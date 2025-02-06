盧旺達難民身世激發創作　生命譜寫作品展現逃離家園與創傷經歷

【難民藝術】藝術創作是需要時間沉澱的過程，當中經歷的種種都可以化為創作養分。有一位本來無國籍的盧旺達難民，在多年來等待取得公民身分的時間醉心於創作，並且將其遷徙及尋找身分認同的心路歷程融入藝術，創作出一件件感動人心、發人深省的作品。



圖片來源：instagram.com/sergealainnitegeka

Serge Alain Nitegeka是一位在國際藝術界備受矚目的藝術家，在1983年出生於盧旺達，在1994年年僅11歲的他因為盧旺達種族滅絕而被迫逃離家園，從此開始了漫長的流亡生活，在穿越多個非洲國家之後最終落戶南非，但久久未能取得公民身分，在這段時間他利用僅有的資源進行創作，原來他在肯亞曾經學習過藝術，透過創作反覆探討流離失所的經歷，由於他從來沒有足夠的資源去生活、學習以至是創作，所以由心地生出一種「將就」的心態，向好的一方面來說便是對於生存及生活的韌性。他擅長繪畫及裝置藝術，在後者經常會使用如運輸容器、木箱等現成物，這些木箱也是少數他能夠輕易取得的物資之一，作品時有呈現遷徙過程中的臨時性和不確定性，並嘗試讓觀眾體驗難民在遷徙時面臨的障礙和挑戰。

《Displaced Peoples in Situ: Studio Study XXX》（圖片來源：instagram.com/sergealainnitegeka）

他的畫作以抽象表現主義為主，早期主要使用黑、白、紅三色，後來逐漸加入其他色彩，善於利用簡約的幾何圖形和線條來創造出強烈的視覺效果，靈感呼應出強迫遷徙、身分認同和生存等主題。他因為真誠和深刻的主題而在藝術界引起廣泛關注，這種以個人經歷為基礎創作出具有普世意義的作品，總是讓觀眾能夠感同身受。由於他早年在南非並沒有法律地位，所以他不能在當地舉行自己的展覽，於是他嘗試透過畫廊參與外地的群展及舉行個展，但即使他的前半生總是活在不確定狀態，他仍然對未來充滿樂觀，這種生命力也是他的吸引力，慢慢地他在國際藝術界樹立了自己的地位，他曾於2015年參與第56屆威尼斯雙年展南非館，以及同年的瑞典哥德堡國際當代藝術雙年展，於2019年更獲得The Barnett Newman Foundation頒發的資助獎，現時主要生活在南非。

個展「Black Lines」裝置藝術作品《Obstacle 1》（圖片來源：STEVENSON）

展覽「Into the BLACK」展出自畫像《Self-Portrait I》（圖片來源：STEVENSON）

展覽「Lost and Found」（圖片來源：STEVENSON）

Nitegeka在2012年舉行的首次大型個展「Black Lines」使他嶄露頭角，透過雕塑、繪畫和裝置藝術探索他被迫遷徙的感受，以視覺形式呈現出情緒化和政治化的空間，透過木箱、炭筆等材料來討論破碎、適應和生存的過程，那一次他還嘗試探索空間的張力，創作隧道雕塑和房間般的裝置，邀請觀眾穿越其中感受自己身體的意識。來到2014年他的創作漸趨成熟，開始更多形而上的探討，展覽「Into the BLACK」圍繞著黑色的探索，在自畫像中黑色既代表身體又象徵動作，過去的創傷經歷轉化為表面磨損的質地及形式，作品有著構成主義、極簡主義和抽象主義的展現。2021年的展覽「Lost and Found」則表達著流離失所的敘事，特別是他和其他中非地區難民尋求庇護的經歷，作品中大量使用日常物品如舊手提箱、桶和盆子，製作出各種形狀和大小的物品，經過使用、磨損和修復之後變得複雜且美麗，從熟悉的物品轉變為陌生的混合體，物品已經超脫出物質轉化為記憶的載體，象徵著他們所失去的身分，在跨越國境邊界後如何重新定義自我。

「Configurations in Black」展出作品《Displaced Peoples in Situ: Studio Study XXVII》（圖片來源：Marianne Boesky Gallery）

「Configurations in Black」展出作品《Displaced Peoples in Situ: Studio Study XXIV》（圖片來源：Marianne Boesky Gallery）

現時Nitegeka在紐約正在舉行名為「Configurations in Black」的個展，展示出他在疫情後兩年多實驗創作的成果，再進一步擴展他的色彩範圍，在一些抽象畫中他運用了深灰、橙黃、鮮綠等色塊，配以粗黑線條穿插其中。畫面中出現的剪影人物源自他曾經的作品《Black Subjects》，描繪著背負行囊、在空間中穿行的身影，剪影沒有上下方向也沒有明確的起點或終點，象徵著遷徙者無盡的旅程。雕塑作品則以彩繪木材創作包裹，代表遷徙者在旅途中攜帶的個人物品和心理負擔。其實並非每位觀眾對於戰亂都能夠感同身受，於是他的作品常常會加入一些障礙和邊界，包括畫面上的或實際上的，這些障礙往往會造成視覺上的不適感，Nitegeka刻意為之，象徵他曾經的無國籍狀態的心理狀況，邀請觀眾思考這種個人或集體的分離和創傷。

「Configurations in Black」展出作品《Displaced Peoples in Situ: Studio Study XVIII》（圖片來源：Marianne Boesky Gallery）