錄的〈My Body Is Not Mine〉〈Your Blood〉〈To Be Alright〉〈Starvation〉等單曲來港演出，這也是她首次來港表演，勢必令人難忘。

張藝謀《澳門2049》

地點：澳門美高梅劇院
時間：即日至2025年4月27日

提到中國名導張藝謀，除了《大紅燈籠高高掛》《金陵十三釵》等經驗作外，不少香港讀者對他最深刻印象便是2008年北京奧運開幕式，中式美學震撼全球。早前張藝謀為美高梅劇院打造駐場演出《澳門 2049》，用八個節目表達中國非遺，說是迷你版「奧運開幕式」也不為過。

《澳門 2049》共有八個節目，分別為「神鼓·影子」、「呼麥·飄渺」、「苗歌·空靈」、「岔口·面具」、「秧歌·數控」、「彝聲·海洋」、「美獅·光芒」及「唱書·源起」。舞台集中呈現西北花兒、蒙古呼麥、苗族古歌、京劇、北方秧歌、彝族彝聲、中華舞獅、陝北說書共八種非遺，巧妙融合來自全球 20 個國家和地區的現代科技。

而所有非遺節目演員，全部為現場真唱，原生態展現來自全國各地非遺傳承人，效果極度震撼。早前在春晚紅遍網絡的秧歌機器人會在「秧歌·數控」欄目中出現，有興趣讀者不妨把握機會現場一看。

武俠舞劇《風雲》

時間：2024年2月14日至16日
地點：西九文化區戲曲中心大劇院

上月我們說到《風雲》戶外演出，這次我們介紹「戲肉」武俠舞劇本身。《風雲》是香港著名漫畫家馬榮成創作之經典武俠漫畫，為慶祝《風雲》35周年紀念，香港舞蹈團與馬榮成再度合作，將睽違近十年的經典武俠舞劇《風雲》重現舞台。

2025年新版舞劇將運用多媒體投影技術、燈光效果、電音配樂及水池舞台設計，呈現漫畫中風起雲湧場景，3D重現漫畫中異想世界。舞劇《風雲》以漫畫中經典情節為基礎，展現步驚雲與聶風之間兄弟情誼與矛盾衝突，以及孔慈柔情與三角情結複雜情感。

舞台上，刀劍交鋒激起冰冷水花，步驚雲與聶風猛水決戰、孔慈薄紗輕舞、浪漫纏綿共舞等場景，將漫畫中經典畫面生動地呈現在觀眾眼前。為慶祝此次重演，慈善場特別邀請了曾參與電影《風雲》兩位演員鄭丹瑞和鄭伊健亮相。鄭丹瑞將擔任舞劇的說書人，而鄭伊健則將演繹重新編排經典歌曲《一對對》。此外，電影《風雲》原創音樂作曲家陳光榮也為此次慈善演出重新編曲。

M+「前衛正！感知時間」

對實驗電影和行為藝術有興趣的讀者，就不能錯過M+「前衛正！感知時間」了。節目邀請來自亞洲各地四位藝術先驅——日本牧野貴、印度Raqs Media Collective、香港黃榮法以及台灣吳梓安將通過電影、行為藝術和多媒體展演，深入探索時間的藝術表現和哲學意義。

當天會先由Raqs Media Collective呈現「Knots」，探討時間糾結與解構。接著，吳梓安以台灣實驗電影帶領大家透過視覺藝術感受時間流動和重塑。接下來則是黃榮法分享他對時間膨脹的思考，結合科學與個人經歷，啟發新視角。活動將以牧野貴表演作結，其作品將時間和空間的概念融為一體，令人重新審視日常生活中時光流逝。

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