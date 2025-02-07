在新年讀新詩懷念舊香港人文地景——梁秉鈞《雷聲與蟬鳴》｜開卷樂

筆名也斯的香港著名作家梁秉鈞 ，其新詩專集《雷聲與蟬鳴》收錄了他創作的八十三首新詩，當中有三首與新年有關。除了新年外，梁秉鈞在書寫香港方面也別具個人特色。

文：香港電台開卷樂｜原題：在新年讀新詩懷舊一番——梁秉鈞《雷聲與蟬鳴》



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港文學的神話時期

詩集《雷聲與蟬鳴》於一九七八年出版。香港樹仁大學協理學術副校長（教學發展）王家琪博士指出，七、八十代的香港是個值得無限浪漫化的時代，「在閱讀文獻資料時，你會感受到這真的是『文學就是生活』的年代。」她發現，當時的人除了閱讀，還會寫作，並將作品刊登在自行編印和發行的雜誌上，有時甚至會兼任翻譯，把讀到的外語詩作譯成中文刊登。《雷聲與蟬鳴》便是在這個充滿人文關懷的時代誕生。

也斯的兩種香港詩

1975年銅鑼灣羅素街（黃金海/Facebook）

共七輯的詩集《雷聲與蟬鳴》，當中有四輯以地區命名，分別是〈香港〉、〈澳門〉、〈廣州，肇慶〉、〈臺灣〉，其中第三輯〈香港〉共收錄十首新詩。王家琪博士把詩大致分成兩類：「一類像是單純以攝影機拍下香港的地景，第二類的抒情性較強。」作品如《羅素街》、《寒夜．電車廠》等便屬第一類。詩人以第三者的身份，抽離地觀察這座城市。王博士指七十年代鮮見以香港地景為主題的作品，也斯卻另闢蹊徑，以實驗心態嘗試以景入詩，因為他認為香港這片土地十分值得被書寫。有趣的是，也斯並非描繪「東方之珠」的璀璨奪目，而是着眼於日常生活的細節及人文風景，如《羅素街》一詩便寫街市路上的潮濕與泥污、散落一地的豆莢、鹹魚灰滯的眼睛等，都是昔日香港日常的光景。

至於第二類詩作，詩人像一個城市的漫遊者，融情入景，例子有《中午在鰂魚涌》、《新蒲崗的雨天》等。在《新蒲崗的雨天》中，也斯記述他最後一次回到新蒲崗《中國學生周報》編輯室，途中遇到的一事一物，都觸發詩人對周報停辦的不捨。

《中國學生周報》（西西之城）

《中國學生周報》是五十年代首屈一指的文學報刊，多位優秀作家曾任編輯，當中包括也斯。報刊營運逾二十載，最終仍不敵時代變遷而結束，令人感到惋惜。《新蒲崗的雨天》刊登於《中國學生周報》最後一期，詩的結尾為文學副刊的出路許下低沉而充滿希望的期盼：

「我們最後一次

在紙堆間拆出一些信

希望拆出一首詩

一朵花

一聲招呼

在這個濕漉漉的雨天

在這很晚很晚

人們都離去了的時候」



王家琪博士形容香港文學副刊處於「旋生旋滅」的狀態，「文學雜誌要在商業社會生存，是非常困難的，現代社會更是如此。除了商業因素，還有來自其他新媒體的競爭。文學刊物要長壽，絕對不是一件容易的事。」幸好當時香港還有一批文人一直堅持出版，在周報停辦翌年即一九七五年，也斯與西西等人創立《大拇指》，再次投入文學生活，創刊初期更邀到張灼祥、何福仁、羅維明、舒琪、許迪鏘等人合作。

舊的未去，新的也會來

梁秉鈞用本名寫詩，以筆名「也斯」創作散文（回看 也斯 Leung Ping Kwan, A Retrospective/ Facebook）

梁秉鈞用本名寫詩，也以筆名「也斯」創作散文。《灰鴿早晨的話》（再版更名為《灰鴿試飛：香港筆記》）便是一本也斯以詩入散文的代表作。其實除了文人熱衷寫作及出版外，七十年代的香港還有一大批忠實的文學讀者。讀者不妨到「香港文學資料庫」翻查當年的周報、月刊等，細味當年的文學情懷。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）